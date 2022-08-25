Starlink verlaagt prijzen in Nederland en België

Satellietinternetprovider Starlink verlaagt de prijzen van het abonnement in Nederland en België. Klanten in Nederland betalen nu 85 euro en in België rekenen klanten 80 euro af per maand. Dat was 99 euro per maand in beide landen.

Diverse klanten melden aan Tweakers een mail te hebben gekregen van de dienst over de prijsverlaging. Op de site van Starlink zijn de nieuwe tarieven ook al te zien. Wie een adres in Nederland invult, ziet een abonnementsbedrag van 85 euro staan; bij Belgische adressen is dat 80 euro. Ook in andere landen lijkt de prijs van het abonnement verlaagd. Zo ging het bedrag in het Verenigd Koninkrijk van 89 naar 75 pond.

Nederlanders en Belgen betaalden tot nu toe 99 euro voor het abonnement bij de satellietinternetprovider. Nieuwe abonnees in België betalen ook minder voor de hardware, die daar 460 euro kost tegenover 480 euro in Nederland. Het abonnement is sinds vorig jaar overal in de Benelux beschikbaar. Vorig jaar probeerde Tweakers Starlink uit.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-08-2022 09:37
218 • submitter: Gé Brander

25-08-2022 • 09:37

218

Submitter: Gé Brander

Lees meer

Starlink brengt Direct to Cell-dienst voor mobiele telefoons volgend jaar uit
Starlink brengt Direct to Cell-dienst voor mobiele telefoons volgend jaar uit Nieuws van 12 oktober 2023
Starlink-hardware is nu ook te huur in Nederland en België
Starlink-hardware is nu ook te huur in Nederland en België Nieuws van 28 maart 2023
Starlink brengt Roam-dienst voor wereldwijd internet uit voor 230 euro per maand
Starlink brengt Roam-dienst voor wereldwijd internet uit voor 230 euro per maand Nieuws van 16 maart 2023
Starlink gaat datagebruik boven 1TB beperken in VS en Canada
Starlink gaat datagebruik boven 1TB beperken in VS en Canada Nieuws van 6 november 2022
Starlink introduceert schotel voor ontvangst onderweg met landvoertuig
Starlink introduceert schotel voor ontvangst onderweg met landvoertuig Nieuws van 26 oktober 2022
Starlink introduceert Aviation-dienst voor wifi in vliegtuigen
Starlink introduceert Aviation-dienst voor wifi in vliegtuigen Nieuws van 19 oktober 2022
Europese Unie onderzoekt mogelijke financiering van Starlink in Oekraïne
Europese Unie onderzoekt mogelijke financiering van Starlink in Oekraïne Nieuws van 18 oktober 2022
Bijna een op de vijf arme Belgische huishoudens heeft geen vast internet
Bijna een op de vijf arme Belgische huishoudens heeft geen vast internet Nieuws van 2 september 2022
Starlink V2 kan direct met telefoons verbinden voor bereik in afgelegen gebieden
Starlink V2 kan direct met telefoons verbinden voor bereik in afgelegen gebieden Nieuws van 26 augustus 2022
Satellieten hacken wordt steeds interessanter op DEF CON
Satellieten hacken wordt steeds interessanter op DEF CON Nieuws van 18 augustus 2022
Starlink introduceert Maritime-internetabonnement van 5000 dollar voor schepen
Starlink introduceert Maritime-internetabonnement van 5000 dollar voor schepen Nieuws van 8 juli 2022
Starlink komt met maandelijks opzegbaar For RV-abonnement voor mobiel gebruik
Starlink komt met maandelijks opzegbaar For RV-abonnement voor mobiel gebruik Nieuws van 24 mei 2022
Starlink krijgt betaalde 'Portability'-optie voor mobiel gebruik
Starlink krijgt betaalde 'Portability'-optie voor mobiel gebruik Nieuws van 5 mei 2022
Meer producten en artikelen
Internettoegang Abonnement België Nederland Starlink

Reacties (218)

-Moderatie-faq
218
216
88
11
0
107
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
peize9 25 augustus 2022 09:43
Leuk ding, maar niet erg praktisch in Nederland. Er zijn maar weinig plekken in NL met slecht internet omdat we een klein dichtbevolkt land zijn. Die prijs moet nog verder naar beneden om veel gebruikt te worden hier.
eltweako @peize925 augustus 2022 10:56
Je zou je verbazen op hoe veel plekken er geen Coax,Glasvezel of DSL beschikbaar is. En als DLS beschikbaar is je maximaal 2 MBit kunt krijgen. 3G/4G/5G klinkt leuk, maar als je met meerdere mensen bent eigenlijk al snel niet meer interessant vanwege datacaps of beperkte doorvoersnelheid.

Ik heb nu inmiddels zo'n 8 Starlink installaties draaien, een 6 tal op kleine campings met internet voor de gasten en een 2 tal op kleine afgelegen kantoorpanden waar alleen traag DLS beschikbaar was. En eerlijk gezegd werkt het uitstekend. Geen klachten en vlot internet van zo'n 170 MBit.

En dan heb ik het nog niet over de usecase als back-up verbinding voor als je primaire internet verbinding uitvalt.

[Reactie gewijzigd door eltweako op 23 juli 2024 09:49]

sebastienbo @eltweako26 augustus 2022 05:53
Het probleem dat je opsomt voor 3g/4g/5g heb je ook met Starlink.
En Kwa datacaps zit je momenteel nog steeds hoger dan de snelheid of latency van satellieten. Mijn ervaring is dat 4g over lte-a of 5g meer dan voldoende is om een bedrijf van 40 online werknemers op te runnen 100mbit down/50mbit up
(Theoretisch zou het 300mbit moeten zijn, maar ik ben nooit onder de 140mbit gezakt op lte-a)
eL_Jay @eltweako25 augustus 2022 16:59
Wat is de ping? Package loss?
RocketKoen
@eL_Jay25 augustus 2022 17:43
Op land, 20-40ms.
Packetloss wordt door speedtests meestal niet gemeten.
(en package loss is meer iets voor postNL)

[Reactie gewijzigd door RocketKoen op 23 juli 2024 09:49]

friskyrex @RocketKoen25 augustus 2022 22:32
😂
Tim_bots @eL_Jay26 augustus 2022 14:00
Ik verwijs je graag door naar deze 2 filmpjes.
https://www.youtube.com/watch?v=spD4FLfi2a4 (Jeff Geerling)
https://www.youtube.com/watch?v=Fh1a2K9ZgNA (Linus Tech Tips)
thierry1983 @eltweako25 augustus 2022 23:07
Werkt het nou ook altijd met storm of slecht weer?
eltweako @thierry198326 augustus 2022 08:41
We hebben monitoring draaien op de verbindingen via unifi of omada en krijgen eigenlijk zelden melding. In het begin wou het er nog wel eens enkele seconden of minuten (2 á 3 minuten) uit liggen als de schotel moest wachten op de volgende satelliet, maar nu zie ik geen meldingen meer.

