TotalEnergies en Engie winnen aanbesteding voor laadpalen in Vlaanderen

TotalEnergies en Engie hebben een aanbesteding gewonnen, waarmee ze 10.000 publieke laadpalen mogen plaatsen en uitbaten in Vlaanderen. De laadpalen worden het komende anderhalf jaar geplaatst in de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen.

De Franse multinationals kregen de aanbesteding al toebedeeld in juli door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD). Doordat een onbekende partij echter protest aantekende bij de Raad van State, stond het proces tijdelijk stil. Dinsdag heeft de Raad van State het protest afgewezen, schrijft De Tijd.

De openbare laadpalen kunnen worden besteld door eigenaren van elektrische auto's die thuis geen mogelijkheid tot opladen hebben. Daarnaast komen de palen op door de overheid aangewezen plekken te staan, zoals openbare parkeerplaatsen die te weinig laadpalen hebben. Total Energies gaat openbare laadpalen plaatsen in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Electrabel, een dochterbedrijf van Engie, plaatst palen in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen.

Minister Peeters wil dat er tegen 2025 tenminste 30.000 publieke laadpalen beschikbaar zijn in Vlaanderen. Daarmee kunnen ongeveer 300.000 elektrische auto's worden opgeladen.

Door Loïs Franx

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Feedback • 31-08-2022 18:41 174

31-08-2022 • 18:41

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Reacties (174)

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Darida 31 augustus 2022 19:23
Ben ik de enige die helemaal niet exht uitkijkt naar de uitrol van zoveel publieke laadpalen?

Ik bedoeld, de prijzen die ze daar aanrekenen zijn zo belachelijk hoog, zelfs vóór de energiecrisis. Ik heb een model X en ik laad enkel en alleen thuis op omdat die bedrijven gewoonweg gigantische winsten maken op de stroom via de publieke laadpalen. Ik ga daar enkel laden in noodgevallen.

Ik produceer momenteel zo'n 7000kwh per jaar en door op het werk ook op te laden kom ik wel toe (ik geniet nog van de terugdraaiende teller tot 2025). Van zodra ze mij op de digitale meter zetten en ik 's nachts stroom moet kopen van het net zal ik proberen max. op het werk volledig opladen en thuis enkel wanneer de zon schijnt.

Maar ik heb een hekel aan die publieke laadpalen. Elk bedrijf maakt winst, maar wat die verdienen is werkelijk maffieus, de winstmarges van Apple zijn laag in vergelijking.
Davidshadow13 @Darida31 augustus 2022 21:56
Tsja op dit moment kan ik publiek laden tegen 36 cent per kWh terwijl ik thuis 49 cent per kWh betaal :D. Het mes snijd aan twee kanten. Ja publiek laden was voorheen iets duurder dan thuis laden maar door de energiecrisis profiteer je nu ook van de grootzakelijke contracten die laadpaal exploitanten hebben afgesloten. Publiek AC laden is dus echt zo slecht nog niet en met de huidige tarieven nog steeds véél goedkoper dan op benzine rijden.
TNG128MB @Darida31 augustus 2022 19:50
auto van +100k en huis van +500k met een oprit en overdaad aan zonnepanelen en dan nog luxe voor op het werk opladen, christus wat een gezeik.

Die laadpalen moeten er komen voor al die anderen die in toekomst verplicht een elektrische wagen moeten kopen terwijl ze al €1000/maand betalen voor een 50m² studio zonder parkeerplek.
Z100 @TNG128MB31 augustus 2022 21:16
Het gaat hem ook helemaal niet om het onderwerp joh. Hij moest gewoon effe snoeven dat hij een dikke wagen heeft, lekker veel zonnepanelen heeft, en een werkgever die knettergek gratis zijn hele accu vollaad. Overigens als hij een echte Tesla eigenaar was, dan had hij wel gezegd dat hij z'n kar laadt via Teslas netwerk, omdat de kWh prijzen daar best redelijk zijn. Fastned daarentegen is belachelijk duur in vergelijking. Maar ja, Fastned moet winst maken op de stroom i.t.t. Tesla.
StGermain @Darida31 augustus 2022 22:23
Hoe bedoel je dat ben je kwijt met een terugdraaiende teller? Kan je dat even uitleggen want ik sta op het punt om zonnepanelen te bestellen (woon ook in België).
Darida @StGermain31 augustus 2022 22:46
Zoals Quiller zegt, dat is niet meer van toepassing voor jou. Dit was enkel nog een optie voor mensen die een PV-installatie hadden geplaatst vóór 2021, m.a.w. t.e.m. 31/12/2020. Jij zal als nieuwe gebruiker van een PV-installatie automatisch in het nieuwe systeem belanden. Je zal nl. je stroom meteen moeten verbruiken, wat je niet meteen verbruikt ben je ofwel kwijt aan de energieleveranciers of je verkoopt het hen door als je een terugleveringscontract afsluit (dat moet je zeker doen, zo niet ben je dat helemaal kwijt en verdient de energieleverancier hier extra aan want ze krijgen het gratis en verkopen het zelf door). Alle stroom die je meer verbruikt dan je productie op een bepaald punt koop je aan zoals mensen zonder PV-installatie (zoals 's nachts maar kan ook overdag wanneer je bijvoorbeeld je auto oplaadt, inductiekookplaat, oven, etc. aan hebt staan want dan verbruik je waarschijnlijk meer op dat moment dan je produceert.
StGermain @Darida31 augustus 2022 22:48
Is een batterij dan interessant om ineens bij te bestellen?
RangedNeedles @StGermain1 september 2022 00:24
De Vlaamse Overheid heeft een website waar je een simulatie kan uitvoeren. Al na 40-60 jaar (als je wat met de parameters speelt) sta ik break-even! :+
StGermain @RangedNeedles1 september 2022 01:39
Hmmm ik kom op 6,5 jaar uit.
iqcgubon @RangedNeedles1 september 2022 14:08
Bizar. Ik heb voor mezelf ook het sommetje eens gemaakt en ik ben na 9 jaar al uit de kosten.
Darida @StGermain31 augustus 2022 23:38
Absoluut niet, neen. Reden is dat ze nog veel en veel te duur zijn maar ook omdat ze te veel verlies hebben bij het stroom erop te zetten en weer af te halen. Ik volg de prijzen al zo'n 6 jaar op en het gaat er niet op vooruit, prijzen dalen niet en stijgen zelfs vaak. Thuisbatterijen zijn vandaag volgens mij enkel een goede aankoop als backup mocht je stroom uitvallen.
Chromys @StGermain1 september 2022 14:31
is zeker interessant (zeker nu de elekprijzen zo hoog liggen). zelf ook eentje geplaatst van 9,6KWh. je moet ff geduld hebben maar ik heb mijn batterij terugbetaald binnen garantieperiode van 7j (heb wel nog gebruik kunnen maken van de subsidie eind vorige jaar, dit jaar ligt die wat lager). Is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Je moet nr je verbruikspatroon kijken om te zien of het voor jou lukt.

Laat je niet ontmoedigen door iedereen die zegt dat het niet kan... doe zelf je berekening.

[Reactie gewijzigd door Chromys op 24 juli 2024 11:02]

Quiller @StGermain31 augustus 2022 22:31
Dat is voor jou niet van toepassing. Als je nu zonnepanelen plaatst heb je automatisch een digitale meter. -- Betreffende : digitale meter hoeft niet slecht te zijn mits je voldoende overproductie en batterij hebt (ik maak er winst mee tov de terugdraaiende teller).
Marve79 @Darida31 augustus 2022 20:21
Als je een Model X kunt betalen lijkt mij het laatste waar je je zorgen om maakt de stroomprijs :)

Dat is bijna hetzelfde als een Porsche kopen en klagen dat ie teveel zuipt. Niet bijna, dat is hetzelfde.
Sorcerer8472 @Darida31 augustus 2022 22:05
Total had eerder in NL volgens mij een abonnement waarbij je zowel thuis als bij laadpalen elektriciteit bij ze afnam wat dan tegen hetzelfde tarief was, destijds nog iets van 25 cent per kWh. Geen idee of je dan ook kon salderen met zonnepanelen (vast niet).
Darida @Sorcerer847231 augustus 2022 22:12
Oh dat is wel nog een goede prijs moet ik zeggen. Helaas in NL maar toch redelijke prijs.
DonChaot @Darida1 september 2022 08:35
Afgelopen weekend in regio Spa/Franchorchamps is me toch echt wel gebleken dat er behoefte is aan meer laadpalen. In ieder geval in die regio.
Caayn @Darida31 augustus 2022 19:34
Je hebt een auto met een idioot grote accu, genoeg om twee EVs van te bouwen, samen met de luxe van een oprit en een dak waar je veel zonnepanelen op kwijt kan (7MWh overproductie).

