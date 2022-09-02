Bijna een op de vijf arme Belgische huishoudens heeft geen vast internet

Bijna een op de vijf Belgische huishoudens met een laag inkomen beschikt niet over een internetverbinding thuis. Dat stelt de Belgische Koning Boudewijnstichting. Ongeveer 17 procent van de Belgen zou enkel een smartphone gebruiken om op internet te gaan.

Huishoudens met een inkomen van meer dan 3200 euro beschikken volgens de Koning Boudewijnstichting in 98 procent van de onderzochte gevallen over een vaste internetverbinding thuis. Bij Belgische huishoudens met een inkomen onder de 1400 euro, ligt dat percentage op 82 procent. De stichting publiceert het onderzoek, dat is uitgevoerd door het statistiekbureau Statbel.

Ongeveer 17 procent van de Belgen gebruikt enkel een smartphone om op internet te surfen. Volgens de Stichting zouden deze gebruikers ook geen eenvoudige toegang hebben tot computers waarmee een cv opgemaakt kan worden of administratie kan worden verricht.

Van de Belgische jongeren tussen 16 en 24 jaar met een laag opleidingsniveau zou volgens de studie 22 procent enkel hun smartphone gebruiken om op het internet te gaan. Volgens de Koning Boudewijnstichting heeft 45 procent van deze doelgroep ook zwakke digitale vaardigheden. Bij jongeren met een diploma in het hoger onderwijs zou 2 procent enkel hun smartphone gebruiken om te surfen. De stichting schat dat 22 procent van hen zwakke digitale vaardigheden heeft.

Belgen maken volgens de Stichting steeds meer gebruik van digitale diensten zoals elektronisch bankieren, elektronisch shoppen of elektronische verrichtingen. Het gebruik van deze diensten ligt bij Belgen met een hoog opleidingsniveau gemiddeld dertig procent hoger dan bij de Belgen met een laag opleidingsniveau.

De Koning Boudewijnstichting concludeert dat 46 procent van de Belgen tussen 16 en 74 jaar digitaal in 2021 kwetsbaar was. Dat wil zeggen dat ze over geringe digitale vaardigheden beschikken of geen gebruik maken van het internet. In 2019 lag dat percentage volgens de Stichting op 38 procent. De Stichting verwijst naar de tijd die het vergt om digitale vaardigheden te ontwikkelen en de permanente toestroom van nieuwe uitdagingen in dit gebied. Volgens de stichting lopen personen met een laag opleidingsniveau of laag inkomen meer risico op digitale uitsluiting.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 02-09-2022 15:34 128

02-09-2022 • 15:34

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Reacties (128)

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Andros
2 september 2022 15:38
Ik ben eens benieuwd naar de verschillen per gewest eerlijk gezegd, dat kan zeker in België een vertekend beeld geven. En wat te denken van een Orange Flybox of Tadaam van Telenet, wordt dat gezien als een vaste of mobiele verbinding?
witchdoc @Andros2 september 2022 16:24
ik vraag me af hoeveel 'overmacht' is vs 'wat is internet?'.

Telenet heeft namelijk initiatieven om kansarme mensen aan internet te helpen. Zie b.v. https://www.partner-essentialinternet.be/

Als je echt je internet niet kan betalen, ben ik serieus nieuwsgierig naar je reactie. Ik hoop dat ik misschien ookk iets voor je kan betekenen dan.
In de hoop dat je dit uberhaupt leest via de bibliotheek ofzo.

[Reactie gewijzigd door witchdoc op 23 juli 2024 03:33]

theobril @witchdoc2 september 2022 18:45
Namens 2 mensen die ik probeer te helpen met hun internet: ook de laptop/pc is vaak enorm verouderd en dat is een investering die er in 1 x veel meer inhakt, al helpen de maandelijkse kosten ook niet. Dat staat ook een beetje in het artikel. Vrijwilligerswerk, ik kan het iedereen aanraden. Het heeft mij tot mijn schaamte nogal uit mijn werkende-man-en-een-goede-laptop-is-vanzelfsprekend bubbel gehaald.
mr_evil08 @theobril3 september 2022 08:12
De kringloop winkels hebben regelmatig prima setjes computers met Windows 10 maar vrijwel altijd willen mensen geen desktop en moet het een laptop zijn.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 03:33]

theobril @mr_evil083 september 2022 10:31
Klopt helaas, en ik krijg ook vaak niet uitgelegd waarom een losse pc beter is. Voor argumenten als "dan kun je makkelijk de harde schijf vervangen" is men niet altijd gevoelig :)
RoamingZombie @theobril4 september 2022 16:02
Voor de huis tuin en keuken internetter zie ik dan ook helemaal niet de meerwaarde van een desktop.