Het weer hebben we nog geen probleem mee gehad. Wel moet je echt zorgen voor compleet vrij zicht, dus geen bomen of hoge gebouwen in het zichtveld.
wiseger
@eltweako25 augustus 2022 16:00
Het blijft beperkt. Alle steden zijn bekabeld. Alle dorpjes hebben minimaal ADSL.
Hou je over de buitengebieden zoals inderdaad campings. Daar kan dit een prima oplossing zijn. Maar het blijft beperkt.
Backup verbinding voor bedrijven is vaak een tweede kabel over een andere route. Particulieren hebben 4g/5g als backup.
eltweako @wiseger25 augustus 2022 16:39
Het is zeker beperkt, maar dat is juist de kracht van een oplossing als Starlink. Hun kunnen een groot gebied in een keer dekking geven.
Bij glasvezel is het niet zo interessant om 5 km kabel te trekken voor 2 huizen.

Daar komt bij, dat ADSL niet meer van deze tijd is. Veel verbindingen, zeker als je verder van de centrale woont, zijn maximaal 2 tot 10 Mbit, en als je meerdere lijnen hebt, kun je dat bonden tot 20 tot 40 Mbit. Met Starlink heb je meteen bijna zo'n 200 Mbit te pakken.
Starlink concurreert niet met Glasvezel of Coax, en slechts in beperkte mate met DSL. Het concurreert vooral met 4G en 5G, want die techniek bied meer flexibiliteit dan Starlink. Voor 4G/5G hoef je namelijk geen schotelantenne op je dak of tuin te installeren.
peize9 @eltweako25 augustus 2022 13:43
Klopt, een vriend van mij had dat ook, maar afaik wordt dat ook (langzaam aan) verbeterd met glasvezel.
asing @peize925 augustus 2022 19:12
Hier is de glaskaart : https://www.stratix.nl/glaskaart/

Voor breedband internet kan je kiezen tussen glas, coax of ADSL. Glas ligt zoals je ziet niet overal. Hele grote stukken hebben gewoon geen glas. Coax kan ook maar dat is eigenlijk alleen in de kernen zelf aangelegd. En ADSL kan iedereen nemen.

Als je nu een paar km van de centrale af zit kakt je snelheid in naar 1-2MBit. Vergeet Youtube maar, dat werkt niet. Om maar een voorbeeld te noemen. Dan kan je nog naar 4G gaan. Echter, waar mijn ouders wonen zit je in zo'n gat dat je T-Mobile thuis moet aanvragen op een ander adres want officieel geen dekking. En dan nog kom je niet verder dan 25MBit en blijkt unlimited ook een limiet te hebben.

Dus voor al die mensen die buitenaf wonen (het zijn lang niet alleen campings) en afhankelijk zijn van een goede internetverbinding, is dit een uitkomst. Ook voor campings en binnenvaart schepen is het een uitkomst.

Reddit schatte het aantal NL gebruikers 9 maanden geleden op ongeveer 950. Dat zal nu wel wat gegroeid zijn aangezien er meer media aandacht is voor StarLink.
amigob2 @peize925 augustus 2022 09:46
voor 25 euro meer kun je hem overal me naar toe nemen, ok nog even wachten tot Q1 2023, dan werkt het ook in Finland Zweden, Noorwegen, IJsland
Marve79 @amigob225 augustus 2022 09:54
Zeker handig voor bijv een tweede verblijf in Spanje of Canarische Eilanden.

Vraag me ook af of het flexibel is, dat je hem op kunt zeggen voor de maanden dat je het niet nodig hebt.
arjants @Marve7925 augustus 2022 10:27
Hebben er een staan in zuid spanje en betalen daar nu 70,- per maand na deze verlaging :)
Starlink is helaas niet per maand aan/uit te zetten maar gezien de kosten ook niet mega belangrijk
s_schimmel @arjants25 augustus 2022 10:44
Het RV abonnement is per maand te deactiveren.
amigob2 @s_schimmel25 augustus 2022 11:34
per maand te activeren :-)
Alxndr @arjants25 augustus 2022 14:24
€70 in Spanje? Inclusief die belachelijke nieuwe belasting van €10 die ze speciaal voor Starlink bedacht en ingevoerd hebben?

Ik zal m'n broertje eens vragen, ik dacht dat hij nog gewoon de volle 100+10 betaalde (noord Spanje)
donaldk @arjants26 augustus 2022 21:40
In USA is er nu wel een RV abonnement, dus met roaming en flexibel.
pe0mot @Marve7925 augustus 2022 12:02
Helaas niet flexible. Alleen aan of stoppen.
En als de dish vele maanden niet aan de spanning hangt is ie dood omdat hij een upgrade heeft gemist.
Marve79 @pe0mot25 augustus 2022 12:07
Echt? haha dat laatste is wel bizar.
sjoukedevries @Marve7925 augustus 2022 16:21
Je kunt het abonnement op pause zetten, Starlink site:
PAUSE SERVICE
By clicking confirm, billing will stop and your Starlink will no longer receive service at the beginning of your next billing period, 8 september 2022.

You can reactivate service at any time and billing will revert to the current standard monthly subscription fee.
Pascal @amigob225 augustus 2022 21:51
Dacht dat roaming alleen binnen eigen landsgrenzen is.
Stephanoid @Pascal25 augustus 2022 22:55
Werkt overal op hetzelfde continent
sebastienbo @amigob226 augustus 2022 05:54
Op zich is dat tegen de EU regelgeving die zegt dat je elke dienst moet kunnen meenemen over de grenzen.
dasiro @peize925 augustus 2022 17:41
net als bij ons staan er volgens mij ook een hoop boerderijen in dunbevolkt gebied waar amper of zelfs géén alternatief is
Scriptkid @dasiro25 augustus 2022 22:38
en vergeet de kabel aansluit rechten niet voor buiten de bebouwede kom,

Elke Glas vezel aansluiting kost dan 2000 euro extra boven op de kabel aanleg kosten ,

Bij starlink betaal ik veel minder voor de dish.

Zit zelf 400 meter buiten de bebouwde kom gelukkig wel coax dus vast aan chello en glas zou men gratis aanleggen als we de 2K kabel instandhoud kosten zouden betalen.

Dan maar aan chello vast tot de starlink prijzen gaan concuren.
The Third Man @peize925 augustus 2022 09:46
Denk dat je ook niet moet willen dat het hier breed gebruikt gaat worden, want dat kost alleen maar dure capaciteit. Het is meer de beschikbaarheid die nuttig is voor die groep die geen toegang heeft tot reguliere internetverbindingen.
beautjweetj 25 augustus 2022 09:39
Wat maakt het verschil dat het bij de zuiderburen goedkoper is dan in Nederland? Heeft dit met een baan van de satalieten te maken?
pirke @beautjweetj25 augustus 2022 09:43
Commerciële keuze. Geldklopperij: halen wat er te halen valt. Blijkbaar heeft een Nederlander er meer geld voor over dan een Belg. Met de prijsverlaging hopen ze meer mensen over de streep te trekken.

Persoonlijk vind ik het nog steeds veel te duur vergeleken bij een gigabit glasvezel abonnement van 50 euro.
BitJager @pirke25 augustus 2022 09:51
Dat is wel een optie die in BE onbestaande is voor die prijs. Nu ik heb geen zicht op EDPnet specifiek omdat die tot op heden maar een zeer beperkte markt penetratie hebben.

mod: typo

[Reactie gewijzigd door BitJager op 23 juli 2024 09:49]

k995 @BitJager25 augustus 2022 10:04
Je bedoelt "internet via satelliet"? Dat is zo goed als overal of pokkeduur of niet aanwezig.
Qua gewone internet abbonementen heb je in belgie veel goedkoper en beter hoor.
BitJager @k99525 augustus 2022 10:19
Goedkoper ja maar dan toch wel met een hoop beperkingen. Niet?
Ereaser @BitJager25 augustus 2022 10:31
Je hebt toch veel meer beperkingen met een satelliet?
Ryen @Ereaser25 augustus 2022 10:49
Traditionele satellietverbindingen zijn duur en hebben een hoge latency (veroorzaakt door de round-trip van het signaal naar de satelliet in geostationaire baan). Daardoor is een dergelijke verbinding minder geschikt voor tijdgevoelig verkeer in beide richtingen (gaming, gesprekken en sommige andere toepassingen).