Jij bent niet direct de doelgroep van publieke laadpunten ;)
pharmacist @Caayn31 augustus 2022 19:52
Marie Antoinette werd de woorden in de mond gelegd, toen het gepeupel geen brood meer kon kopen: Laat ze dan brioche eten. Beseft men niet dat het probleem/oplossing met elektrisch rijden eigenlijk een sterk mattheuseffect heeft.
Darida @Caayn31 augustus 2022 21:33
Zou kunnen ja, maar mijn buren hebben ook een EV (Kia e-Niro) en zonnepanelen en laden meestal onderweg. Dat begrijp ik dan niet... Ze hebben ook stroom genoeg want ze stoken op gas, zijn met z'n tweeën en hebben zo'n 36 zonnepanelen, ik weet enkel niet wat hun jaarlijkse productie is. Ook al verkoop je je stroom door, het zelf verbruiken is altijd voordeliger als je alles optelt.

[Reactie gewijzigd door Darida op 24 juli 2024 11:02]

Zackito @Darida31 augustus 2022 22:59
36 zonnenpanelen? Die wekt voor alle buren elkaar op?
eL_Jay @Darida31 augustus 2022 23:02
Lease? Ik mag van de VvE geen laadpaal. Prima, want genoeg openbare. Prijs maakt me niet uit want lease. Meeste EV''s zijn zakelijke lease dus ik zie geen issue. Met een gekochte model X heb je vast wel een oprit met laadpaal.

[Reactie gewijzigd door eL_Jay op 24 juli 2024 11:02]

grrfield @eL_Jay1 september 2022 07:57
Geen 'issue'? Je werkgever kijkt naar jouw totale kostprijs. De electriciteit van je auto is hier zeker een onderdeel van. Als je werkgever een goedkope methode zou gebruiken om te laden, dan kost jij minder. Er gaat misschien een kans verloren om nog wat loon bij te krijgen op een andere manier?
Jeroenneman @Darida31 augustus 2022 23:04
Ook al verkoop je je stroom door, het zelf gebruiken is altijd voordelig als je alles optelt.

It ain't. Als je kunt terugleveren voor 60 cent, dan laad je je EV voor 40 cent op bij een publieke paal, en verkoop je je hele overschot.
RangedNeedles @Jeroenneman1 september 2022 00:17
Afgezien van het feit dat je hier in BE nog niet de helft van 60 cent terug krijgt voor je opgewekte stroom, en je meer dan 40 cent betaalt bij een publieke paal.

Je eigen stroom zélf verbruiken, is gewoon het meest voordelig.
NL is dé uitzondering in Europa en het wordt imho eens tijd dat jullie beseffen dat het geen "wonder" is dat jullie zo EV-geil zijn. Niet overal is publiek laden zo goedkoop als in NL, noch staan er in geen enkel ander Europees land zo veel palen als in NL (mogelijk Noorwegen daar gelaten).
batjes @RangedNeedles1 september 2022 08:54
We zijn dan ook een land dat zich voornamelijk richt op 2x modaal en daarboven. Al die EV subsidies betaald de rest voor, die al krom ligt.
RangedNeedles @Jeroenneman1 september 2022 10:54
Tja, het gaat hier om een artikel met een Belgische achtergrond en je reageert op iemand die in België woont (want: terugdraaiende teller; in NL is dat "saldering").
luk3 @Caayn31 augustus 2022 20:49
Hier ook een model x (particulier) en 20x pv panel op het dak welke net genoeg energie opwekken om, na saldering, een jaarrekening te hebben van 0 euro. (gasloos)

Sinds kort ook een variabel energie contract; 0,79 cent per kWh... Dit terwijl de laadpaal om de hoek 0,26 eur kWh kost (engie, zuid holland)... Ik laad dus per definitie niet meer thuis op..

Tegen de tijd dat saldering verdwijnt komt er een auto met p2h mogelijkheden.
loki504 @EWK31 augustus 2022 22:07
Ik denk dat hij 0,26 eurocent bedoeld.
EWK @loki50431 augustus 2022 22:08
Bijna
loki504 @EWK1 september 2022 06:32
Ik bedoelde inderdaad 26 eurocent. 0,26 eurocent is inderdaad wel erg weinig. En hij bedoelde 79 eurocent thuis.

[Reactie gewijzigd door loki504 op 24 juli 2024 11:02]

donleo123 @EWK31 augustus 2022 22:52
Je haalt de twee cijfers door elkaar.
Jeroenneman @donleo12331 augustus 2022 23:04
Nah, EWK is gewoon bijdehand aan het doen omdat @luk3 zowel bij euro als cent de 0,xx gebruikt. Mierenneuken eersteklas, want iedereen snapt wat er bedoelt werd.
EWK @donleo12331 augustus 2022 23:02
Ik gebruik de cijfers van Luk3
k995 @Darida31 augustus 2022 20:40
Maar ik heb een hekel aan die publieke laadpalen. Elk bedrijf maakt winst, maar wat die verdienen is werkelijk maffieus, de winstmarges van Apple zijn laag in vergelijking.
Heb je daar ook een bron van?
Bedoel zo een paal is niet gratis hoor.
bilgy_no1
@Darida31 augustus 2022 20:41
Ik had bij Hyundai wel een mooie deal: €10 per maand betalen en dan laden tegen €0,25 per kWh. Bij 200 kWh (afhankelijk van seizoen 1000-1400 km) per maand kwam ik dan bijv al op €0,30 per kWh. Goedkoper dan thuis laden momenteel...

Helaas is dat tarief nu afgeschaft en betaal ik gewoon de prijs van de exploitant (€0,37). Dat was ooit duur, maar tegenwoordig niet meer...

Dat komt op €0,06 per kilometer als je enigszins gemiddeld rijdt. Niet echt shocking. Met benzine gaat het om €0,11 per kilometer, obv een optimistische 5,5 liter per 100 km. Diesel €0,09 per kilometer als je 5 liter per 100 km haalt.

Bij de snelladers... Dat is een ander verhaal.
Qlusivenl @bilgy_no131 augustus 2022 21:25
5,5L/100km is wel heel optimistisch. Al kan dat aan mij liggen.
bilgy_no1
@Qlusivenl31 augustus 2022 22:39
Absoluut. Dus zelfs in het gunstigste geval is de fossiele auto een stuk duurder qua energieverbruik.
grimlock @Darida1 september 2022 07:33
het lijkt me goed om eens wat verder in de materie te duiken, niet iedereen heeft jouw resources.
Goderic @Darida1 september 2022 08:12
Ik bedoeld, de prijzen die ze daar aanrekenen zijn zo belachelijk hoog, zelfs vóór de energiecrisis.
Ik heb een helemaal andere ervaringen, voor de energiecrisis waren ze aan de dure kant, momenteel is er geen verschil en op een bepaald moment was het zelfs goedkoper.

Daarvoor moet je wel een beetje zoeken met welke laadkaart je gebruikt en je weet eigenlijk nooit op voorhand hoeveel je gaat betalen, dat moet zeker nog verbeteren.
multikoe
@Darida1 september 2022 08:51
Ik ben nu wel erg benieuwd naar de winsten van die bedrijven. Heb je daar cijfers van?
Blokker_1999
@Darida31 augustus 2022 20:13
Hoe kom je er bij dat die prijzen belachelijk hoog zijn? Ik zou zeggen: in tegendeel. De meeste publieke AC laadpalen hebben vandaag een kWh prijs die lager is dan de elektriciteitsprijs die vele mensen thuis betalen.

En je rijdt met een Model X, dan zullen we maar zwijgen over maffieuze winsten zeker?

En je beseft toch dat zo een laadpaal meer is dan alleen de elektriciteit die er door vloeit. De paal kost geld, het onderhoud kost geld, de administratie kost geld, de klanten helpen kost geld. En dat wil men nog wat winst boeken ook na de initiele investering.
Verwijderd 31 augustus 2022 19:05
Er is te weinig elektriciteit, de prijs blijft stijgen door de scheve vraag/aanbod-verhouding, en wat doet de minister? De verhouding nóg schever trekken. Wereldvreemder wordt het echt niet.
En zo meteen voert een chauffeur de minister terug naar huis, ver weg van het gewone volk.
Ik hoorde Ursula von der Leyen afgelopen weekend nog verwijzen naar de gigantische windmolenparken op zee, die 1 op 4 Europeanen van stroom zouden voorzien. Mooi ! Alleen: ze staan er nog niet.
Doordat de financiële elite elektrisch wil rijden staan arme gezinnen letterlijk in de kou.
multikoe
@Verwijderd1 september 2022 08:54
Er is helemaal niet te weinig electriciteit, hoe kom je daar nu bij?

Elektrisch rijden is helemaal het probleem niet, de energie die nodig is voor EV's verbleekt bij de energie die gevraagd wordt door industrieën, kantoren, distributiecentra. En dat is allemaal een gevolg van de toegenomen welvaart en de toegenomen wens naar luxe. En daar werken we allemaal aan mee, jij ook.
marvel27 @Verwijderd1 september 2022 08:30
Wat een populistisch gezwets zeg.
merethan @marvel271 september 2022 12:06
Een uitwisseling als deze doet mij vaak denken aan dit: https://www.youtube.com/watch?v=ad_higXixRA

Hoe vaker je het kijkt, hoe banaler het wordt. Maarja, dit is dan ook een banale wereld.