Deze gebruikers gaan daar geen stuk woonruimte voor reserveren.
theobril @RoamingZombie4 september 2022 17:42
E-waste? Met een scherm kan men lang doen, met een kast en een voeding ook. Bij een laptop is het meestal klaar als het scherm stuk is of iemand zijn thee in het toetsenbord giet.
RoamingZombie @theobril5 september 2022 09:18
Snap ik en ben ik met je eens maar dat gaat mensen helaas niet overtuigen om ergens een desktop neer te zetten.
Marcel Br @theobril3 september 2022 11:16
Lager energieverbruik is een steeds beter argument vóór een laptop. Vooral voor lage inkomens.
theobril @Marcel Br3 september 2022 12:34
Maar fatsoenlijke tweedehands-laptops zijn er niet veel. Dan wordt het dus kiezen tussen desktop met hoger stroomverbruik dan non-existente laptop, of niets.
mr_evil08 @Marcel Br3 september 2022 16:00
Mensen willen een laptop vanwege zijn compactheid, alle argumenten die je geeft om voor de desktop gaan kun je beter tegen een muur praten.

Desondanks de laptop op 1 plek blijft staan.
mr_evil08 @Marcel Br3 september 2022 16:02
Als een apparaat weinig wordt gebruikt is dat niet relevant met stroomverbruik, bovendien een desktop is ook wel zuinig in Windows, vaak staat die toch idle.

Een gloeilamp van 100watt in de berging waar je nooit komt kan ook zuinig zijn, dat verandert niet bij vervanging naar led.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 03:33]

anno361 @theobril5 september 2022 11:44
Klopt, met modulariteit overtuig je ze niet.

Misschien wel met de levensduur van de batterij. En ik denk dat de meeste mensen uit ervaring wel weten dat een laptop batterij na anderhalf jaar nog 15min autonoom kan werken, zeker bij die goedkopere merken.

Kleine toestellen geraken moeilijker hun warmte kwijt. Als de temperatuur te hoog wordt, gaat de processor vertragen. En bovendien slijt alles sneller. Dat krijg je dus met compacte toestellen.

Er wordt toch ook wel wat misleid met de specificaties. e.g. een i5 processor van een laptop is een stuk trager dan de i5 processor van een desktop. Fabrikanten moeten heel wat opofferen om hun hardware te doen passen in zo'n klein toestel. En toch maakt dat het niet goedkoper.

De keerzijde van de medaille is natuurlijk (en dat schrikt af), dat je voor een desktop ook nog een monitor, muis en toetsenbord moet kopen. Ga je naar merken als Iiyama kan je toch een degelijke 24inch monitor kopen voor ~130€.

Op het einde van de rit, ben je 600€ kwijt voor een degelijke desktop. Voor een laptop zou ik persoonlijk nooit onder de 1000€ gaan.

De belangrijkste tip die ik daarbij aan hen zou geven: blijf bij merken als HP, Lenovo, Dell en blijf weg van "gaming" merken (zoals Asus, MSI), die zich toch hoofdzakelijk op die goedkope consumenten markt richten. In die consumenten markt schamen leveranciers zich nergens voor. Terwijl business brands vaak dezelfde producten verkopen aan bedrijven waar 3 jaar garantie de regel is, of soms zelfs next-day on-site garantie aanbieden, en dus echt wel een andere kwaliteit nastreven.

e.g. Asus zou zich hiervoor rot moeten schamen:
https://www.vandenborre.b...ide/asus-c204ma-gj0314-be

[Reactie gewijzigd door anno361 op 23 juli 2024 03:33]

witchdoc @theobril2 september 2022 19:57
Ook daar werd aan gedacht. Uiteraard altijd te weinig en te laat maar....

https://press.telenet.be/...d9-46af-b65a-a2a0f1270c05
https://www.ovwb.be/
Verwijderd @witchdoc2 september 2022 18:34
Veel mensen hebben al Internet via hij mobiel en met hedendaagse 5G heb je geen vaste aansluiting meer nodig als je niet te veel eisen stelt (en dichtbij de zendmast woont). Het kan een bewuste keuzen zijn. Net zoals bijna niemand meer een vaste telefoon heeft.
sebasmac @Andros2 september 2022 15:43
Vraag me ook af hoe dit uitgerekend is, hebben ze bijvoorbeeld een enquete uitgezet met de vraag

"Heeft u een vaste internet verbinding?"

Kans is dat mensen nee invullen omdat ze simpel weg geen idee hebben, slimmer is dat om het aantal internet aansluiten per gebied bij de provider op te vragen en dit te vergelijken met inkomsten per gebied / regio.
Andros
@sebasmac2 september 2022 15:48
Of mensen die "nee" invullen op zo'n vraag omdat vandaag de dag alles draadloos is. Wifi is toch geen vast internet :+ ?
Bekers @Andros2 september 2022 16:10
dit inderdaad |:(
dirk161 @Andros2 september 2022 17:40
Wifi is uberhaupt geen internet.
bilbob @dirk1614 september 2022 13:28
U gaat door voor de magnetron !
System @sebasmac2 september 2022 16:31
Volgens mij kan je dat heel vlot weten door een bevraging bij de ISP's.
Die weten perfect wie ze hebben als klant en de overheid weet perfect hoeveel huizen er zijn.
Andros
@System2 september 2022 16:42
Je gaat het niet geloven maar er zijn dubbele klanten bij de ISP's. Mensen die verslaafd zijn aan voetbal en twee pakketten nemen bij twee verschillende providers omdat de ene de Premier League uit zendt en de ander de Bundesliga, ze bestaan :) . Of mensen die samen in een huis wonen maar het downloadverkeer van huisgenoot A zo beu zijn dat ze gewoon een tweede lijn op hetzelfde adres nemen, al dan niet bij een andere ISP.

