Belgische Engie komt met energiecontract met vaste 'superdaluren'

Het Belgische energiebedrijf Engie introduceert een energiecontract waarbij klanten korting krijgen als ze hun verbruik uitstellen naar 'superdal'-momenten. Die daluren zijn altijd tussen 01.00 en 07.00 uur. In het weekend geldt tussen 11.00 en 17.00 uur ook het verlaagde tarief.

Vlamingen met een digitale meter kunnen vanaf zondag 1 juni het energiecontract Empower Flextime bij Engie afsluiten. De energieleverancier hanteert hierbij drie tarieven: voor piekuren, daluren en de nieuwe 'superdaluren'. Bij laatstgenoemde betalen klanten 'dik twintig procent' minder dan tijdens de reguliere daluren, zegt het bedrijf tegen De Tijd. Wel liggen de prijzen voor piekuren en de vaste energievergoeding hoger dan bij de andere contracten van Engie.

Op basis van een toekomstprojectie voor de komende twaalf maanden moeten Empower Flextime-afnemers tijdens superdaluren 9,14 cent/kWh betalen, terwijl het reguliere daltarief 12,07 cent/kWh is. De daadwerkelijke prijzen verschillen van maand tot maand, maar de hoge pieken en dalen van een dynamisch energiecontract zijn uitgevlakt.

Volgens het bedrijf is Empower Flextime bedoeld voor mensen die een dynamisch energiecontract te ingewikkeld vinden, omdat de daluren iedere dag kunnen wisselen. Het bedrijf hoopt deze klanten met dit contract over te halen om bijvoorbeeld het opladen van elektrische auto's of het gebruik van warmtepompen structureel uit te stellen naar de superdaluren, en om huishoudelijke apparaten te gebruiken tijdens de reguliere dalmomenten.