Populistisch? Zeker weten?
Brent @Verwijderd1 september 2022 10:39
De reden dat prijzen stijgen is niet door een tekort, zie https://nos.nl/artikel/24...tprijs-voor-elektriciteit
Marve79 31 augustus 2022 18:46
Nu nog goedkopere stroom. Sommige mensen betalen voor een volle accu inmiddels al evenveel als voor een volle tank benzine, met minder bereik dan nog en stroom die ook nog weglekt als je auto stilstaat, vooral bij kou.
SHiNeye @Marve7931 augustus 2022 18:53
Dat is dan of een gigantische accu, of een hele kleine tank benzine. Hoe heb je dit uitgerekend dan?
Marve79 @SHiNeye31 augustus 2022 18:55
Niet, stond op Rtlz

https://www.rtlnieuws.nl/...f-stroomverbruik-gasprijs

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 24 juli 2024 11:02]

Koekhapperrr @Marve7931 augustus 2022 19:01
Daar staat dat elektrisch rijden (voor een paar pechvogels) even duur is als rijden op benzine. Niet dat een volle accu evenveel kost als een volle tank benzine.
Marve79 @Koekhapperrr31 augustus 2022 19:10
Heb je het hele artikel gelezen?
SHiNeye @Marve7931 augustus 2022 20:08
Ik net wel. Zie het ook nergens staan. Al betaal je per kilowatt een euro, dan kom je toch nog steeds niet aan hetzelfde bedrag?
Marve79 @SHiNeye31 augustus 2022 20:18
Het punt wat het artikel maakt is denk ik dat de hele grote voordelen van EV langzaam maar zeker aan het verdwijnen zijn. En er straks gerekend over de TCO en brandstof vs elektriciteitsprijs niet veel verschil meer is en dat is slecht voor de energietransitie.

EV's moeten ook interessant zijn voor mensen zonder zonnepanelen. Alleen als EV rijden heel veel goedkoper is zullen mensen switchen. Als het niks scheelt of te weinig spelen ze liever op safe. Dan maar hybride, geen gezeik op vakantie.
Wafeltje @Marve7931 augustus 2022 21:03
Ze vergeleken het met thuisladen, waarbij de duurste afname van stroom ergens rond de 76 cent ligt per kWh. De openbare laadpaal in mijn straat zit op 19,6 cent per kWh. De duurste openbare laadpalen die ik ben tegengekomen waren 36 cent (40 voor de verlaging van het BTW-tarief). Ik rijd tussen de 1 op 5 en 1 op 6, dus laten we van de 1 op 5 uitgaan. Dan verbruik ik 4ct/km aan elektriciteit. Met mijn vorige auto, een ICE, zat ik op 20ct/km aan benzine. Dat is toch een besparing van €2000 per jaar, voor mij, met de huidige tarieven.

Op het nieuws op de radio gaven ze dit overigens wel duidelijk aan. Ook dat laden aan een snellader langs de snelweg goedkoper is dan thuis laden met dat tarief.

Automobilisten die laden op een openbare laadplek (of met panelen) zijn dus nog steeds verreweg goedkoper uit dan benzine of diesel op het moment. Het enige scenario waarin elektrisch rijden duurder is, is als je een slechte energieleverancier hebt, én enkel thuis kan laden én geen zonnepanelen hebt. Dat zal maar een select groepje Nederlanders zijn.
StGermain @Wafeltje31 augustus 2022 22:12
En hoeveel kost je ev meer dan een gelijkaardige auto op dinosap? Ik wil ook best het milieu beschermen maar mijn portefeuille moet het wel toelaten.
kx22 @StGermain31 augustus 2022 23:35
Mijn goedkoopste EV een 2e handsje i3 uit 2016. Met subsidie betaalde ik niet eens 18k.
Elk vergelijkbare auto (met automaat) segment B kost nu ook zoiets.
j1b2c3 @Wafeltje1 september 2022 03:39
De prijs van de openbare palen zal komende tijd ook gewoon omhoog gaan . die contracten zullen ook gewoon aflopen tzt af . Tevens als veel mensen electrisch gaan rijden zullen de vast revht tarieven flink om hoog gaan. Door dat investering gedaan moeten worden in het net.en de overheid wil natuurlijk ook zijn deel compenseren. Want het verlies kwa inkomsten van dino sap moeten ze ergens anders vandaan gaan halen.
Zonnepalelen leveren maar bijzonder weinig op komende wintermaanden. Die prijs gaat in de winter nog flink om hoog .
tevens tijdens de daglicht uren staat een lease auto vaak op de zaak of is onderweg naar klanten.
Ook komende winter zullen veel van die E autos op kolen stroom laden en rijden. Misschien wordt het wel goedkoper om dadelijk je auto op te laden met een diesel generator.
marvel27 @Wafeltje1 september 2022 07:52
Wat voor paal is dat, die maar 19c kost?
Wafeltje @marvel271 september 2022 09:31
Vattenfall tarief 1 in Noord-Brabant en Limburg
https://incharge.vattenfall.nl/onderweg-laden/tarieven

De tarief 2 (nieuw tarief / nieuwe contracten) zijn toch zeker 24 cent. Daar kan ik thuis niet voor laden.
marvel27 @Wafeltje1 september 2022 09:47
Ohja, met verlaagde btw tarief. Ik snap het.
Prince @SHiNeye31 augustus 2022 21:12
Mijn 'benzine slurpende wagen' verbruikt 8L/100km. Aan de pomp is dit ~1.7€ / L. Dat komt dus neer op 13.6€ per 100km.

Gemiddeld verbruikt een EV 20kWh per 100km. (bron: https://ev-database.nl/cheatsheet/verbruik-elektrische-auto). Dit zou dus max 0.68€ per kWh mogen kosten, niet 1€.

De meest efficiente EV verbuikt 10.9KwH per 100km. voor deze mag de stroom dus effectief 1.2€ kosten om gelijk te komen, maar ik vermoed als je een auto van > 200.000€ koopt, je wel zonnepanelen hebt liggen (deze auto heeft deze overigens zelf ook aan boord).
SHiNeye @Prince31 augustus 2022 22:09
Ja, leuk. Maar het ging zich niet om de prijs per km.
Blokker_1999
@Marve7931 augustus 2022 19:06
En heb je alleen het eerste deel van de titel gelezen?
Marve79 @Blokker_199931 augustus 2022 19:12
De titel is juist te rooskleurig. De conclusie is dat je zonder oprit en/of zonnepanelen of goedkoop vast contract gewoon de lul bent nu als je EV rijdt.

Maar Rara, 70% van de EV rijders heeft zonnepanelen, wat een verrassing. En die vinden dat iedereen maar EV moet gaan rijden omdat zij dat ook doen. En geen oprit is een slecht excuus. Dit weerspreekt dat eindelijk.

Nu heb je hoge aanschafprijs, dure stroom, gesukkel met laden en amper nog voordeel boven een benzineauto.

En het is wachten tot de subsidies van EV verdwijnen. Dan betaal je je helemaal blauw.

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 24 juli 2024 11:02]

Gé Brander @Marve7931 augustus 2022 19:38
Deze maand 4.715km gereden voor € 355 euro. Lukt jou dat met een benzine/diesel?

Ik heb geen idee. Vind het voor mijn elektrische auto een prima resultaat.
Marve79 @Gé Brander31 augustus 2022 19:40
Ik rij 800 km voor 50 euro dus bijna wel. Alleen is mijn auto de helft goedkoper.
Prince @Marve7931 augustus 2022 21:16
Hoe zit dat tegenwoordig eigenlijk met het onderhoud van een EV vs een benzine of diesel motor?
Ik had begrepen dat dit vele malen goedkoper was bij een EV. Indien dat zo is, dan mag dit ook mee in de weegschaal gelegd worden lijkt me.
Clevergyno @Prince31 augustus 2022 21:31
EV hebben los van de banden en Misschien wat vloeistof amper onderhoudskosten. Mits je een model hebt met een goed gekoeld accu management systeem. Wat ze tegenwoordig allemaal zijn.
Prince @Clevergyno1 september 2022 14:26
Dan gaat dit toch al snel over duizenden euro's over de levensduur van de auto (zeker tegenover de kostelijke jaren die je bij elke auto tegen komt).
Klopt het ook dat deze auto's langer dan 200k - 300k km mee gaan? Ik had iets gehoord van 2.000.000 km. indien ja, dan met je dit als meerdere auto's aanzien.
Marcel Br @Marve7931 augustus 2022 20:39
Hoezo bijna, dan rijd je toch goedkoper?
Wel een prestatie om in je eigen nadeel verkeerd te rekenen }:O
Marve79 @Marcel Br31 augustus 2022 20:41
Ah ja verkeerd gerekend :+
Jeroenneman @Marve7931 augustus 2022 21:41
Knappe jongen als je dat haalt. Rij je ooit harder dan 80?
NBK @Marve791 september 2022 00:46
Dan kun je ergens goedkoop tanken. Uitgaande van 2 euro per liter is dat is 32km per liter. Dat is best knap met 4 wielen.