Maar er zijn meer panden met internet dan alleen huizen. Handelszaken, kerken, tankstations, scholen, garages etc etc hebben ook allemaal internet maar daar woont niemand. Je zou er nog van verschieten hoeveel kleine winkels gewoon een consumenten budget lijntje gebruiken op naam van de uitbater. Ook weet de overheid niet perfect hoeveel huizen er zijn, er wonen nog mensen in illegale bouwsels terwijl ze ingeschreven zijn op een ander adres, tot fraude met sociale huurwoningen aan toe.

Ik kom zelfs situaties tegen dat een dergelijk bouwsel een kabel naar de telefoonaansluiting van de (legale) buren hebben liggen voor DSL terwijl die buren zelf coax gebruiken voor internet. Of opgedeelde huizen die nergens geregistreerd staan, ongedocumenteerde illegalen, lijntjes die gewoon vergeten zijn en waarvan de betaling door loopt etc etc. Zo simpel ligt dat niet :) .

[Reactie gewijzigd door Andros op 23 juli 2024 03:33]

System @Andros2 september 2022 17:09
Maakt niet uit, die lijsten met domicilies kunnen ze naast elkaar leggen.
noInternet = adressen.Where(x => !x.HeeftTelenet || !x.HeeftProximus).Count();

Het artikel gaat enkel over bewoonde panden, niet over handelszaken.
Andros
@System2 september 2022 17:29
Heb je mijn post gelezen? Dubbele aansluitingen, particuliere abonnementen in handelszaken, illegale bewoners etc etc. Je punt gaat niet op. Overigens zijn er nog meer providers dan de twee die je noemt...

[Reactie gewijzigd door Andros op 23 juli 2024 03:33]

System @Andros2 september 2022 17:58
jaja, maar over aansluitingen zijn er dat op 100?
3 op 10000?
Dubbele aansluitingen haal je er heel snel uit in een database.
Illegalen zijn niet gekend en tellen niet mee. Handelszaken tellen ook niet.
Dit gaat om geregistreerde gebruikers in geregistreerde domicilies.
Dat er hier en daar eentje zit die niet klopt is verwaarloosbaar.

Het punt is dat ze dit nauwkeurig genoeg kunnen uitzoeken om er conclusies uit te halen.
Alleen jammer dat ze het niet naast de mobiele abonnementen gelegd hebben.
Bas_f @System2 september 2022 22:40
Ik ben even benieuwd naar welke taal jouw stukje code refereert. Iets Microsoft-achtigs als .NET? Gewoon nieuwschierig.
System @Bas_f3 september 2022 09:11
Ik zou het eerder pseudo code noemen.
Maar het zou zowel java als c# kunnen zijn met wat tweaks. ;)
ebedek @Andros2 september 2022 15:42
Uit het bericht:
Verschillen tussen de gewesten
Ook binnen ons land zelf zijn er tussen de gewesten vormen van digitale ongelijkheid. Zo is in Wallonië de dekking met breedbandverbinding in sommige gebieden minder dan 50%. In het Waals Gewest zijn er bovendien nog zogenaamde ‘witte zones’, die niet beschikken over glasvezelkabel. Vlaanderen onderscheidt zich dan weer door een intensiever gebruik van onlinediensten (e-banking, e-commerce…) in vergelijking met Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de drie gewesten lijkt het gebruik van administratieve dienstverlening online dan weer te stagneren.
Jan Onderwater @ebedek2 september 2022 17:40
LOL
Kom eens in Duitsland kijken, daar is het nog erger in buiten de steden, of Frankrijk.
In Nederland ben je nu eenmaal erg verwend met breedband
gimbal @Jan Onderwater2 september 2022 20:10
Moeten we glasvezel nog breedband noemen? Of is dat weer de overtreffende trap. Superbreedband.
Jan Onderwater @gimbal2 september 2022 20:16
Laten we de definitie van breedband zo naar beneden bijstellen dat iedereen het heeft.
OdieHerpaderp @Jan Onderwater3 september 2022 17:22
Ik vrees dat dit juist tot problemen leidt. We hebben in de DSL tijd in nederland al gezien hoe de definitie breedband (8:1 mbs) werd misbruikt door telecomaanbieders om geen support te (hoeven) leveren voor vDSL verbindingen die langzamer waren dan geadverteerd, en in de VS is/was er een soortgelijke kwestie waar verbindingen vast zitten op 4:1 mbs nadat de mensen een "breedband" verbinding werd belooft als alternatief voor LTE

De definitie voor breedband zou hoog genoeg moeten zijn om hedendaagse content te kunnen consumeren, en niet hoger
Jan Onderwater @OdieHerpaderp3 september 2022 17:55
Mijn post was Sarkastisch, en, ja echt, wat er hier in Duitsland gebeurd is.
mr_evil08 @Jan Onderwater3 september 2022 08:15
Klopt hier net over de grens (Duitsland) zitten ze nog met straalverbindingen te prutsen of een 2mbit dsl lijn als ze dat überhaupt al halen, alleen de steden of grote dorpen hebben glasvezel daar.