Starlink-satellieten hangen veel lager en hebben dit probleem niet. En zijn voor gewone burgers betaalbaar.
BitJager @Ereaser25 augustus 2022 15:43
Was in verhouding tot de duurder Coax formules. Niet sateliet. En dat kost makkelijk 100 tot 120 euro/maand.
k995 @BitJager25 augustus 2022 10:35
Zoals? Je zal een snellere en stabielere verbinding hebben .
oscar oscar @k99525 augustus 2022 10:20
Overal in EU kan je voor 40/50 EUR een degelijke satelliet internetverbinding nemen... En dit kan al ettelijke jaren
idls @oscar oscar25 augustus 2022 10:27
Kan je me eens laten weten welke provider en wat de effectieve download/upload snelheid is?
Cave_Boy @idls25 augustus 2022 18:50
https://www.skydsl.eu/en-...-jzm4S70L8KxoCUs0QAvD_BwE onderandere
idls @Cave_Boy25 augustus 2022 19:12
Op de site staan onwaarheden zoals: "However, the latency plays a role only with slow Internet connections and very small amount of data."

Op andere sites zie ik dat de latency by skydsl een in mijn ogen onwerkbare 700ms is. Bij starlink is dit is 40ms wat aanvaardbaar is.
Cave_Boy @idls25 augustus 2022 19:28
Daar ging het nu niet over. Ik ben het wel met je eens dat de latency geregeld hoog is. Onwerkbaar is deze echter niet. Ik heb vroeger 2x een setup met zoiets moeten doen. Gaat wel maar je moet rekening houden dat je latency hebt. Maar e-mail, gewoon internet enzo gaat allemaal prima. Verbinding wordt vooral gebruikt voor synchronisatie van een cloud dienst (degene is veel op pad).
donaldk @Cave_Boy26 augustus 2022 22:26
HQ synchronisatie wordt VSAT al decennia voor gebruikt. Telenor had toen nog een kantoor in Hoofddorp met satclub, tegenover Irdeto kantoor. Die deden dit veel voor klanten, hub daar met netwerk management en dan aardse link naar de klant. Allemaal opgegaan in Telespazio geen idee wat daarvan in NL is overgebleven.
oscar oscar @BitJager25 augustus 2022 10:21
Gigabit glasvezel geen optie voor die prijs in BE? Ik heb 10 seconden moeten zoeken om een aanbod van Mobile Vikings te zien 1000/500 voor 53 EUR...
BitJager @oscar oscar25 augustus 2022 10:29
Dat glasvezel netwerk is voor het leeuwendeel van de markt nog geen optie. Omdat het netwerk nog volop in opbouw is. Dat is identiek aan het EDP verhaal. Internet in België is tot op heden voor 95% kabel(coax) of DSL. Waar de kabel optie duur is tegenwoordig en DSL heeft een zeer slechte prijs/kwaliteits verhouding.
k995 @BitJager25 augustus 2022 10:38
Starlink heeft welke bandbreedte? Denk dat met een eenvoudig kabel abbonement je daar ruim aanzit.
pe0mot @k99525 augustus 2022 12:04
tussen de 20 en 250Mb, 22-45ms
k995 @pe0mot25 augustus 2022 14:27
Idd eenvoudig kabel abbonement, meeste via dsl komen daar ook wel gemiddeld aan.
wiseger
@k99525 augustus 2022 16:04
Dat denk ik niet. Bedraad of via glas is de latency normaliter wel onder de 10m/s.
RocketKoen
@k99525 augustus 2022 17:48
Het is dan ook niet de bedoeling om te concurreren met glasvezel, kabel of DSL.
Dit is voor de plaatsen waar je geen bekabeld breedband internet kan krijgen. Bijvoorbeeld op het platteland waar het veel te duur is om die kabels te trekken.
k995 @RocketKoen25 augustus 2022 18:44
Wat in be/nl dus amper voorkomt.
RocketKoen
@k99525 augustus 2022 19:30
Maar het komt wel voor. En die satellieten vliegen toch al over ons hoofd.
donaldk @k99526 augustus 2022 22:29
Nou vaak hoor, als je niet eerst €2K neerlegd voor een aansluiting en dan duurt zo'n projectje alsnog een jaar of drie,als bijvoorbeeld Delta zich niet terugtrekt uit deal met gemeente.
Rio @pe0mot25 augustus 2022 20:06
Bij mij tussen de 200-400 mbit, 30-55ms
pe0mot @Rio26 augustus 2022 07:17
Netjes, hangt vermoedelijk van de gateway af.
Ik ga via Madrid met meestal 180/47Mbit/s en 27mS volgens de app.
mikee368
@k99525 augustus 2022 12:27
150Mbit down en 15 Mbit upload snelheden moeten gehaald kunnen worden. Althans daar werd mee geadverteerd op snelheden.
Inmiddels zijn er ook mensen die snelheden hebben bereikt die ruim in de 200 down en 30 up liepen.
KSU4reqY @mikee36825 augustus 2022 13:39
ik hoor de laatste tijd wat verhalen dat de snelheid juist omlaag gaat omdat het netwerk zijn capaciteit aan het bereiken is in een aantal gebieden.

[Reactie gewijzigd door KSU4reqY op 23 juli 2024 09:49]

mikee368
@KSU4reqY25 augustus 2022 14:15
Ik heb gezien dat ik van mijn 100 Mbit aansluiting op kabel bijna nooit boven de 30 uit kom. Uw punt?
Die 150/15 is wat ze aangaven aan snelheden de laatste keer dat ik checkte.
KSU4reqY @mikee36825 augustus 2022 14:24
mijn punt is dat je die snelheid alleen haalt omdat er weinig klanten zijn in jouw gebied.

en wellicht belangrijker: starlink heeft duidelijk problemen de vraag naar capaciteit bij te benen, en het is maar te hopen dat dat niet is omdat ze hun plannen gebaseerd hebben op starship, lazers tussen de satelieten, en andere technologie die momenteel nog niet bestaat.
mikee368
@KSU4reqY25 augustus 2022 14:44
Misschien begrijp ik u verkeerd hoor.
Maar zegt u nou dat mijn fysieke aansluiting met de kabel niet boeit als ik geen 100 Mbit krijg waar ik voor betaal maar dat Starlink wel perfect moet zijn?
Zo komt het in ieder geval wel een beetje over zoals u reageert.

Verder over het capaciteit probleem.
Ja dat zat er aan te komen, althans dat de snelheden iets omlaag zouden komen. Echter hoop ik dat ze dit kunnen opvangen doordat ze nog altijd zo ongeveer elke 1-2 weken een Starlink lancering doen en weer een aantal Tbit aan throughput in de ruimte brengen.