Nu ik er eens over na zit te denken.. ik betaal per jaar meer aan wegenbelasting of verzekering dan dat ik betaal aan benzine. Of ik nou 400 of 500 per jaar betaal aan benzine maakt ook niet zo heel veel uit over het jaar uitgesmeerd.
RuddyMysterious @Marve791 september 2022 11:58
We kunnen beter gemiddeld verbruik van echte metingen (e.g. spritmonitor.de) gebruiken om te bepalen of jouw wagen beter geschikt is om goedkoop te rijden, dan puur en alleen jouw anekdotische waardes waarvan we absoluut niet weten hoe ver die afwijken van de norm.
familyman @Marve7931 augustus 2022 19:33
Ik vind dat we electrisch moeten rijden, omdat we moeten stoppen met benzine verbranden.

En dat vindt het overgrote deel t van de mensen met mij.

Daarna nog onze electricteitsmix groener maken.

Maar dat heeft betere kansen op deze manier.

Elke ev die vanuit zon geladen wordt, is een bijdrage aan een beter milieu. Dat is hard nodig.

Ook daarvoor bewijs te over.

Gooi jij het maar weer lekker op de grote man die de kleine onderdrukt. Wat een onzin.
Marve79 @familyman31 augustus 2022 19:37
Ik ben het helemaal met je eens! maar het zou oneerlijk zijn dat iemand zonder oprit met een EV moet gaan betalen voor diegene die wel die luxe hebben van oprit/zonnepanelen.

En leuk hoor dat milieuverhaaltje maar als EV rijden duurder was dan benzine zou werkelijk niemand het meer doen, ook jij niet.
Skit3000 @Marve7931 augustus 2022 23:49
Als op benzine rijden duurder was dan elektrisch, zou niemand het meer doen.

Oh wacht, over de volledige levensduur van een auto is elektrisch rijden goedkoper en toch kopen mensen nog ICE's. :)

Ik denk dat voor veel mensen bij de aanschaf van een auto financiële motieven niet de hoofdoverweging zijn, maar opwegen tegen dingen als "uitstraling", "beleving", "geluid", "gewenning", "angst", "gemak", "groepsdruk", "zithouding" en zo verder.
Marve79 @Skit30001 september 2022 09:01
Ze moeten wel. Een beetje EV start bij 40K. Een goede tweedehands ICE heb je al voor 10K.

Volledige levensduur boeit niemand, het gaat er vooral om wat ze nu te besteden hebben.
Skit3000 @Marve791 september 2022 09:21
Als je een auto neemt via private lease dan is de prijs afgestemd op de totale kosten over de duur van het contract. Dan zie je dat bij auto's met vergelijkbaar formaat de EV ongeveer net zo duur is of misschien net 40 euro in de maand meer, maar dat verschil heb je er met twee keer tanken ruimen uit.

Kortom, omdat de leasemaatschappij wel vooruit kijkt is voor de gebruiker een EV direct al net zo duur of goedkoper dan een ICE.

Toevoeging: het is natuurlijk totaal oneerlijk om een tweedehands ICE met een nieuwe EV te vergelijken, want ook iemand heeft ooit 40.000 euro voor die ICE neergelegd toen die nieuw was.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 24 juli 2024 11:02]

Marve79 @Skit30001 september 2022 09:22
No offense maar alleen idioten gaan een private leasecontract aan.
Skit3000 @Marve791 september 2022 09:25
No offense maar alleen idioten gaan een private leasecontract aan.
Wel als ze dat doen met het oog om de rest van hun leven een auto te leasen. Kopen is dan snel goedkoper.

Als je een tijdelijk arbeidscontract hebt of om een andere reden maar voor een korte duur een auto nodig denkt te hebben, lijkt private lease me een goede oplossing omdat je daarmee het risico af koopt dat je veel onderhoudskosten aan een auto hebt die zich op die korte termijn niet terugverdienen, plus dat je niet bang hoeft te zijn voor een mogelijk lage restwaarde.
deneys @Skit30001 september 2022 09:31
Nou gisteren nog een artikel gelezen dat een nieuwe accu van een Polestar duurder is dan een nieuwe Polestar (dat is de auto inclusief). Kapotte accu's vervangen is ook bij andere merken mega duur. Als particulier ga ik nooit een EV kopen, zo'n dure kosten kan ik me niet permitteren.

Dat ze dit allemaal maar eens betaalbaar maken voor de gewone man/vrouw in de straat.

[Reactie gewijzigd door deneys op 24 juli 2024 11:02]

Skit3000 @deneys1 september 2022 09:42
Vrij anekdotisch verhaal. Omdat iemand in China één keer van een willekeurige (?) garage te horen krijgt dat hij 1,5 keer meer moet betalen voor een nieuwe accu dan een nieuwe auto, zijn opeens alle EVs onbetrouwbaar. Voor zover we weten zou deze garage zélf gewoon een nieuwe Polestar gekocht kunnen hebben, de acuu omgewisseld en daarna 50% marge hebben gerekend. Of ze hebben vier keer een accu verkeer gemonteerd kapotgemaakt tijdens het aansluiten en opnieuw moeten vervangen. Je weet het allemaal niet want het staat er niet bij, maar uiteindelijk kan een accu natuurlijk nooit duurder zijn dan de auto zelf, net als je voordeur nooit duurder kan zijn dan je huis.

Als je naar de cijfers kijkt zie je juist het omgekeerde; accu's raken bijna nooit defect en fabrikanten geven vaak 10 jaar of meer garantie. Niet alleen op defecten, maar ook dat de degradatie niet meer dan een bepaald percentage bedraagt. En op dat laatste punt kan ik je wel gelijk geven; accus kunnen gewoon steeds iets minder energie vasthouden. Zodra we tegen het punt lopen dat er miljoenen accus zo erg zijn aangetast dat de auto's waar ze in zitten onbruikbaar raken, is er een enorme markt voor bedrijven om deze te recyclen en opnieuw aan de man te brengen, dus dat "probleem" lost zich vanzelf op. Daarintegen zijn de tienduizenden liters brandstof die een auto in gaan niet te recyclen en moet je blijven zoeken naar nieuwe oliebronnen om die cyclus aan de gang te houden.
deneys @Skit30001 september 2022 15:11
Als je het artikel gelezen hebt dan weet je dat zijn accu stuk was door een accident, heeft niets met betrouwbaarheid te maken. Botsen kunnen we allemaal....
Skit3000 @deneys1 september 2022 15:41
Het ging me niet over de oorzaak dat zijn accu het niet meer doet, maar dat iemand duidelijk iets verkeerds heeft gedaan bij het vervangen en de prijs daardoor zo hoog moet zijn geweest.
multikoe
@Marve791 september 2022 09:10
Jawel. Ik ben bewust elektrisch gaan rijden om mijn kinderen en kleinkinderen recht in de ogen te kunnen kijken en ik ben daarvoor meer gaan betalen per maand.
Mijn aanname was dat ik waarschijnlijk binnen een paar jaar toch al heel veel meer zou moeten gaan betalen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. En ik heb gelijk gekregen.

Het probleem tegenwoordig is dat niemand oplossingen accepteert als de negatieve gevolgen daarvan ervan niet helemaal perfect gelijk verdeeld zijn over de bevolking. Wat in de praktijk betekent dat echt elke oplossing heel veel weerstand oplevert omdat er altijd wel een groep mensen is die vindt dat die pijn niet bij hun, maar bij iemand anders terecht moet komen.
Marve79 @multikoe1 september 2022 09:21
Ik vind het naïef om te denken dat je met een EV de wereld redt. Maar blijkbaar is je geweten afkopen ook al een reden om er eentje aan te schaffen.

Voor de rest nog lekker veel vlees eten, brol uit China kopen, op vakantie met het vliegtuig en nog meer de auto pakken nu want de stroom is toch goedkoper dan benzine.

Maar hey, ik rij elektrisch kijk aub niet naar mij als het 3 maanden niet regent.
multikoe
@Marve791 september 2022 10:06
Ik vind het naïef om te denken dat je met een EV de wereld redt. Maar blijkbaar is je geweten afkopen ook al een reden om er eentje aan te schaffen.
Typische argumentatietechniek: maak een argument van je tegenstander heel extreem en schiet het dan af. Ik heb helemaal nooit gezegd dat EV's de wereld redden. EV's zijn een deeloplossing en met het naar de sloop brengen van mijn oude diesel en het kopen van een EV heb ik een aardige bijdrage geleverd.
Ik koop niets af, ik doe mijn best.
Voor de rest nog lekker veel vlees eten, brol uit China kopen, op vakantie met het vliegtuig en nog meer de auto pakken nu want de stroom is toch goedkoper dan benzine.
Je zet jezelf nog meer voor schut. Ik eet minder vlees, ik vlieg al helemaal niet meer en ik rij nu minder kilometers dan hiervoor. En wat ik doe, doen andere mensen ook. De accenten liggen alleen anders.
En meer kilometers rijden omdat het goedkoper is? Wat een onzin. Andersom werkt al niet, we lijken alleen maar meer kilometers te rijden als de benzine duurder wordt. We klagen wel meer...

Dus, samenvattend: je blaft tegen de verkeerde boom. En eigenlijk tegen het verkeerde bos :)
Marve79 @multikoe1 september 2022 10:49
Het is anders wel een trend dat mensen met EV's en zonnepanelen sneller de auto pakken, want ze rijden toch 'gratis'.