En een paar KM verderop in NL zit ik met een Gigabit lijn up/down voor 40 p/m...

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 03:33]

mr_evil08 @Jan Onderwater3 september 2022 08:21
Breedband internet is oorspronkelijk ISDN met 128 kbps, ofwel iedereen heeft breedband.
uiltje @mr_evil085 september 2022 15:48
Eerlijk gezegd: als je er video over kan afspelen op normale kwaliteit en je "always on" functionaliteit hebt dan voldoet het voor mij. Juist voor deze groep lijken me instructie-vids wel een handig iets immers. Met 10 Mbits/s kan je al twee videotjes full HD aan. 128 Kbit/s lijkt me wat weinig zelfs voor audio :)

Klaarblijkelijk is volgens OESO 256 Kbit/s het minimum, en dan heb je niet heel veel video mogelijkheden. Misschien wel iets voor de instanties om rekening mee te houden: te hoge resolutie etc. en je benadeeld de minder bedeelden nog verder.
mr_evil08 @uiltje5 september 2022 16:05
Ik kan mij herinneren dat ik vroeger prima video met audio kon bekijken met 128 kbit en de aardappelkwaliteit viel nog wel mee, tegenwoordig zit er zoveel overhead op met drm etc dat het niet meer lukt.
uiltje @mr_evil086 september 2022 10:01
DRM heeft bijna geen overhead - en als er overhead is dan is dat meer voor de CPU dan voor de hoeveelheid data. De filmpjes van nu zijn over het algemeen met hogere bitrates opgenomen. Iedere smartphone kan tegenwoordig filmpjes opnemen die makkelijk over 256 Kbit/s gaan.
StGermain @ebedek2 september 2022 22:23
Bankverrichtingen doe ik nu net enkel op mijn iPhone en niet onder Windows.
uiltje @StGermain5 september 2022 15:49
Mja, OK, maar het doen van belasting-aangifte of het aanvragen van voorzieningen / uitkeringen / managen van crediteuren enzo doe je toch liever op een computer. Bankzaken zijn inderdaad makkelijker op een mobiel te regelen.
sprankel
@Andros3 september 2022 14:08
Staat vermeld in het rapport, 90% van Wallonië heeft internet thuis tov 94% in Vlaanderen.

Die 4% klinkt weinig maar als je enkel gaat kijken naar mensen die geen internet thuis hebben is die groep dus aanzienlijk groter in Wallonië. Op zich geen verassing gezien Wallonië het nog vaak moet doen met ADSL verbindingen van 4mbit (waarom zou je dan nog een duur abbonement nemen) alsook liggen de inkomens lager met als koploper provincine Henegouwen met een huidig gemiddeld inkomen van amper 16 586 euro. Ter vergelijking, de laagste provincie voor Nederland is Friesland met een gemiddeld van 24 331 euro. Als elke euro telt lijkt mij die thuisverbinding overbodig gezien je alles via de telefoon kan regelen.
SMGGM
2 september 2022 16:10
Ik werk als vrijwilliger voor een hulpvereniging in een van de Vlaamse steden en daar hebben ze met een internet provider een goedkoop abonnement kunnen vastkrijgen voor hun leden. Voor €15 dacht ik kreeg je 50GB.

Echt blij was men niet met wat men hier bekomen had. De internet leverancier had vooral schrik dat dit zou snoepen aan hun eigen klantenbestand en wilde eerst zien wie erop zou intekenen. De hulpvereniging gaf als argumenten dat 50GB met met de huidige manier van werken (thuiswerk, online video voor school,..) echt onvoldoende is.
Het proefproject loopt nu en er is maar weinig interesse. Te duur voor wat ervoor terugkrijgt.

In de ontmoetingsruimte van de vereniging zijn computers beschikbaar die fel gebruikt worden zodat bezoekers daar allerhande dingen op kunnen doen. Vooral administratie (online aangiftes, bankzaken, schoolzaken, zoektocht naar huisvesting,...) zijn populair.
Ik merk wel dat veel mensen wel via hun smartphone internet hebben.
witchdoc @SMGGM2 september 2022 16:30
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[Reactie gewijzigd door witchdoc op 23 juli 2024 03:33]

TheVivaldi @segil2 september 2022 16:41
Nee, want het onderzoek was onder *arme* gezinnen, niet onder rijke gezinnen.

