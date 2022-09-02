Bijna een op de vijf arme Belgische huishoudens heeft geen vast internet

Bijna een op de vijf Belgische huishoudens met een laag inkomen beschikt niet over een internetverbinding thuis. Dat stelt de Belgische Koning Boudewijnstichting. Ongeveer 17 procent van de Belgen zou enkel een smartphone gebruiken om op internet te gaan.

Huishoudens met een inkomen van meer dan 3200 euro beschikken volgens de Koning Boudewijnstichting in 98 procent van de onderzochte gevallen over een vaste internetverbinding thuis. Bij Belgische huishoudens met een inkomen onder de 1400 euro, ligt dat percentage op 82 procent. De stichting publiceert het onderzoek, dat is uitgevoerd door het statistiekbureau Statbel.

Ongeveer 17 procent van de Belgen gebruikt enkel een smartphone om op internet te surfen. Volgens de Stichting zouden deze gebruikers ook geen eenvoudige toegang hebben tot computers waarmee een cv opgemaakt kan worden of administratie kan worden verricht.

Van de Belgische jongeren tussen 16 en 24 jaar met een laag opleidingsniveau zou volgens de studie 22 procent enkel hun smartphone gebruiken om op het internet te gaan. Volgens de Koning Boudewijnstichting heeft 45 procent van deze doelgroep ook zwakke digitale vaardigheden. Bij jongeren met een diploma in het hoger onderwijs zou 2 procent enkel hun smartphone gebruiken om te surfen. De stichting schat dat 22 procent van hen zwakke digitale vaardigheden heeft.

Belgen maken volgens de Stichting steeds meer gebruik van digitale diensten zoals elektronisch bankieren, elektronisch shoppen of elektronische verrichtingen. Het gebruik van deze diensten ligt bij Belgen met een hoog opleidingsniveau gemiddeld dertig procent hoger dan bij de Belgen met een laag opleidingsniveau.

De Koning Boudewijnstichting concludeert dat 46 procent van de Belgen tussen 16 en 74 jaar digitaal in 2021 kwetsbaar was. Dat wil zeggen dat ze over geringe digitale vaardigheden beschikken of geen gebruik maken van het internet. In 2019 lag dat percentage volgens de Stichting op 38 procent. De Stichting verwijst naar de tijd die het vergt om digitale vaardigheden te ontwikkelen en de permanente toestroom van nieuwe uitdagingen in dit gebied. Volgens de stichting lopen personen met een laag opleidingsniveau of laag inkomen meer risico op digitale uitsluiting.