Hun plannen zijn wel degelijk deels gebaseerd op Starship voor het langere termijn. Zonder Starship kunnen ze het fysiek niet voor elkaar krijgen om in de komende 3 jaar genoeg sats omhoog te schieten zodat ze voldoen aan de FAA of FTC? (zoveel afkortingen daar in de VS voor al die organisaties, degene die de licentie geeft voor bandbreedte van satellieten) hun voorwaarde.

Die lasers bestaadt inmiddels en lanceren ze ook mee.

Welke technologie bestaat volgens u niet?
Of bedoeld u volop in ontwikkeling?
KSU4reqY @mikee36825 augustus 2022 16:12
ik zeg helemaal niks over je kabel aansluiting, die heb jij erbij gehaald en is niet relevant voor wat ik over starlink zei.

en zoals ik zei ik hoop dat ze de lanceringen bij kunnen benen met wat ze nu hebben, want ja starship bestaat nog niet en alles wat ze "volop in ontwikkeling" hebben loopt immidels dusdanig achter op schema dat je ze simpelweg niet meer op hun woord kunt geloven.

als ik de laser crosslink in google tik is het recenste wat ik zie iets uit juni dat ze het in de pool regios "aan gaan zetten"? als het echt zou werken zou het overal in mainstream nieuws geweest zijn.
mikee368
@KSU4reqY25 augustus 2022 16:18
ik zeg helemaal niks over je kabel aansluiting, die heb jij erbij gehaald en is niet relevant voor wat ik over starlink zei.
Dat is ook het probleem. U negeert dit gegeven volledig. En het is zeer zeker wel relevant in de zin dat ik nog nooit een aansluiting in nederland heb gehad die altijd de beloofde snelheden aan kon tikken. vaak op zijn best 90% toen ik ergens anders woonde en hier vaak maar 50%.

en dat is gemeten met de kabel in de router, directe verbinding en meerdere tests.
en zoals ik zei ik hoop dat ze de lanceringen bij kunnen benen met wat ze nu hebben, want ja starship bestaat nog niet en alles wat ze "volop in ontwikkeling" hebben loopt immidels dusdanig achter op schema dat je ze simpelweg niet meer op hun woord kunt geloven.
Uhm, ok? Vandaar dat ze natuurlijk een Starship met booster in Texas hebben staan die ze maar wat graag willen lanceren voor een test. Of is dat ook gelogen?
als ik de laser crosslink in google tik is het recenste wat ik zie iets uit juni dat ze het in de pool regios "aan gaan zetten"? als het echt zou werken zou het overal in mainstream nieuws geweest zijn.
Lol, Mainstream nieuws dat positief zou posten over een Musk project haha.

Waarom zou de MSM hier uberhaupt over posten?
Ze hebben eerst een aantal lanceringen gedaan met de pool satellieten die niet voor de rest van de aarde over het algemeen gebruikt zullen worden. Deze moeten vervolgens nog in de juiste positie en alles komen.

Als ze vandaag een batch lanceren is die pas over zo'n 6 maanden bruikbaar. Het duurt simpelweg lang voor ze in de juiste positie zijn gekomen.
k995 @mikee36825 augustus 2022 14:28
? raar tegenwoordig is kabel (belgie toch) veel minder onderhevig aan schommelingen door veel gebruik.
Hier heb ik gewoon altijd 300 mbit
mikee368
@k99525 augustus 2022 14:45
Ja ik woon dan wel een beetje in een uithoek (Den Helder) dus zal daar wel aan liggen.

Niet veel werkt er hier optimaal in de buurt zegmaar :')
wiseger
@mikee36825 augustus 2022 16:08
Bijzonder hoor. Ik had vroeger Ziggo. Haalde altijd de doorvoer van dat abonement.

Nu KPN glas, geeft meer dan de 200Mbit/s die ik hoor te krijgen.

Ik zou je kabels en apparatuur maar eens nakijken. Wellicht zit daar je probleem.
k995 @mikee36825 augustus 2022 18:46
Dat zou kunnen , tegenwoordig voor kabel worden de snelheden zo goed als altijd gehaald, via telefoonlijn durft het wat meer afhankelijk zijn van de afstand.
RocketKoen
@KSU4reqY25 augustus 2022 17:49
In die gebieden kun je dus ook geen nieuwe abo meer afsluiten. Maar het gaat eigenlijk alleen om Californië.
Mijzelf @KSU4reqY25 augustus 2022 21:38
Waarom zouden ze dan de prijzen verlagen?
BitJager @k99525 augustus 2022 15:43
I repeat de vergelijking was niet met Starlink.
k995 @BitJager25 augustus 2022 15:47
De persoon op wie je reageerde deed dat wel, daarbij is 20% van de gebouwen aansluitbaar. Die optie is er dus veelal wel.
Niet dat het nodig is, kabel gaat tot 1 gigabit in vele gevallen en die ligt zo goed als overal.
Blokker_1999
@BitJager25 augustus 2022 10:52
De prijs/kwaliteit van DSL is afhankelijk van waar je woont zou ik zeggen. Ik zit op een 250m van de wijkcentrale en haal netjes 100/40 voor de zeer goede prijs van een 35 euro per maand.
k995 @Blokker_199925 augustus 2022 14:31
Idd, kabel is voor zoiets een 45 euro, pakken geodkoper dan 80+ euro.
Jeanski @oscar oscar25 augustus 2022 10:27
Ja, voor 16 huizen en 2 appartementen is glasvezel beschikbaar in België.

De coverage is echt oerslecht. We wachten al jaren.
Kevjoe @Jeanski25 augustus 2022 10:54
Ik heb ondertussen al 2 jaar glasvezel, dus het is er wel, maar de uitrol is vrij traag.
Maar het versnelt enorm de laatste tijd.. dus hopelijk snel op andere plekken.

Want ik kan beamen, glasvezel is echt een groot verschil tegenover de instabiele lijn die ik vroeger had bij Telenet.
k995 @Jeanski25 augustus 2022 10:37
1 miljoen gebouwen op dit moment, dat is ongeveer 1/5e van belgie.En je kan gigabit via de kabel ook krijgen.

[Reactie gewijzigd door k995 op 23 juli 2024 09:49]

otomoxd @Jeanski25 augustus 2022 10:37
Los van het feit dat er nog veel werk te verzetten is, is er in de meeste grootsteden toch al wel redelijke coverage dacht ik? Ik heb al van een jaar of 2 geleden fiber op de muur liggen, vrienden hebben het sinds vorige zomer en deze week kreeg een vriendin een brief in de bus van Fiberklaar dat ze binnenkort haar straat komen bezoeken, in een randgemeente rond Gent. Komt wel op gang lijkt me.
MoQh @otomoxd25 augustus 2022 10:58
Ik woon in Gentbrugge (Gent) en hier ligt het toch al bijna 6 maand dacht ik.
acizane80 @oscar oscar25 augustus 2022 13:24
Dat gaat via het fiber netwerk van proximus, die heel beperkt beschikbaar is. Al de rest loopt via het koper netwerk van proximus, met een prijs van 38€ onbeperkt.
Telenet heeft een fiber netwerk waar je een gigabit lijn kunt nemen, maar is prijziger.
Coolstart @pirke25 augustus 2022 10:14
De doelgroep zijn dan ook geen locaties die aangesloten zijn op glasvezel of coax en mobiel internet geen of een slechte connectie heeft.

De doelgroep zijn locaties waar mensen werken of leven maar maar geen internet voorhanden is maar wel wenselijk. Bijv een boshuisje, groot natuurgebied, bedrijventerrein, landbouwgebied, kleine vliegvelden.