Bovendien zegt jouw voorbeeld helemaal niks. Mijn moeder doet ook alles op haar telefoon, behalve tv-kijken, maar heeft wel vast internet.
segil @TheVivaldi2 september 2022 16:45
mijn voorbeeld is meer van dat als iemand geen laptop/desktop heeft, dit nog niet hoeft te betekenen dat die persoon niet digitaal mee kan. Zoals anderen ook opmerken kan je tegenwoordig ook best veel doen op je smartphone.
mr_evil08 @segil3 september 2022 08:38
Je kan alles op een smartphone doen zolang je niet met gespecialiseerde zaken bezig gaat zoals excel formules of uitgebreide opties in word.

Daarnaast kan je op een smartphone steeds vaker een beeldscherm en toetsenbord/muis aansluiten en heb je alsware een desktop.
batjes @mr_evil083 september 2022 10:08
zoals excel formules of uitgebreide opties in word.
Maar wie doet dat nou in zijn of haar vrije tijd?
mr_evil08 @batjes3 september 2022 10:31
Er zijn mensen met specifieke hobby,s klopt het zullen er maar weinig zijn, op mijn werk werk ik veel met word/excel en specifieke zaken maar prive nooit, ja hooguit 1x in weet ik veel jaren als je van baan wisselt om de CV bij te werken.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 03:33]

Marcel Br @batjes4 september 2022 11:05
Veel mensen die iets voor een (sport)vereniging of een ander bestuur doen
Arrogant @segil2 september 2022 18:16
Welk gedeelte van “huishoudens met een laag inkomen” snap je niet? :+
8mile13 2 september 2022 16:01
Er zijn een hoop mensen die geen interesse in internet hebben toevallig zijn veel daarvan laag geschoold. Er zijn ook laaggeschoolde mensen die verstand van computers hebben. Bill Gates zei het al je leert veel van een computer wanneer je er veel tijd mee doorbrengt.

Het is ook zo dat een minina keuzes moet maken en als je geen geld aan internet/computer uitgeeft dan kun je dat geld voor andere dingen gebruiken die je misschien leuker vind.
bzzzt @8mile132 september 2022 16:51
Bill Gates zei het al je leert veel van een computer wanneer je er veel tijd mee doorbrengt.
Dat was dan in ieder geval voor de opkomst van sociale media. Tegenwoordig is een computer/telefoon een consumptie-apparaat voor tiktok dansjes, kattenplaatjes en suffe berichtjes van je familie en vrienden.
gimbal @bzzzt2 september 2022 20:18
Je raakt eerder hersencellen kwijt ja.

Toen Bill Gates dat zei klopte het op zich wel aangezien je enorm veel moeite moest steken in uberhaupt ontdekken hoe je computers effectief kunt gebruiken. Het werkte vindingrijkheid en out of the box denken erg toe. Lekker in de oude DOS tijd, beetje stoeien met commando's, bat scriptjes maken, proberen nog extra geheugen bij startup vrij te maken, nieuwe hardware werkend krijgen zonder plug & play, achterhalen waarom game X maar geen geluid wil produceren, nieuwe OS versie installeren, ruimte op je harddisk beheren, IRQ conflicten oplossen in het bios, leren programmeren uit boeken...

Dat heb je allemaal niet meer man. Op zich goed hoor want het maakte draken van computers, maar je verliest tegelijkertijd ook dat stuk betrokkenheid in het leerproces.
Bas_f @gimbal2 september 2022 22:52
En dat leerproces kun je nog steeds opzoeken, wanneer je dat wilt.

Pak bijv. een Arduino of Raspberry Pi en je maakt weer precies mee wat jij beschrijft. Het is alleen vrijwel niet meer noodzakelijk.
bzzzt @gimbal3 september 2022 16:59
Het gaat niet zozeer om het instellen van hardware - de DOS PC was ook zo'n beetje de beroerdste implementatie die je vroeger kon krijgen. Andere hardware architecturen (Unix, Mac, Amiga) waren toen al jaren plug&play en het is IMO ook niet nodig dat iedereen daar kennis van heeft.

Het gaat me er meer om dat de massa tegenwoordig Internet meer ziet als nieuwe TV dan zoals Steve Jobs beschreef een "bicycle for the mind". Veruit de meeste mensen die nu een computer gebruiken zijn niet in staat een lastige handeling te automatiseren (basis programmeren, desnoods in Excel) of te bedenken dat ze automatiseerbaar (dus onnuttig) werk aan het doen zijn.
https://echohack.medium.c...ld-worry-you-9e9e155dbf37
Verwijderd @bzzzt2 september 2022 23:31
Ik weet nog een van mijn eerste computers die mijn ouders hadden daar kon je inderdaad mspaint en pinball op "spelen" voor de rest had je nog geen social media en ging je maar van gekkigheid kijken hoe Msdos werkte
Will_M @Verwijderd3 september 2022 11:55
En dan ging je uit verveling op een gegeven moment ook maar even met een spel genaamd "Norton Commander" aan het spelen....