En dan heb je dit nog.

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 24 juli 2024 11:02]

multikoe
@Marve791 september 2022 10:52
Die trend heb je volledig zelf verzonnen :)

Je denkt waarschijnlijk dat "mensen rijden minder omdat de brandstof zo duur is" ook omgekeerd kan worden : "mensen rijden meer omdat het zo goedkoop is".

De praktijk wijst uit (kijk maar naar de cijfers) dat het aantal gereden kilometers niet beïnvloed wordt door de prijs van brandstof.
multikoe
@Marve791 september 2022 11:08
Deze discussie raakt steeds meer van het padje af, waarom haal je nu in hemelsnaam de cijfers van ongelukken met EV's erbij? Je bent werkelijk vreselijk op zoek naar stokken om een EV mee te slaan. Straks kom je nog met het brandgevaar op de proppen....

En als je het artikel goed leest, dan valt het allemaal nog wel mee ook. 30% meer ongelukken als je (zoals het moet) auto's met hetzelfde vermogen met elkaar vergelijkt.
Dit lijkt heel sterk op het argument dat gordels en airbags ook voor een toename in het aantal ongelukken zorgden. En daarom zouden we eigenlijk geen gordels moeten dragen....
YangWenli @Marve7931 augustus 2022 19:54
Komt nog bij dat in steden het aantal parkeerplaatsen omlaag moet 8)7
SHiNeye @YangWenli31 augustus 2022 20:13
Terecht. Lekker buiten de stad parkeren en het laatste stukje met de P&R. Wordt de stad ook meteen een stuk mooier van.
Meessen @SHiNeye31 augustus 2022 21:28
Wat in de praktijk bijna niemand doet. Aan de rand van Eindhoven staat ook zo'n parkeergarage van 20 miljoen grotendeels leeg.
SHiNeye @Meessen31 augustus 2022 22:10
Wat in de praktijk bijna niemand doet.
Omdat je de auto kennelijk nog makkelijk kwijt komt in de stad zelf.
Skit3000 @SHiNeye31 augustus 2022 23:56
Wil je niet het gebruik van P&R makkelijker maken dan parkeren in de stad in plaats van parkeren moeilijker en daarmee mensen naar een minderwaardig alternatief dwingen?

Als P+R zo zou werken dat je direct van de snelweg af kunt rijden, je auto onder aan de af rit stil zet, er een bus met open deur naast je auto staat en je na maximaal een minuut of drie wachten in een zo recht mogelijke tot op 100 meter van je bestemming wordt gebracht dan is dat zelfs aantrekkelijker voor mensen die nu al elke dag vier rondjes rond de grachten moeten rijden om hun auto kwijt te kunnen, zonder dat je die parkeerplaatsen hiervoor weg moet halen. Uiteindelijk kan je ze wel weghalen, maar dat is dan omdat toch niemand ze meer gebruikt.
SHiNeye @Skit30001 september 2022 09:43
Dat blijkt helaas niet zo te werken. De auto zit zo in de gewoonte vastgeroest, dat die bijna altijd de voorkeur krijgt over het OV/P&R etc. ook al is het alternatief goedkoper en sneller.
Skit3000 @SHiNeye1 september 2022 09:47
Ik begrijp het wel. Afgelopen weekend nog maar Amsterdam gegaan, eerst met de auto naar het treinstation (want daar rijdt vanaf hier geen bus heen) om daarna bij aankomst nog een half uur te moeten lopen. Dat terwijl ik als ik op het dak van mijn huis sta, Amsterdam kan zien liggen en die locatie in twintig minuten met de auto te bereiken is.

Ik gebruik ook regelmatig de P+R locaties maar dat kost qua parkeren en op de tram wachten alweer net zo lang als gewoon direct naar de eindbestemming rijden.
SHiNeye @Skit30001 september 2022 09:50
Ah, dat is dan iets anders dan hier. Als ik naar Maastricht ga, kan ik de auto gratis parkeren bij de P&R, en voor 2,25 een retourtje kopen voor een bus die elk kwartier komt.

Bus zet je af in het centrum van Maastricht.
Skit3000 @SHiNeye1 september 2022 14:57
In Amsterdam kan je bij het Olympisch Stadion parkeren en kost het min of meer net zo veel, maar op drukke dagen moet je rondjes rijden tot je een plek hebt en de tram is dan ook nog een paar minuten lopen plus 35 minuten zitten. Het is nog sneller voor mij om vanuit huis naar hartje Amsterdam te rijden, daar iemand af te zetten en weer naar huis te rijden, dan de rit via P+R te doen.
swhnld @Marve7931 augustus 2022 19:03
Je zou maar diesel rijden, 3 keer hogere wegenbelasting en de prijs per liter is ineens duurder dan benzine waar het voorheen 35 cent goedkoper was.
Darida @swhnld31 augustus 2022 19:25
Dat gaat binnenkort wel veranderen hoor. Hoe meer elektrische auto's, hoe minder wegenbelasting voor de overheid en dan gaan ze achter de EV's komen.

Ik vind dat als je niet je eigen stroom produceert en stroom moet kopen van het net of via publieke laadpalen, het financieel voordeel van een EV letterlijk voor je ogen verdampt. De stroom is duurder geworden en hiebovenop zijn de winstmarges extra hoog.
Marve79 @Darida31 augustus 2022 19:34
Idd hoe meer EV hoe sneller de voordelen verdwijnen. Overheid moet dat geld hebben linksom of rechtsom.
phoenix2149 @Marve7931 augustus 2022 22:52
Waarom denk je dat ineens kilometerheffing op tafel ligt…

BTW op een volle accu is nog steeds vele malen minder dan accijns op een volle tank.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 24 juli 2024 11:02]

Horla @phoenix21491 september 2022 09:45
Nu is er in België wel momenteel een uitzondering maar btw op elektriciteit is normaal gezien ook 21%. Bovendien is meer dan de helft van de elektriciteitsprijs allerlei heffingen en accijnzen dus verlies doen ze er niet aan hoor.
phoenix2149 @Horla2 september 2022 07:26
Klopt. Maar nog steeds brengt het minder geld binnen omdat elektriciteit gewoon veeel goedkoper is dan benzine.
Horla @phoenix21492 september 2022 09:49
Hmm, ik denk niet dat dit binnenkort nog op gaat. Aangezien de prijs van elektriciteit binnenkort op 1 euro/kWh staat, klopt dit niet (meer). Mijn leaf heeft een 30kWh accu waar ik in ideale omstandigheden 200km kan rijden. Dus dat is dan 15 euro/100km. Ik denk dat dit dicht tegen benzine aan ligt. In de winter rij ik maximaal 130km en is het al 23 euro/100km...
Marve79 @swhnld31 augustus 2022 19:06
Ja maar als je nu nog Diesel rijdt kun je niet anders. Diesel is zo'n beetje ketterij tegenwoordig, als zodanig bestempeld door de politiek. Daarom heb ik nu ook een benzine/hybride maar ik zou het liefst Diesel rijden. Dat slechte imago van Diesel is deels ook onterecht vind ik.
bilgy_no1
@Marve7931 augustus 2022 22:43
Hoezo is dat slechte imago van diesel onterecht? De auto-industrie heeft het ons verkocht als schone diesel, maar daar bleek toch ook niet veel van te kloppen. En dat was echt niet alleen bij VW het geval.
swhnld @Marve7931 augustus 2022 19:14
De vraag is dan of je ontstemt moet worden dat het nu anders is dan de afgelopen tig jaren?
Alle energie is absurd qua prijs in vergelijking met voorheen.
Enige wat we weten is dat dingen veranderen.

Overigens rij ik nu ook maar hybride waar het voorheen diesel was.
Skit3000 @Marve791 september 2022 00:02
Wat is jouw reden dat je liever diesel rijdt dan benzine/hybride?

Los van alle politiek gaat mijn voorkeur in alle gevallen uit naar hernieuwbare energiebronnen, simpelweg omdat het opwekkend hiervan maar één keer moeite kost (tot je zonnepaneel kapot is en vervangen moet worden, maar ik ga er van uit dat elke generatie beter wordt). Met energie die vrij komt uit fossiele brandstoffen heb je dit voordeel niet en moet je voor elke kilo brandstof opnieuw werk verzetten om het op te wekken. Zelfs als er genoeg op de wereld is te vinden en er geen uitstoot zou zijn, kan ik me niet voorstellen dat we het over vijftig jaar mensen nog aan willen doen om met hun boorpijpen overal te prikken in de hoop dat er wat te halen valt zoals mijn overgrootvader de laatste restjes veen van het land moest halen en drogen om zijn huis te kunnen verwarmen.
Blokker_1999
@Marve7931 augustus 2022 19:04
Wat is dat nu in hemelsnaam voor vergelijking? Dat is appelen met cactussen vergelijken. Ik wil zelfs geen tweede stuk fruit benoemen omdat een volle accu en een volle tank benzine helemaal niets zeggen. Dat zegt niets over hoe groot ze zijn, dat zegt ook niets over hoe ver je er mee kunt rijden.