In mijn directe omgeving zijn ze opzoek naar een internet oplossing. Het is een afgelegen ex militair domein, privaat uitgebaat. 4g is amper bereikbaar. Op de site werken 20 mensen.

- Grote mast zetten met een 4G antenne en zo wifi te brengen op de site (€10k tot €20k)
- 1Km kabel naar een bevriende buur (bosbeher laat dit niet toe + als buur verhuisd is er een probleem)
- starlink €80/85 maand, 1u installatie.

Het zijn de afwegingen die starlink heel aantrekkelijk maken.
84hannes @Coolstart25 augustus 2022 10:34
- 1Km kabel naar een bevriende buur (bosbeher laat dit niet toe + als buur verhuisd is er een probleem)
offtopic:
Ik mis de optie van een straalantenne, lijkt me goedkoper dan een kabel aanleggen en je kunt makkelijker naar een andere 'bevriende buur' overstappen. Dat gezegd hebbende vermoed ik dat Starlink nog steeds een aantrekkelijke optie is.
don_jorg @84hannes25 augustus 2022 12:04
Ik denk dat als het een afgelegen ex-militair domein is, waarbij bosbeheer een mening heeft over de aan te leggen kabel, dat de kans groot is dat het een bosrijke omgeving is :). Een straalantenne zal dan waarschijnlijk niet heel nuttig zijn, of heel hoog moeten worden.
84hannes @don_jorg25 augustus 2022 14:32
Je hebt gelijk dat Staatsbosbeheer ook bossen beheert, dat is vreemd genoeg niet de associatie die ik met ze hebt.
Bulkzooi @Coolstart25 augustus 2022 12:22
De doelgroep zijn dan ook geen locaties die aangesloten zijn op glasvezel of coax en mobiel internet geen of een slechte connectie heeft.

De doelgroep zijn locaties waar mensen werken of leven maar maar geen internet voorhanden is maar wel wenselijk. Bijv een boshuisje, groot natuurgebied, bedrijventerrein, landbouwgebied, kleine vliegvelden.

In mijn directe omgeving zijn ze opzoek naar een internet oplossing. Het is een afgelegen ex militair domein, privaat uitgebaat. 4g is amper bereikbaar. Op de site werken 20 mensen.

- Grote mast zetten met een 4G antenne en zo wifi te brengen op de site (€10k tot €20k)
- 1Km kabel naar een bevriende buur (bosbeher laat dit niet toe + als buur verhuisd is er een probleem)
- starlink €80/85 maand, 1u installatie.

Het zijn de afwegingen die starlink heel aantrekkelijk maken.
Een directe straalverbinding kan wellicht ook (zicht, point-to-point)?
JumpStart @pirke25 augustus 2022 09:57
(Zie ook mijn reactie iets verder in deze thread)
Bevolkingsdichtheid van België is ruim een kwart (27,4%) lager dan die van Nederland. In Nederland is gewoonweg minder beschikbare Starlink satelliet capaciteit per gebruiker dan in België want wat er aan Starlink satellieten overvliegt op ieder gegeven moment is voor beide landen gelijk.
VanillaPriest @JumpStart25 augustus 2022 10:16
Hebben de Belgen dubbel mazzel.
Andros
@pirke25 augustus 2022 09:51
Als je glasvezel kunt nemen ben jij sowieso niet de doelgroep. Starlink mikt vooral op gebieden waar ze nu 2Mbit/s DSL kunnen krijgen of een rammelende 3G verbinding midden in het bos of ergens op een berg. Plaatsen waar het niet rendabel is om glasvezel aan te leggen en het waarschijnlijk ook nooit zal komen.
Kerberos84 @Andros25 augustus 2022 12:26
Ik woon bvb in één van de "witte zones" van België. Internet via koper kan niet, kabel is er, maar Proximus kan geen stabiel signaal leveren, dus leveren ze niks. Coaxkabel ligt er, maar geen "straatstationnekes", dus geen internet, 4G/5G is er wel, maar
- Iedereen in de buurt heeft Tadaam (echt onbeperkt internet via 4G), waardoor de snelheden droppen en ik geregeld slechts 0.5Mbps haal
- Proximus had een 5G-abonnement met onbeperkt internet, maar na enkele maanden hebben ze dit teruggeschroefd naar 300GB

Op dit ogenblik gebruik ik Tadaam voor thuiswerk (overdag valt de snelheid genoeg mee om VPN en RDP te gebruiken) met als backup Proximus, 's avonds omgekeerd, want dan is Tadaam ingezakt en kan je niet surfen, laat staan streamen.

Dus voor mij zou Starlink een oplossing kunnen zijn, maar de prijs houdt/hield me tegen. Something to think about...
acizane80 @Kerberos8425 augustus 2022 13:21
Blijft een investering van 460€ met een vaste maand prijs van 80€. Je zult er sterk op bovenop gaan kwa senlheid. En je moet geen 2 abbonementen(tadaam+proximus) meer betalen. Dus je maandelijkse kost zal bijna gelijk blijven vermoed ik.
De vraag is ben je bereid om 460€ en een beetje tijd voor plaatsing te investeren voor een stabielere internet verbinding.
Andros
@acizane8025 augustus 2022 14:06
En een hogere stroomrekening, dat Starlink spul verbruikt nog best veel.
acizane80 @Andros26 augustus 2022 11:36
Dat het meer is als een klassieke modem is niet meer als normaal. Die schotel draait constant en moet ook voeding hebben. Ik heb niet nagekeken wat de verbruik is, dus daar ga ik niets over kunnen zeggen.
AWitteveen @pirke25 augustus 2022 09:45
Klopt als je een gigabit glasvezel abonnement kan afsluiten op jou adres zou ik daar ook zeker voor kiezen. Als je niet verder komt dan een 10 mbit lijntje over adsl dan is dit een uitkomst.
robbinkg @pirke25 augustus 2022 09:46
Persoonlijk vind ik het nog steeds veel te duur vergeleken bij een gigabit glasvezel abonnement van 50 euro.
Wat had je dan verwacht? De verbinding loopt via satellieten...
Vulcanic @pirke25 augustus 2022 09:48
Mogelijk kan het ook te maken hebben in het sturen van het aantal gebruikers - starlink heeft nog wat limieten op hoeveel gebruikers het in een gebied betrouwbaar kan bedienen.

Door een dienst (iets) duurder te maken kan je dit aantal al snel wat reduceren.
Deveon @pirke25 augustus 2022 10:07
Glasvezel zal in stedelijke gebied (grotendeels van Nederland) aantrekkelijker zijn, maar Starlink geeft je ook de mogelijkheid om het mee te nemen met een camper of boot. Hiervoor heb je alleen wel (tijdelijk) een duurder abonnement voor nodig.

Wanneer er geen glasvezel ligt en daar nog geïnvesteerd moet worden kan het wel lonen om meer per maand te betalen tegen een minimale investering.
Proditor @Deveon25 augustus 2022 11:25
Midden in de randstad, geen glasvezel. Aangewezen op ziggo of crappy ADSL. Een goede concurrent wordt node gemist.
lighting_ @pirke25 augustus 2022 10:13
Starlink concurreert niet met je adsl of kabel verbinding. Andere landen is internet via kabel of telefoon lijn gebrekkig.
Ook biedt het uitkomst aan schepen of vliegtuigen.
brainball @lighting_25 augustus 2022 14:46
Voor schepen hebben ze een speciaal abo, 10k installatie kosten voor 2 antennes en dan 5000 per maand. Daar is het vooral als concurrent voor traditionele satelliet internet providers en ook echt een stuk goedkoper dan de VSAT providers.