:+ |:( O-)
mr_evil08 2 september 2022 16:36
Ook in Nederland gebeurd het steeds meer de jongere generatie doet alles met de smartphone en hebben geen computer in huis, dit heeft niets met arm/rijk te maken.

En tegenwoordig zijn mobiel databundels vrij ruim waardoor de noodzaak van een vaste verbinding verdwijnt.

Ik vind daarom de titel ook nogal vreemd alsof ze het echt niet kunnen betalen of gewoon niet willen hebben en alles met smartphone mobiel internet doen.

Zelf doe ik ook geen moeite meer om WiFi aan te zetten op mijn smartphone.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 03:33]

Vlizzjeffrey @mr_evil083 september 2022 03:58
De prijzen voor vast internet zijn best duur geworden, er zullen vast veel mensen onder de armoedegrens zijn die het gewoon te duur vinden.
Finger @mr_evil082 september 2022 16:50
De noodzaak is er nog steeds. Als je een beetje goed geïsoleerd huis hebt dan heb je binnen slecht bereik.
mr_evil08 @Finger3 september 2022 08:05
Dat ligt meer aan de plek/ligging van het huis en waar de zendmast zich bevind dan aan een goed geïsoleerd huis.

Ik ken er genoeg een oud huis en toch slecht bereik op binnen, en mensen met een nieuwbouw woning met prima bereik, en welke provider je hebt in welk gebied maakt nogal behoorlijk uit.

Enige uitzondering op die regel is huizen met bewapend beton in de buitenmuren, ofwel die huizen die vanuit de fabriek in elkaar gezet worden.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 03:33]

jbhc @mr_evil084 september 2022 11:19
Ik weet een huis waar de zendmast tegenover staat maar waar je binnen geen bereik hebt.

Dat is een nieuw huis en het maakt niet uit welke provider je probeert.

Inderdaad heeft dat huis veel beton wat gewapend is. Beton zonder wapening kom je eigenlijk niet tegen. Dat huis is trouwens gewoon vrijstaand en is zeker niet in een fabriek gemaakt.


Je doet net alsof radio signalen tegenwoordig overal doorheen kunnen maar de waarheid is toch echt anders. Het penetrerend vermogen van de signalen zal nooit veranderen en hoe meer materiaal een signaal tegen komt hoe meer het gedempt wordt. Betere isolatie heeft dus weldegelijk een negatief effect op de ontvangst.
mjtdevries @Finger2 september 2022 18:50
Arme mensen zitten meestal nou juist niet in goed geisoleerde huizen.
Andros
@mjtdevries2 september 2022 18:54
Genoeg sociale nieuwbouw waar arme mensen in terecht komen. Het gebeurt wel.
DaveFlash @Andros2 september 2022 20:30
in nederland ja, maar in belgië zijn alle huizen minimaal 300 jaar oud /s
Andros
@DaveFlash2 september 2022 22:35
Zoals @Marve79 al op merkt, er wordt tenminste gebouwd. Hoe lang zijn de wachtlijsten voor sociale bouw in NL ook weer? Hoe lang ligt de bouw nog stil door stikstof terwijl Ter Apel vol blijft stromen? Praat geen onzin aub, als het over woningbouw gaat heeft Nederland grotere problemen dan België momenteel.
Vlizzjeffrey @nullbyte5 september 2022 11:57
Wist je dat wij immigranten nodig hebben, het geboortecijfer van Nederlanders ligt onder het sterftecijfer, dus zonder invoer van immigranten zouden we langzaam uitsterven in Nederland.
Erik1337 @nullbyte4 september 2022 11:26
Sinds wanneer is gelukzoeker een negatief woord eigenlijk 8)7 8)7 8)7 8)7
nullbyte @Erik13375 september 2022 08:29
Gelukszoeken is geen reden voor een asielaanvraag. Oorlog en vervolging wel.
Vlizzjeffrey @nullbyte5 september 2022 11:56
In Africa is veel oorlog en dreiging.
Erik1337 @nullbyte5 september 2022 15:04
Dat zeg ik niet, nogmaals lezen.
Marve79 @DaveFlash2 september 2022 21:20
Hier in Belgie wordt meer gebouwd dan in Nederland. Daarom zijn de huizen hier nog enigszins betaalbaar. Zeker appartementen worden hier echt letterlijk uit de grond gestampt zo snel dat de prijzen zelfs dalen.
nullbyte @Finger4 september 2022 07:49
Aluminium in de isolatie en gecoat glas in de ramen zorgt voor een kooi van Faraday. Handig voor eventuele zonnevlammen. ;)
dieter87 @mr_evil083 september 2022 10:09
Ik ben ook aan het denken om vaste connectie (die eigenlijk minder stabiel is dan 4G) de deur uit te doen.
Tethering werkt tegenwoordig zeer eenvoudig (macbook/iphone) en dan heb je direct overal internet: in je zetel, tuin, dat verste kamertje waar de wifi soms wegviel, op terras/cafe, …

Datalimieten zijn nog de enigste reden om een vaste connectie te houden
nullbyte @mr_evil084 september 2022 07:45
Ook in Nederland gebeurd het steeds meer de jongere generatie doet alles met de smartphone en hebben geen computer in huis, dit heeft niets met arm/rijk te maken.
Dat moet wel 1 op de 5 arme Belgische huishoudens heeft geen vast internet. Vervolgens wordt aangegeven dat 17% van de Belgen alleen een smartphone gebruikt. De conclusie, 85% van de Belgen is heeft een laag inkomen.
mr_evil08 @nullbyte4 september 2022 10:12
Zegt weinig, je hebt mensen die er geen behoefte aan hebben om redenen, voor ons Tweakers klinkt dat gek maar de wereld is groter dan dat.