Maar goed, uitdaging aanvaard. Ik vul mijn batterij van mijn EV vandaag van 0 naar 100 voor 8,68 Euro. Welke benzinewagen heeft er een tank van minder dan 5 liter? Wil je dat ik aan een openbare laadpaal ga laden met AC? Goed, dat kost mij ineens 13,72 euro. Je benzine autootje mag al iets meer dan 5 liter bevatten. Ik wil hem zelfs even laden bij Ionity. Dat kost me dan 21 euro. Je hebt nu 11 liter in je benzinewagen gegoten.

Stroom weglekken bij kou? Helemaal niet. Zo werkt een batterij niet. Warm die batterij terug op door met de wagen te rijden en je wint dat verlies al direct terug. Het grootste nadeel aan een EV in de winter is dat er niet genoeg restwarmte is om de wagen mee te verwarmen, dus moet er elektrisch verwarmd worden. Maar je benzinewagen zal in de winter ook een hoger verbruik hebben dan in de zomer doordat o.a. de lucht- en rolweerstand hoger zal zijn.
Marve79 @Blokker_199931 augustus 2022 19:09
Ik zeg alleen maar wat ik op rtlz las, dat benzine en ev naar elkaar toegroeien qua prijs. En dan heb je het nog niet eens over de aanschafprijs van een EV.
checkpointx @Marve7931 augustus 2022 19:26
ik heb het artikel niet gelezen, maar tank wel regelmatig langs de weg, sommige snellaadstations zijn wel wat prijziger, maar heb nog nooit gezien dat ik mn auto ergens voor rond de 100 euro moest volladen, terwijl dat bij benzine niet heel moeilijk is.
Marve79 @checkpointx31 augustus 2022 19:32
Nee hoor ik rij een Corolla TS hybride en ik heb nooit voor meer dan 50 euro hoeven tanken. En dan is ie goed leeg. Meestal zit ik eronder.

Ja met een X5 ofzo dan ben je aan de beurt.

Edit: Note: Wel in België :+

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 24 juli 2024 11:02]

Blokker_1999
@Marve7931 augustus 2022 19:34
Neen, dat zeg je niet. Je zegt in essentie hetzelfde als een liter melk kost evenveel als 1 kilogram bloem, en het is natter en blijft minder lang goed.

Daar ben je niets mee met zo een stelling. Zou je nu zeggen dat elektrisch rijden per kilometer evenveel zou kosten als rijden met een benzinewagen, dan had je nog een vergelijking gemaakt. Maar zelfs die is alsnog snel onderuit te halen, zoals in het artikel dat je zelf aanhaalt ook gewoon wordt gemeld. Voor de meeste mensen is elektrisch rijden nog altijd goedkoper.

Laat ik even stellen dat ik 50 cent per kWh betaal en mijn wagen heeft een gemiddeld verbruik van 15kWh/100km, dan zou 100km rijden mij 7,5 euro kosten. Voor dat geld koop ik ongeveer 3,25l benzine als ik reken met 2 euro per liter. Hoeveel wagens zijn er die op die hoeveelheid 100km halen?

Lees trouwens net dat ik een rekenfout heb gemaakt. Mijn elektriciteitstarrief zal in November sterker stijgen dan verwacht en vanaf November ook maandelijks aangepast worden. De prijs stijg dan richting de 75 cent per kWh voor mij. Maar ik kan op dit moment op enkele honderden meters van mijn voordeur laden aan een openbare paal voor 45 cent. Die keuze zal ook snel gemaakt zijn om de laadkabel thuis op te bergen wanneer die niet nodig is.

Daar staat tegenover dat ik een groot deel van het jaar onder de 10kWh/100km rij en zelden meer dan 12 weet te halen. De prijs zal nog sterk moeten stijgen voordat ik meer betaal dan de gemiddelde benzinerijder.
multikoe
@Blokker_19991 september 2022 09:03
Daarbij komt dat als je zonnepanelen hebt, de werkelijk prijs per kWh lager is.
Ik verbruik inclusief EV nu ongeveer 7500 kWh per jaar. Mijn panelen leveren 4500 kWh op. Ik betaal dus voor die 3000 kWh, maar kan 7000 kWh gebruiken. Dat betekent dat met mijn tarief van 0,50 ct/kWh de werkelijk prijs per kWh over een heel jaar gezien uitkomt op (3000 * 0,50 / 7000 =) 21 ct/kWh
Mijn EV verbruikt gemiddeld over een jaar 17 kWh/100 km, dat betekent dat die 100 km mij 3,60 euro kost.

Mijn oude kleine dieseltje reed 1 op 20. Omgerekend is dat 10 euro per 100 km.

Die elektriciteitstarieven kunnen nog flink stijgen voordat ik me zorgen ga maken over de variabele kosten van mijn EV.
Naafkap @multikoe1 september 2022 10:12
Je gaat nu alleen nog wel uit dat je altijd kan blijven salderen, en dat gaat eraf. Daarnaast zijn jouw zonnepanelen niet gratis op je dak gelegd, dus om daar nu niets voor te rekenen, dat klopt ook niet.

Neemt niet weg dat het goed en voordelig is om zoveel mogelijk op je eigen zonnestroom te rijden. Dat staat als een paal boven water.
multikoe
@Naafkap1 september 2022 10:22
Het afschaffen van de salderingsregeling zal inderdaad voor wat problemen gaan zorgen, hoewel ik (en veel anderen) met slim plannen van laadsessie een heel eind kan komen. Maar dat is pas over een paar jaar en dan nog geleidelijk en er valt niets te zeggen over de energieprijzen tegen die tijd.
Mijn berekening had betrekking op het nu en de nabije toekomst.

Als ik de panelen afschrijf in 10 jaar (pessimistische schatting), dan betaal ik 400 euro per jaar aan afschrijving. Dat zou betekenen dat ik (400/7000)=0,06 ct/kWh bij mijn stroomprijs moet optellen en dan kom ik op 27 ct/kWh.
Jeroenneman @Marve7931 augustus 2022 21:44
Het gaat om mensen die thuis een laadpaal op de oprit hebben én net van energiecontract hebben moeten wisselen. Dan betaal je momenteel de hoofdprijs, legt Joyce Donat, woordvoerder van de consumentenbond uit.

Donat benadrukt dat de tarieven in modelcontracten niet realistisch zijn. "Die tarieven staan op de website, om je te ontmoedigen om een contract af te sluiten." Al zou het natuurlijk kunnen dat een paar mensen die recent hebben moeten overstappen naar een andere energieleverancier toch zo'n extreem hoog tarief betalen, zegt ze.

"56 procent van de mensen heeft inmiddels een variabel tarief. En 44 procent van de mensen heeft dus nog een vast contract", legt Donat uit.
Oftewel, in de jacht op clicks presenteert RTL Z weer eens een heel kleine groep met idiote keuzes als de default voor EV eigenaren. Als je je EV op je eigen oprit laadt tegen 1 euro per kWh, dan ben je debiel bezig.

[Reactie gewijzigd door Jeroenneman op 24 juli 2024 11:02]

Naafkap @Jeroenneman31 augustus 2022 22:29
[...] Als je je EV op je eigen oprit laadt tegen 1 euro per kWh, dan ben je debiel bezig.
Nou, dat wordt voor steeds meer mensen realiteit, € 1,- per kWh. Niets debiels aan hoor. Of denk je dat andere publieke laadpalen stroom gaan leveren onder de kostprijs? Ook laadpaaluitbaters gaan vroeg of laat meer betalen hoor. En dat gaat iedereen met een EV gewoon vanzelf merken.
Jeroenneman @Naafkap31 augustus 2022 22:59
Voor welke mensen is dat dan realiteit, ik ken ze namelijk niet. Ergens rond de 40 cent per kWh zitten we nu.

Laadpaaluitbuiters sluiten geen lullige jaarcontracten af, maar 5 of zelfs 10 jaarsovereenkomsten.
Horla @Jeroenneman1 september 2022 09:55
Voor welke mensen is dat dan realiteit, ik ken ze namelijk niet. Ergens rond de 40 cent per kWh zitten we nu.
Onder welke steen heb jij het afgelopen jaar geleefd of ben jij één van die mensen die niet naar geld moet kijken en dus geen realistische kijk heeft op wat normale prijzen zijn? Zelfs in februari betaalde ik hier in België al voor mijn nieuwe vaste contract 0,4991 kWh.

De Luminus optifix prijzen voor september zijn 83,62/71,11c/kWh en dat komen er nog distributiekosten en taksen bij. Dus ongeveer 1 euro per kWh. En Luminus is samen met Engie nog de enige aanbieder van vaste contracten. Al de rest is variabel en gaat de komende maanden hier nog ver boven gaan.
Jeroenneman @Horla1 september 2022 10:21
Ik ben één van die mensen die behoort tot de grote groep die of een vast contract met lage tarieven hebben of gewoon aan het begin van dit jaar met een beetje verstand hebben geshopt voor een vast contract ipv toen nog voor variabel gekozen. Want dat het nog erger ging worden, dat kon je toen al ruiken.

Overigens niet van belang, want ik had het over de tarieven van publieke palen. Die staan gewoon rond de 40 cent. Want een enorme partij met duizenden laadpalen gaat niet zoals consumenten met variabele contracten lopen kutten.