De antennes zijn ook niet de standaard versies, maar meer geschikt voor het zee leven. Er zouden in Q4 dit jaar ook echte platte antennes komen voor de scheepvaart, dit heeft starlink aan bestaande klanten al gemeld.

[Reactie gewijzigd door brainball op 23 juli 2024 09:49]

IIIIIIIIIIII @pirke25 augustus 2022 11:19
Geldklopperij? Bij welk bedrijf is winstmaximalisatie nou niet belangrijk?
Marzman @pirke25 augustus 2022 10:18
En een Amerikaan nog meer, daar heb je in hele gebieden monopolies dat kabelinternet superduur is en mensen alles via 4G doen.
Alxndr @pirke25 augustus 2022 10:35
Toch is er in Nederland een stuk meer te halen dan hier in Spanje als je naar het gemiddelde inkomen kijkt, maar hier betaal je nog gewoon de volle €99 + een nieuw bedachte belasting van een €10 = 110 per maand.
majic @Alxndr25 augustus 2022 12:40
In Spanje heb je op heel, heel veel plekken glasvezel. En de 4g/5g dekking is extreem goed. Zit hier in een afgelegen dorpje in de bergen van Leon en heb Ofanget, Vodafone en Movistar 4g dekking (10-30mbit). Voor 2 tientjes heb je 140 gig.... vergelijk met Cyprus of Griekenland of Italie waar je met moeite 2g of 3g hebt in grote delen van t land...
Alxndr @majic25 augustus 2022 14:20
Hola buurman ;) (Ik zit zelf in Asturias aan de andere kant van de bergen)

Ik snap je reactie niet helemaal gezien ik het enkel over de kosten van Starlink in NL tov van hier had, maar goed.

4G of 5G is idd voor veel mensen wel een optie, maar toch is Starlink >95% van de tijd veel stabieler en sneller (m'n broertje in het dorp heeft het omdat ze vertikken de glasvezel laatste 20 meter naar z'n huis door te trekken).

In mijn ervaring moet je sowieso eigenlijk ieder een eigen 4G verbinding hebben, want 2 personen tegelijk aan het werk en een kind dat Netflix wil kijken gaat niet/nauwelijks over 1 aansluiting. Je hebt het dan dus al over 2 of 3 x die €20 per 140 GB (je kunt wel betere deals/bundels krijgen voor een thuisverbinding).

Ik woon zelf 1 km buiten het dorp, maar heb wel glasvezel en een 600/600 aansluiting, gelukkig maar, want ik geloof dat ik samen met m'n vriendin meer dan 1TB per maand verbruik. Nu ik een Xbox Live abo heb en bijna ieder weekend een ander spel download zou het ook wel eens richting de 2TB kunnen gaan.
sebastienbo @pirke26 augustus 2022 05:55
België heeft overal al breedband door dat kabel hier overal ligt.
JumpStart @beautjweetj25 augustus 2022 09:46
Bevolkingsdichtheid van Nederland: 517 bewoners per km² (gegevens van 2020)
Bevolkingsdichtheid van België: 375 bewoners per km² (gegevens van 2021)

Een Starlink gebruiker in Nederland pikt naar verhouding meer van de totaal beschikbare capaciteit in dan een gebruiker in België.
Andros
@JumpStart25 augustus 2022 09:53
Dat argument zou op gaan als iedereen verspreid zou wonen. Echter heb je grote concentraties mensen in de randstad en de Vlaamse ruit terwijl er bijna geen kat woont op de Drentse hei en in de Ardennen. De kat die daar nog wel zit kan met Starlink een goede verbinding krijgen waar andere providers en technieken niet leverbaar zijn.
JumpStart @Andros25 augustus 2022 10:14
Kijk eens op https://satellitemap.space/ en tel hoeveel Starlink satellieten er tegelijkertijd boven de Benelux zitten.

Er zijn momenten dat het er 3 zijn, soms 4, er zijn ook momenten dat er géén enkele boven de Benelux zit. De constellatie is niet fijnmazig genoeg om de plekken met hoge bevolkingsconcentraties los te zien van de rest van het land. Niet hier tenminste.

Dus het aanbod voor centraal Europa is gelijk verspreid over het hele gebied. Dan is het logisch dat, vraag en aanbod, er hier in Nederland meer vraag zal zijn vanwege hogere bevolkingsdichtheid. (Misschien nog versterkt door economische welvaart, want het GPD per hoofd van de bevolking is hoger in NL.) Een hogere prijs voor Nederlandse geo-locaties is dan ook logisch.
ACM Software Architect @JumpStart25 augustus 2022 10:42
Maar je lijkt hier aan te nemen dat iedere Nederlander dit interessant vindt. Juist in die dichtbevolkte gebieden is doorgaans een vergelijkbare of betere internetverbinding (glas of kabel, en zelfs adsl kan er redelijk mee concurreren) tegen een veel lagere prijs beschikbaar.

Het is mijns inziens een propositie die vooral interessant is voor mensen in buitengebied of waar om andere reden geen goede vaste verbinding beschikbaar is. En dan is de vraag; hoe groot zijn die groepen in respectievelijk BE en NL?
Alxndr @JumpStart25 augustus 2022 14:36
Hoe heb je dat bedacht?

Nederland is groter dus heeft dus absoluut gezien meer capaciteit, per gebruiker gebruik je dan dus relatief minder.

De beschikbare capaciteit heeft niets met de bevolkingsdichtheid te maken, wel met het aantal gebruikers, maar dat is een ander verhaal.

En bovendien tel je nu alle mensen mee die wel gewoon kabel/glasvezel/snel DSL kunnen kiezen. Je bent òf goed gek, òf een enorme fanboy als je dat toch voor Starlink kiest: een vaste aansluiting is altijd veel goedkoper, sneller en stabieler dan iets draadloos.
JumpStart @Alxndr25 augustus 2022 15:28
Nederland is groter dus heeft dus absoluut gezien meer capaciteit, per gebruiker gebruik je dan dus relatief minder.
Niet dus. Nederland heeft meer bewoners per vierkante km dan België. Ja, Nederland is groter, maar naar verhouding hebben we nóg veel meer inwoners dan België, dus de Nederlandse bevolkingsdichtheid is hoger.

Boven Europa is de Starlink dekking uniform. (opnieuw, zie https://satellitemap.space/ )

Als je aanneemt dat in beide landen ongeveer eenzelfde klein percentage internetgebruikers Starlink aantrekkelijk zal vinden, dan zal Nederland dus ook meer Starlink gebruikers per vierkante km hebben dan België.

En bij meer gebruikers per vierkante km wordt het netwerk van overvliegende satellieten zwaarder belast en dus is het niet gek om daar ook meer abonnementskosten voor te vragen.
Lodo @beautjweetj25 augustus 2022 09:40
Is bijna alles hier niet duurder dan elders?
maurict @Lodo25 augustus 2022 10:02
Behalve de boodschappen volgens mij :)

Edit: vergeten met de zuiderburen

[Reactie gewijzigd door maurict op 23 juli 2024 09:49]

peize9 @beautjweetj25 augustus 2022 09:41
Belasting waarschijnlijk...
ACM Software Architect @peize925 augustus 2022 09:45
't Zou natuurlijk verschil in btw kunnen zijn (bijv een deel in het lagere tarief in BE), maar dan zit er ook wat afronding in. Want anders lijkt me de kans dat het precies 5 en 20 euro verschil heeft wel klein.
peize9 @ACM25 augustus 2022 09:53
Tuurlijk met afronding inderdaad, als iets door btw €1.01 duurder wordt komt er meestal €2+ bij.
b12e @ACM25 augustus 2022 10:03
een deel in het lagere tarief in BE
Zo werkt het helaas niet 😄 Of de hele dienst zit in 6% / 12%, of niks zit in die lagere categorie.