Je hebt ook mensen die nooit een TV thuis hebben gehad en rijk waren, zat niet in hun cultuur en is net zo bij computers en smartphone,s.

Heeft weinig met arm/rijk te maken maar met prioriteiten stellen.
Kijk maar eens bij beroepen zoals de bouw, computergebruik is daar fors minder, ze kunnen het wel betalen maar hebben geen behoefte aan en gaan liever naar de kroeg alles op zuipen(niet iedereen natuurlijk).

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 03:33]

Notlupus 2 september 2022 15:48
Ongeveer 17 procent van de Belgen zou enkel een smartphone gebruiken om op internet te gaan.
Is de conclusie dan dat deze mensen geen vast internet hebben? Feitelijk juist maar je zou eerder kunnen stellen dat deze mensen geen desktop computer hebben en dus geen baat hebben bij vast internet. Ken zoveel mensen die acht uur per dag thuis achter een scherm zitten maar thuis enkel een tablet of zo (verbonden via de hotspot op hun smartphone).

[Reactie gewijzigd door Notlupus op 23 juli 2024 03:33]

swhnld @Notlupus2 september 2022 16:06
Dit was gelijk ook mijn gedachte, ik ken mensen met een prima salaris die geen vast internet, en zelfs geen TV abonnement thuis hebben. Ze zijn vrijgezel en hebben er geen nut voor en geven liever geld uit aan reizen of sparen voor een woning. En hebben ze een groter scherm nodig, dan is er op werk of bij bekenden of in de bibliotheek altijd wel een mogelijkheid. Of ze kopen het op dat moment.
En een CV opmaken, mijn laatste keer dat ik zoiets deed was nota bene na een berichtje van een recruiter in mijn vakantie, en heb ik gewoon met Word op mijn telefoon de CV op orde gemaakt en opgestuurd. Dus echt niet per se vast internet voor nodig. Dat denken is enigszins achterhaald.

Het is anders als je een gezin met 2 kinderen hebt met 1 mobiel abonnement met 1 gb data er op en geen vast internet er naast omdat je dat niet kunt betalen. Dan spreek je in mijn ogen terecht van armoede. Vraag is hoe groot die groep is, die hebben in mijn ogen juist hulp nodig om te kunnen participeren in de samenleving.
oef! @swhnld2 september 2022 19:00
Ik ken letterlijk geen mens met een prima salaris dat geen internet heeft. In principe zou je nog thuis kunnen werken via het mobieltje van de zaak maar zodra iedereen dat gaat doen dan is dat feest ook snel voorbij.
System @Notlupus2 september 2022 16:32
idd, zeker bij alleenstaanden zie je dit vaak.
Alles via de smartphone waardoor vast internet niet meer aan de orde is.
TheVivaldi @System2 september 2022 17:09
Ook alleenstaanden die alles met de smartphone doen hebben nog geregeld vast internet.
System @TheVivaldi2 september 2022 17:11
klopt, maar niet allemaal.
Ik ken er persoonlijk die ik nooit als arm zou beschrijven maar die geen vast internet hebben.
Alleenstaand en alles via smartphone omdat het goedkoper is, maar niet omdat het niet anders kan.
Marve79 @System2 september 2022 21:20
Meeste alleenstaanden hebben toch wel Netflix ofzo, wat doen die anders heel de avond?
System @Marve792 september 2022 21:33
Ja en? Mobiel abonnement met ongelimiteerde data is goedkoper dan vast internet. ;)
RoamingZombie @System4 september 2022 16:04
En een stuk irritanter want dat dagelijkse limiet ga ik makkelijk overeen en dan mag je per gig een sms gaan sturen.
JayPe @Marve792 september 2022 21:26
Zal ik 'm inkoppen?
Marve79 @JayPe2 september 2022 21:58
Das ook max 5 minuten :+
precious1 @Marve793 september 2022 00:41
netflix zonder chill
mr_evil08 @Marve793 september 2022 08:26
Die gaan naar de bioscoop bijvoorbeeld.
Rob_lyreco @Marve793 september 2022 15:28
Chillen zonder netflix?