[Reactie gewijzigd door Jeroenneman op 24 juli 2024 11:02]

Naafkap @Jeroenneman1 september 2022 06:22
Als je nu een nieuw energiecontract moet afsluiten betaal je bij Eneco en Vattenval gewoon € 1,- per kWh, dus ik weet niet waar je die € 0,40 vandaan haalt, maar dat is echt onmogelijk in deze markt nu.

En iedereen die nu thuis laadt naar een publieke laadpaal? Hoe dan? Of denk je dat we er ineens tientallen laadpalen per wijk of straat bij gaan krijgen?

EV-rijders gaan het steeds harder voelen in hun portemonnee.

[Reactie gewijzigd door Naafkap op 24 juli 2024 11:02]

Redwood @Marve7931 augustus 2022 19:37
Las ik ook. Als voorbeeld; mijn Ioniq 5 zou zo’n 40 euro kosten om vol te laden aan de snelweg. Daar rij ik zo’n 450 km mee. Dus 80 euro voor 900km.

Ik was voor de hoge brandstofprijzen al zo’n 100+ kwijt voor mijn GTE waar ik 900 km mee rijd.

Ik laad mijn auto 90% thuis op. Van mijn eigen panelen.

Ze hebben weer zitten drinken bij rtl.
Marve79 @Redwood31 augustus 2022 19:39
Geen idee wat een GTE is maar zuinig klinkt het niet :)

En ze zeggen duidelijk dat het niet voor mensen met zonnepanelen geldt. Alleen heb je daar in de winter natuurlijk niks aan.

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 24 juli 2024 11:02]

Redwood @Marve7931 augustus 2022 19:47
Een Passat GTe. Hybride. Super zuinig.

Zelfs zonder panelen ben ik dus echt goedkoper uit. Het is weer zo’n typische halfbakken non/journalisme.

Ik ben net Frankrijk op en neer geweest voor 59 euro. Gewoon aan de snelweg.
Marve79 @Redwood31 augustus 2022 19:53
100+ euro voor 900 km noem jij superzuinig? Nu woon ik in België dat scheelt wel. In NL is het een tijdje 2.50 de liter geweest maar hier is het nu 1.62 en stroom is onbetaalbaar geworden.

Ik laad Phev en alle prijzen aan de palen zijn inmiddels al verhoogd, dan heb je nog starttarief, parkeertarief etc. Dus ik doe het al niet meer ik tank maar gewoon.

Overigens kom ik voor minder dan 50 euro Frankrijk op en neer als ik van Antwerpen naar Lille en terug rij :P

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 24 juli 2024 11:02]

Redwood @Marve7931 augustus 2022 19:58
Voor zo’n grote auto met zoveel PK? Ja. Super zuinig.
Punt is, je haalt RTL aan met het bericht dat EV laden duurder is dan brandstof. Bij lange na dus niet. De meest dure manier voor onderweg laden is voor mij 0.45 per kWh. Dat is 32 euro. Ik rij dus 900km voor 64 euro. De Opel Astra van moeders red dat echt niet.
Marve79 @Redwood31 augustus 2022 20:06
Ja dat bedoel ik grote auto met veel PK's. Mijn Toyota is nog twee keer zo zuinig. Niet iedereen rijdt in een GTE.

En die 0.45€ is nu ja. Ben benieuwd of dat volgende maand nog zo is.
Redwood @Marve7931 augustus 2022 20:44
Ja hoor. Dat is al een hele tijd stabiel, maar nogmaals, ik laad lekker thuis en de werkgever betaald mij 0.49 per kWh.
Wafeltje @Redwood31 augustus 2022 20:54
Het was 'vanuit de andere media', hun bron was de telegraaf. En ze vergeleken het met thuisladen, waarbij de duurste afname van stroom ergens rond de 76 cent ligt per kWh. De openbare laadpaal in mijn straat zit op 19,6 cent per kWh.

Op het nieuws op de radio gaven ze dit wel duidelijk aan. Ook het nuanceverschil dat laden aan een snellader langs de snelweg goedkoper is dan thuis laden. Dat ontkracht natuurlijk het hele artikel, en is niet leuk voor de clickbait.

On-topic: In Nederland zijn ook zulke aanbestedingen geweest, waarbij ook prijsafspraken worden gemaakt. Vattenfall verkreeg in Noord-Brabant en Limburg het alleenrecht voor laadpalen langs de openbare weg, maar daar stond dan ook een vast tarief bij voor de automobilist. Als ze bij de overheid elektrische autos willen stimuleren, dienen ze ook de infrastructuur te stimuleren om dit mogelijk te maken. Dit is 1 van de manieren om daar aan bij te dragen.
Redwood @Wafeltje1 september 2022 07:53
Televaag was het inderdaad. Raar altijd dat soort journalisten. Schrijven maar wat.
elmariachi @Blokker_19991 september 2022 09:48
Stroom weglekken bij kou? Helemaal niet. Zo werkt een batterij niet. Warm die batterij terug op door met de wagen te rijden en je wint dat verlies al direct terug. Het grootste nadeel aan een EV in de winter is dat er niet genoeg restwarmte is om de wagen mee te verwarmen, dus moet er elektrisch verwarmd worden. Maar je benzinewagen zal in de winter ook een hoger verbruik hebben dan in de zomer doordat o.a. de lucht- en rolweerstand hoger zal zijn.
Bvb een Tesla die geparkeerd staat verbruikt ook batterij. Op de officiële Tesla site staat het zelfs beschreven: https://www.tesla.com/support/range
Why does estimated range decrease overnight while my car is off?
It is expected for a Tesla car to consume around 1% of charge per day while parked. In some cases, you may notice that consumption is higher. We recommend deactivating features such as preconditioning, Sentry Mode, Keep Climate On and any aftermarket equipment when not needed.

Note: Aftermarket equipment connected to the 12V system and/or third party mobile applications which collect data about your vehicle can decrease range while parked and reduce the battery lifespan. Tesla does not recommend using aftermarket equipment, and any damage to your vehicle's hardware or software resulting from unauthorized access to vehicle data through non-Tesla parts or accessories is not covered by warranty.
multikoe
@elmariachi1 september 2022 11:01
Niet "bijvoorbeeld", maar "alleen bij". We hebben weer een "werkelijkheid" die gebaseerd is op een enkel automodel. Tesla's staan er om bekend dat ze inderdaad ook als ze uitstaan stroom verbruiken. Dat is echter voor heel veel andere EV's veel minder zo. De meeste EV's kunnen wekenlang stilstaan zonder dat ze stroom verliezen. Mijn EV staat soms meerdere dagen stil voor de deur en het batterijniveau blijft dan gelijk. Wat betekent dat ik in ieder geval minder dan 1% batterijniveau verlies in 5 dagen.
elmariachi @multikoe1 september 2022 11:56
Om het op de spits te drijven: verlies is verlies, hoe weinig ook. Uit een benzine-of dieseltank zal er geen benzine of diesel 'verdwijnen'. Dat is het punt van de discussie waarop de EV aangevallen wordt.
Imho verwaarloosbare cijfers allemaal en veel gemekker voor in de praktijk een non-issue.
multikoe
@elmariachi1 september 2022 12:01
Dat is helemaal waar, maar je kunt het ook weer van de spits afdrijven :)
Het sluipverbruik waar electrische auto's kennelijk last van hebben is niet specifiek voor electrische auto's. Het gaat hierbij om systemen die aan blijven staan als de auto wordt uitgezet. Klokjes, bewakingssystemen e.d. die onder spanning moeten blijven. Het enige verschil tussen een EV en een ICE is het batterij-management systeem en ik vermoed zomaar dat dat bij een uitgezette Tesla nog wel actief is en bij de meeste andere EV's niet.
Met andere woorden: elke auto heeft tegenwoordig sluipverbruik.
D-Three @Marve7931 augustus 2022 18:49
Deels de gestegen energiekost maar ook veel tussenpersonen telkens een deel van de koek willen. :/
raro007 @D-Three31 augustus 2022 18:54
bij benzine net zo de grootste belasting dienst met 70%?
Marve79 @D-Three31 augustus 2022 18:53
Inderdaad. Elektrisch rijden is enkel nog interessant voor de zonnepaneel bezitter of diegene die nog goedkope vaste contracten hebben en thuis kunnen laden.
watercoolertje @Marve7931 augustus 2022 18:53
Of juist op straat laden waar een kwh nu goedkoper is dan aan huis ivm lang lopende contracten.
Marve79 @watercoolertje31 augustus 2022 18:57
Voorlopig dan toch...
watercoolertje @Marve791 september 2022 10:48
Ja voorlopig, net als we niet weten wanneer dat stopt en hoe duur benzine dan is. Zolang als het goedkoper is is het gewoon goedkoper :)
StGermain @Marve7931 augustus 2022 22:09
Ik had een vast contract (ecopower), vanaf oktober x3 en vanaf december waarschijnlijk x5…
Kenhas @StGermain1 september 2022 07:17
Hoe bedoel? Gaat ecopower over op variabele tarieven? Of ben je veranderd van leverancier?
StGermain @Kenhas1 september 2022 12:16
In de huidige marktomstandigheden ziet zelfs burgercoöperatie Ecopower zich genoodzaakt maatregelen te nemen om de prijs te verhogen en ons prijssysteem aan te passen. Ecopower levert stroom uit eigen productie. Dat beperkt de invloed van de markt op onze prijs. Toch zijn we niet op élk moment onafhankelijk en zelfvoorzienend; soms hebben we overschot en soms tekort. Om steeds voldoende te kunnen leveren aan onze klanten, koopt Ecopower ook aan op de markt. Die stroom is veel duurder dan de eigen productie. De kosten zijn zo hoog en onvoorspelbaar geworden dat een prijsstijging en een systeemverandering naar een deels variabele prijs vanaf 1 november 2022 noodzakelijk zijn.