(Dat is in elk geval zo als je 1 dienst afneemt ("internet"). Als je over meerdere diensten gecombineerd zou spreken dan zou het kunnen dat er een BTW verschil zit in "bijvoorbeeld" telefonie en internet, maar dat is hier niet aan de orde, en voor zover ik weet is BTW op telecommunicatie altijd 21%).
cool_deepblue @beautjweetj25 augustus 2022 09:45
Op zich wel vreemd dat het veel gehypte en intussen goed bekende starlink zijn prijzen verlaagd. Zeker gezien de inflatie waarbij de meeste producten juist in prijs stijgen.

Ik vermoed eerlijk gezegd dat Starlink het helemaal niet zo goed doet.
Je hebt een stevige instapkost en daarna een niet competitief product (snelheid wisselend en niet zo hoog als fiber of kabel) voor een niet competieve prijs (concurrentie is ongeveer 2x zo goedkoop)

Tuurlijk als niche product in meer verlaten gebieden onklopbaar, maar daar zitten niet de grote aantallen.

Waarom dat verschil tussen Belgie en Nederland? Misschien doordat het meer succes heeft in Nederland waardoor er minder nood was om de prijs te verlagen?
mikee368
@cool_deepblue25 augustus 2022 12:07
Op zich wel vreemd dat het veel gehypte en intussen goed bekende starlink zijn prijzen verlaagd. Zeker gezien de inflatie waarbij de meeste producten juist in prijs stijgen.
Aangezien ze vanaf het begin al hebben gezegd dat het goedkoper over tijd zou worden vind ik hier niks geks aan.

De eerste "gelekte" prijzen jaren geleden hadden het over 40-50 dollar per user. Daar zijn we nog lang niet en ze hebben nog grotere schaal nodig om deze prijzen economisch te kunnen verwezenlijken.
Ik vermoed eerlijk gezegd dat Starlink het helemaal niet zo goed doet.
Je hebt een stevige instapkost en daarna een niet competitief product (snelheid wisselend en niet zo hoog als fiber of kabel) voor een niet competieve prijs (concurrentie is ongeveer 2x zo goedkoop)
Ik vermoed dat u de use case niet helemaal begrijpt voor Starlink.
Jan Modaal in Amsterdam is NIET een klant waarvoor Starlink is bedoeld maar hij mag er wel gebruik van maken als hij dat wilt.
(even Nederlands voorbeeld aangezien Starlink wereldweid opereert)
Een boer ver op het platte land die het niet met zijn buren als een goed idee ziet om een glasvezel kabel aan te leggen voor 4 adresjes wat samen tonnen kost. En dus geen flasvezel kan krijgen is de doelgroep.
In dit soort gevallen zijn er wereldwijd vele mensen die meer dan 100 per maand betalen met een verbinding die slomer en of slechter is (in stabiliteit of latency) dan wat Starlink hier nu aanbied.

In Nederland en Belgie zijn het aantal klanten waarvoor Starlink is bedoeld niet gigantisch hoog.
Maarja met als doel een enkele tientallen miljoenen users hebben wereld weid zal het ook geen grote impact zijn op hun uiteindelijke resultaten onderaan de streep.
nl-x @beautjweetj25 augustus 2022 09:49
Wij hebben gewoon goed internet in Nederland, bijna overal. Daarmee is de vraag naar Starlink véél kleiner dan in andere landen. Om toch mee te doen in Nederland, en wereldwijd relevant te blijven, zal Starlink dus moeten concurreren.

Of België nog beter internet heeft dan Nederland weet ik niet. Maar het kan ook weer zijn dat er in België minder uit te geven is voor internet.

[Reactie gewijzigd door nl-x op 23 juli 2024 09:49]

Bruin Poeper @beautjweetj25 augustus 2022 11:34
De prijsverlaging komt ongeveer overeen met de gestegen energiekosten.
Starlink verstookt ca 80W.
Bij €0,50/kWh (ipv €0,20/kWh) is Starlink nu €18/mnd duurder in het verbruik.
perlboy @beautjweetj25 augustus 2022 09:42
Misschien verschil in belasting tarieven zoals BTW?
Marve79 @perlboy25 augustus 2022 09:46
BTW is hetzelfde in BE en NL.

Maar bijv de IKEA is weer een stuk goedkoper in NL. Het scheelt echt per product/dienst.
barbarbar @beautjweetj25 augustus 2022 10:03
Ze proberen overal waar die satellieten overheen vliegen maximaal geld te krijgen. In Nederland verwachten ze blijkbaar meer klanten te trekken met een lagere prijs, dusdanig dat ze in totaal meer overhouden. Zal te maken hebben met de geringe noodzaak voor Starlink hier, we zijn dichtbevolkt en hebben vaak andere opties zoals 5g/4g dat voor minder wordt aangeboden. Puur concurrentie dus.
frickY @beautjweetj25 augustus 2022 10:28
Die prijzen worden eerder gebasseerd op koopkracht van de doelgroep dan op kostprijs.
bbc @beautjweetj25 augustus 2022 11:24
Wat maakt het verschil dat het bij de zuiderburen goedkoper is dan in Nederland? Heeft dit met een baan van de satalieten te maken?
Voor die ene keer dat er 1 dienst in België goedkoper is dan in Nederland, laat ons even genieten aub.
Bulkzooi @beautjweetj25 augustus 2022 12:18
Wat maakt het verschil dat het bij de zuiderburen goedkoper is dan in Nederland? Heeft dit met een baan van de satalieten te maken?
lol, alsof het rondje korter is. Maar wel een heel interessante vraag. Ik denk dat het gewoon een vorm van de (Nederlands-talige) markt afroomen is.
The_Woesh @beautjweetj25 augustus 2022 12:28
Ik denk dat Starlink in ieder gebied de capaciteit maximaal wilt benutten.
Ik vermoed dat ze in belgië meer onbenutte capaciteit hebben dan in NL en daarom de prijs wat lager aanpassen om meer gebruikers te trekken.

Het is een yield management pricing. Capaciteit staat vast (wordt wel verhoogd door meer satelliet de ruimte in te sturen, maar is niet afhankelijk van aantal klanten per gebied.) elasticiteit moet je uit je data halen en vervolgens komt daar een prijs bij.

Het is wel een gok van mij, maar zo werken meer bedrijven met vaste capaciteit (denk aan hotels, airlines) het ééne bedrijf heeft econometristen die alles tot na de comma uitrekenen. Het andere bedrijf doet het meer op gevoel maar het principe blijft gelijk.
Philip J. Dijkstra @beautjweetj25 augustus 2022 17:10
Ja zelfs de luchtwegen zijn waardeloos in Belgie ;)
woutsmelt 25 augustus 2022 10:21
Gebruik Starlink zakelijk als backup voor de glasvezelverbinding. Deze use case zie ik weinig benoemd worden maar als je erover nadenkt is dit in combinatie met een UPS een goede en ' goedkope' oplossing.
SmokingCrop @woutsmelt25 augustus 2022 12:45
Als backup is het behoorlijk duur tov. Inbegrepen 4g backup die er vaak bij zit tegenwoordig.

