TotalEnergies en Engie winnen aanbesteding voor laadpalen in Vlaanderen

TotalEnergies en Engie hebben een aanbesteding gewonnen, waarmee ze 10.000 publieke laadpalen mogen plaatsen en uitbaten in Vlaanderen. De laadpalen worden het komende anderhalf jaar geplaatst in de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen.

De Franse multinationals kregen de aanbesteding al toebedeeld in juli door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD). Doordat een onbekende partij echter protest aantekende bij de Raad van State, stond het proces tijdelijk stil. Dinsdag heeft de Raad van State het protest afgewezen, schrijft De Tijd.

De openbare laadpalen kunnen worden besteld door eigenaren van elektrische auto's die thuis geen mogelijkheid tot opladen hebben. Daarnaast komen de palen op door de overheid aangewezen plekken te staan, zoals openbare parkeerplaatsen die te weinig laadpalen hebben. Total Energies gaat openbare laadpalen plaatsen in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Electrabel, een dochterbedrijf van Engie, plaatst palen in de provincies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen.

Minister Peeters wil dat er tegen 2025 tenminste 30.000 publieke laadpalen beschikbaar zijn in Vlaanderen. Daarmee kunnen ongeveer 300.000 elektrische auto's worden opgeladen.