Een volledig vaste prijs blijkt te veel risico. Die leggen we immers twee maanden op voorhand vast en op dit moment kan niemand de prijsevolutie op de markt binnen twee maanden inschatten.

Het nieuwe prijsysteem vanaf 1 november
Het Ecopower-gedeelte ‘elektriciteit’ van de nieuwe prijs is voor de helft gebaseerd op een vast deel van 0,23 euro per kWh en voor de helft op een variabel deel dat de gemiddelde marktprijs volgt (het gewogen gemiddelde van de uurprijzen van een hele maand). Voor november 2022 is dat geschatte variabele gedeelte 0,89 euro.

[Reactie gewijzigd door StGermain op 24 juli 2024 11:02]

Kenhas @StGermain1 september 2022 15:29
Ah, bedankt. Zit ook bij Ecopower dus wel handige informatie ;)

Ik leid een beetje af dat ze de helft van de electriciteit aankopen (maar is misschien een verkeerde aanname). Dacht eigenlijk dat het overgrote deel uit eigen productie kwam. Misschien is de toevloed van nieuwe klanten hen beetje teveel geworden. Niet kunnen volgen met windmolens en zo volgens het aantal bijkomende klanten.

Kon ook niet blijven duren natuurlijk. Dat de prijsverhoging ging gebeuren, lag eigenlijk al beetje vast. Hebben toch een tijd kunnen genieten van het laagste tarief op de markt. Denk dat ik al ruim tien jaar klant bij hen ben (denk zelfs eerder richting de 15jaar). Maar het moment dat er hier een digitale teller komt, ga ik misschien toch eens rondkijken. Maar hopelijk is de situatie tegen dan alweer genormaliseerd. Ben graag klant bij ecopower, gewoon omdat ik het nog een mooi verhaal vind.

Ben benieuwd of ze hun terugleververgoeding in dezelfde orde laten stijgen. Dacht dat die nu iets van een 6 cent was.

Om toch beetje ontopic te blijven: het wordt dus goedkoper om aan een openbare laadpaal te gaan opladen en dan 's avonds te ontladen aan je huis (mits je een auto hebt die dit kan en je een oprit hebt en zo).
Was vorige week nog bij een presentatie en daar spraken ze over een kostprijs van 0,45 euro per kWh voor het opladen aan een laadpaal buiten het eigen terrein.

Als ik beetje reken zoals hieronder wordt gedaan. De ID3 op mijn werk zou (volgens de boordcomputer) een verbruik hebben van 14,4 kWh.
Verbruik van 14,4kWh = 14,4* 0,89 euro = 12,81 euro.
Bij Dats hier in de buurt kost een liter 95 1,71 euro. Dan mag mijn auto 7,4 liter/100km verbruiken als ik thuis zou opladen aan het nieuw tarief van Ecopower.
Als ik zou rekenen met die 0,45 euro aan publieke laadpaal:
Verbruik van 14,4 kWh = 14,4 * 0,45 = 6,48. Dan mag mijn auto slechts 3,7 liter/100km verbruiken.

Natuurlijk moeten belastingen en onderhoud ook nog in rekening worden gebracht.

Maar alles staat of valt natuurlijk met die prijs aan de publieke palen.
StGermain @Kenhas1 september 2022 21:44
Terugleververgoeding zou naar 20 cent/kwh gaan.
cariolive23 @Marve791 september 2022 10:07
Klinklare onzin en dat weet je zelf ook wel. Met een 20kWh per 100km, ben je zelfs met 0,50 euro per kWh (daar waar ik net voor een tiental medewerkers 0,33 euro ex btw, 0,40 incl btw heb afgetikt) nog goedkoper uit: Dat is 10 euro voor 100km. Met zowel diesel als benzine krijg je voor 10 euro ongeveer 5 liter brandstof en dan moet je 1 op 20 rijden om er een 100km mee te kunnen rijden. Is mij nooit gelukt.

En dan vergeet ik maar even de MRB en extra onderhoudskosten voor de ICE auto's.

Alle medewerkers hebben hier sinds 2018 verplicht een EV. En dat bevalt prima, stuk goedkoper.
multikoe
@Marve791 september 2022 08:55
Hoeveel stroom lekt er bij kou weg dan? En waarom heb ik daar met mijn elektrische auto helemaal geen last van?
cariolive23 @Marve791 september 2022 09:59
Heb je dan ook gelezen hoe ze dit snel en simpel kunnen oplossen? Ergens anders laden...

Heb net de facturen van Shell Recharge voor de medewerkers weer betaald, gemiddeld 33 cent ex btw per kWh. Met een gemiddelde van 20kWh per 100 kilometer, kost het dan EUR 6,60 ex btw. Dat is dan 7,99 incl btw per 100 kilometer. Voor dat geld zou je ook een 4 liter benzine kunnen kopen, moet je 1 op 25 rijden om daar eveneens 100km mee te kunnen rijden.
wagmomma 31 augustus 2022 19:52
En ze besteden het weer uit aan een buitenlands bedrijf. Dat protectionisme van Trump lijkt met de dag steeds minder ridicuul.
Blokker_1999
@wagmomma31 augustus 2022 20:09
Heb je dan liever dat we veel meer uitgeven?
chemokar 31 augustus 2022 22:30
dolletjes, de aanbesteding had in ieder geval geen criteria over de betrouwbaarheid van de palen.
3_s 31 augustus 2022 22:39
De laadpalen worden het komende anderhalf jaar geplaatst in de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen.
Dus in alle Vlaamse provincies :).
elmariachi @3_s2 september 2022 15:59
Bijna, de hoofdstad van Vlaanderen telt niet mee.
mutley69 31 augustus 2022 23:16
Nu die aanbesteding winnen is niet meteen een beloning... We zullen zien!
McBurger 31 augustus 2022 23:48
Dus twee grote energie bedrijven krijgen geld om laadpalen te plaatsen waarmee ze exclusief hun eigen product kunnen verkopen.
multikoe
@McBurger1 september 2022 08:49
Hoe is dat anders dan benzinestations?
Horla @multikoe1 september 2022 09:58
Die staan bij mijn weten niet op de openbare weg en worden ook niet gebouwd met overheidsgeld.
multikoe
@Horla1 september 2022 10:16
Benzinestations worden geplaatst op grond die in bezit is van de overheid en de uitbaters betalen huur. Maar je hebt een punt, benzinestations krijgen geen subsidie. Ze krijgen wel het exclusieve recht om hun eigen producten te verkopen.
Horla @multikoe1 september 2022 11:02
Dan is dat in Nederland anders dan bv België. Want hier in België kan ik met 100% zekerheid zeggen dat ze niet op grond van de overheid staan maar op privéterrein.
multikoe
@Horla1 september 2022 11:18
De grond langs de snelwegen hier is eigendom van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat veilt de huurrechten van die grond om de zoveel jaar en verdient daar dus gewoon aan. Maar ook hier geldt dus dat op het moment dat je de veiling hebt gewonnen, je op die grond ervoor mag kiezen om alleen je eigen producten te verkopen.

Maar de pijn bij @McBurger zit hem er (kennelijk) in dat gemeenschapsgeld wordt gebruikt om een partij de gelegenheid te geven alleen zijn eigen producten aan te bieden. Dat is een zwak argument, al was het alleen maar omdat twee partijen zijn geselecteerd en die subsidie dus resulteert in een keuze tussen minimaal twee aanbieders.
McBurger @multikoe5 september 2022 10:26
Juist ja, Benzinestations betalen huur. (het heet denk ik anders, maar je snapt het idee)
Ze betalen dus.

In dit geval krijgen ze geld van de overheid.....


Zou het niet gewoon via een veiling geregeld moeten worden? ipv via een aanbesteding ?
decide1000 @McBurger1 september 2022 10:20
Dat is toch geen probleem? Ze hebben de aanbesteding gekregen omdat ze een beter voorstel hadden dan anderen.
Volgens mij is dit precies hoe het moet.
kondamin 1 september 2022 00:12
over een paar maand is Engie de enige die nog overblijft in belgie
Horla @kondamin1 september 2022 09:59
Luminus gaat ook overleven hoor. Maar dat zijn direct ook de enige twee die zelf eigen productie hebben in België.
kondamin @Horla2 september 2022 20:24
Hangt er van af hoe veel EDF wil bij springen als het windstil is.
Als het niet waait moeten die ook heel erg dure stroom aankopen.

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