Ik heb geen idee, ik kijk al 25 jaar geen tv meer

#alleenstaand 8-)
Vlizzjeffrey @Marve795 september 2022 12:02
Ken veel alleenstaanden zonder Netflix, waarom zouden juist veel alleenstaanden volgens jou Netflix of een andere videodienst hebben, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Ryen @Notlupus2 september 2022 16:36
Er wordt ook aardig wat wifi gedeeld tussen verschillende woningen in flatgebouwen e.d. Dat drukt ook de aantallen vaste aansluitingen.
Metallize 2 september 2022 16:30
Hier in Ierland zijn er ook vele kleine dorpjes waar maar zo'n 50 tot 100 personen leven , waar je geen vast internet kunt krijgen (waar je alleen electriciteit krijgt).. voorheen kon je op een 56k modem nog inbellen , (ik weet niet of het nu nog zo is)

Maar je kunt vrijwel landelijk 3g/4g ontvangst krijgen op je smartphone/MiFi , wat onbeperkt is voor zo'n 20 euro per maand,

Maar als je in zo'n dorp, of meer dan 10/20km uit de bebouwde kom gaat wonen , kun je er al op rekenen dat je dat krijgt, bijvoorbeeld mijn baas woont op een omgebouwde boerderij ergens in het midden van het land, en hij heeft genoegen met een Mifi en een goede antenne er aan .. waar ie 100mbit uit krijgt (latency is een ander verhaal ;) )

Mischien dat dat ook is voor die 17% aan Belgen, of t maakt hun niet zoveel uit .. aan den slimme telefoon hebbuh we genoeg :Y)

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 03:33]

Jron667 @Metallize2 september 2022 18:56
Ik heb 40mbit, snel genoeg voor streaming (geen 4K weliswaar).
gidion1987 @Jron6672 september 2022 20:58
Volgens mij ook voldoende voor 4k via Netflix. Hebben die streams geen bandbreedte van 15/25 mbit?
Jron667 @gidion19872 september 2022 21:17
Ik zou het niet weten, ik heb geen Netflix meer. Ik heb niet echt 4K nodig :)
TheVivaldi @Metallize2 september 2022 16:37
100 mbit is toch snel zat? Ik zat tot eerder dit jaar op 4G met zo'n 20-30 mbit en 50 als ik geluk had en dat was snel zat. Ja, je gaat er geen 50 GB aan updates voor je XBox mee binnenhalen, maar voor gewoon internetten, YouTube, tv kijken, etc. is het voldoende. Dus 100 zal al helemaal snel genoeg zijn dan.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 03:33]

Metallize @TheVivaldi2 september 2022 17:10
voor iemand die een een beetje internet kijkt .. ja .. je kunt er zelfs zonder problemen 4k netflix mee kijken.
Ik heb het zelf ooit gedaan omdat de landline-provider me alleen 8mbit kon geven (in Cork City !! ) , maar tegenwoordig is alles geupgraded dus je kan makkelijk 500mbit krijgen voor 45 eur per maand , als je in de steden woont
TheVivaldi @Metallize2 september 2022 17:15
Ik weet wat je bedoelt. Tot eerder dit jaar zat ik op 4G met eerder genoemde lage snelheden omdat ik via adsl 10 mbit down- en 1 mbit upload kreeg. Sinds eerder dit jaar heb ik eindelijk glasvezel, dus ook een betere snelheid. En ik woon in een redelijk grote stad in de Randstad.
Verwijderd @TheVivaldi2 september 2022 23:33
Tja hoeveel snelheid heb je nodig om een sollicitatiebrief te schrijven of een nieuwspagina te lezen, het valt wel mee hoeveel dat is gok ik.
mr_evil08 @Metallize3 september 2022 08:33
De dorpen ofwel buitengebied hadden sneller dikke lijnen/glasvezel dan de steden, dat klopt niet helemaal.
Ik had al jaren glasvezel hier terwijl de steden nog met DSL aan prutsen waren.
mavaros 2 september 2022 16:14
Op mijn werkplek leveren we computers uit voor Stichting Leergeld. Als je met die organisatie te maken krijgt, ben je arm, ook al woon je in Nederland. Het gros van die mensen weet nauwelijks wat internet is of hoe een computer werkt. Velen zijn zelfs analfabeet en dat is het meest schokkende.

Er lopen in dit land veel mensen rond die niet kunnen lezen, schrijven of rekenen. Die mensen hebben niks aan een internetverbinding. Die snappen er geen jota van. Die moeten leren lezen, ipv een computer met internet geven, die vaak bij een pandjeshuis eindigt.

[Reactie gewijzigd door mavaros op 23 juli 2024 03:33]

kabelmannetje 2 september 2022 16:36
Ik heb ook geen vaste internetverbinding thuis. Doe alles via een 5G unlimited data connectie. Veel goedkoper dan vast internet dus volkomen begrijpelijk dat lage inkomens hiervoor kiezen.
mr_evil08 @kabelmannetje3 september 2022 08:35
Dat zie je in alle klasses terug en niet het lage inkomens alleen.
Mayonaise 2 september 2022 17:18
Het valt me ook op bij mensen die ik persoonlijk ken in deze "klasse", dat ze vaak genoeg voldoening hebben aan enkel mobiele internet op hun smartphone.

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