Als tweede optie neemt men vaak een andere type kabel als backup lijn (vdsl/coax) als goedkoopste die ze kunnen vinden. Dan is de gereduceerde 80 euro per maand alsnog een stuk duurder.

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 23 juli 2024 09:49]

RonJ @SmokingCrop25 augustus 2022 13:18
Dat is zeker waar, maar het biedt ook meer beschikbaarheid qua back-up.

Als je met je bedrijf ergens op een achteraf industrieterrein zit dan heb je niet altijd iets aan je 4/5G backup:
- De zendmast(en) in de buurt zitten vaak op hetzelfde glasvezeltracee aangesloten. Als die doorgegraven wordt valt het mobiele net lokaal ook uit.
- De capaciteit van die zendmast is beperkt. Als ineens het hele bedrijventerrein op een mobiele link overschakelt hou je niet al teveel bandbreedte over.

Dan is SpaceX wel degelijk interessant, omdat je om alle lokale infra heen werkt. De vraag is dan simpelweg, stel dat 1x in de 10 jaar de boel uitvalt, dan heb je over die 10 jaar 8430 ex btw betaald voor je backup verbinding. Als het je als bedrijf dan veel meer per dag kost aan schade wanneer je zonder internet zit is de keuze snel gemaakt.

[Reactie gewijzigd door RonJ op 23 juli 2024 09:49]

SmokingCrop @RonJ25 augustus 2022 14:35
Klopt, het is erg afhankelijk van allerlei factoren.

wij zien vaak kleine bedrijven (kmo's) die nog maar net/nipt willen betalen voor een backup. Dan zien ze een hogere kost voor hun backup lijn dan de primaire lijn niet zitten.

Vaak denken de mensen ook niet ondernemend.. Dat zie je ook aan de algemene uitgaven aan IT gerelateerde zaken in een bedrijf.

Het wordt enkel als kost gezien, terwijl het een efficiëntie verveelvoudiging middel is die heel je bedrijf op een ander niveau kan brengen.

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 23 juli 2024 09:49]

woutsmelt @SmokingCrop25 augustus 2022 13:21
Voor elke situatie moet je inderdaad kijken naar de mogelijkheden die op die locatie beschikbaar zijn en een afweging maken.

Heb destijds gekeken naar een situatie van glas, 5g en Starlink maar dat vond ik te prijzig kijkende naar het aantal onderbrekingen en de kosten daarvan.

Als ik het goed heb maakt de schotel van Starlink verbinding met een locatie in Zuid-Frankrijk en dat gaf voor mij destijds de doorslag.
dirk161 @SmokingCrop25 augustus 2022 13:34
Als failover is het toch totaal niet handig om alles bij dezelfde partij af te nemen. Tenzij alles via onafhankelijke infra loopt.
woutsmelt @dirk16126 augustus 2022 11:25
Klopt; primaire verbinding verloopt via Eurofiber.
Vlizzjeffrey @woutsmelt25 augustus 2022 12:08
Natuurlijk wordt die use case weinig benoemd, het is niet iets dat veel mensen doen, ligt je glasvezel er zovaak uit dat dat nodig is dan? Mijn internet ligt er nooit uit.
woutsmelt @Vlizzjeffrey25 augustus 2022 13:14
Het is afgelopen jaar 3 keer voorgekomen dat er een noemenswaardige onderbreking was. De laatste keer was de oorzaak een overijverige kraanmachinist die de kabel voor het gebouw heeft geraakt.

Zakelijk gezien kan ik niet zonder een goede internetverbinding; en dan is dit ook vanuit financieel perspectief ondanks de beperkingen een oplossing.
pe0mot @woutsmelt25 augustus 2022 11:58
Yep, hier in Spanje andersom.
Primair Starlink 250Mb and secundair glas 20Mb via load balancing.
ER605 als router. Deze kan 3 WAN's aan als je nog meer redundantie wil 8-)
Snaterwip @woutsmelt25 augustus 2022 13:13
Starlink in buitengebied van Spanje in gebruik als alternatief voor 4G (vestiging zit in een dal en 'ziet' geen 4G-masten. Nu 4 maanden actief, zonder down-time.
cyclone @woutsmelt25 augustus 2022 14:01
Ik vind dit JUIST een hele logische usecase voor zakelijk gebruik (zoals jij ook helder benoemd dus snap sommige reacties niet helemaal).
Dit appelleert volledig aan het SDWAN principe wat op dit moment veel wordt uitgerold maar vaak de backup via 4G loopt (5G ben ik nog niet tegengekomen).
Issue met deze manier van werken is dat de 4G verbindingen totaal niet geschaald zijn om de 100mbit+ verbindingen die als primaire verbinding wordt gebruikt op te kunnen vangen. (geloof me ik heb talloze issues gezien veroorzaakt door een grote 3 letterige provider die ik verder niet bij naam zal noemen waarbij de back-up verbinding totaal niet bruikbaar was maar wel als prima oplossing verkocht was).

Starlink kan dit zeker wel, en voor dit soort maandelijkse bedragen verdien je de gehele investering en jaarkosten er bij je eerste outage er al uit als je meer dan 5 man op je kantoor hebt zitten.
Bulkzooi @woutsmelt25 augustus 2022 12:13
Gebruik Starlink zakelijk als backup voor de glasvezelverbinding. Deze use case zie ik weinig benoemd worden maar als je erover nadenkt is dit in combinatie met een UPS een goede en ' goedkope' oplossing.
Yes, zo ben ik opgegroeid, met Astra dan, enkel als backup van COAX. Mijn pa was (geheel terecht ofc) bang van KPN ISDN }>

Tevens komen wereldwijd investering in UMTS/3g/4g/5g niet terecht langs de kustenlijnen, waar de data-verbindingen ook historisch slecht zijn. Tenminste, voor meer dan een fax versturen. Een satelliet-phone voorkwam bovendien het dure roamen en de toestellen (de hardware) waren kwalitatief véél beter (duurzaam, sterk, spatdicht, etc)

[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 23 juli 2024 09:49]

darkpluisje 25 augustus 2022 09:41
Voor Belgen kan ik me voorstellen dat dit een goeie oplossing is om onder de FUP uit te komen van sommige providers, maar wat is de Nederlandse usecase? Is dit met 85 euro alleen interessant voor plekken waar je geen kabel heen kan trekken zoals mobiele hotspots (boot of camper bijv) en voor de echt afgelegen gebieden, of mis ik iets?
Single Core @darkpluisje25 augustus 2022 10:10
Ik neem aan dat er in nederland ook wel regios zijn waar er geen coax ligt en dat mobiel bereik spotty is. Ik ga ieder jaar op reis naar de ardennen in belgie en daar zijn er meer plaatsen met slechts (+- 5 mbps) internet. Hier lijkt dit de perfecte oplossing voor.
well0549 @darkpluisje25 augustus 2022 10:35
Op het platteland is er regelmatig helemaal nul internet. Daar kon je achter als je met je laptop de wei in moet om b.v. lokaal ter plaatse iets te doen, werkbon bekijken of zo
Andros
@darkpluisje25 augustus 2022 09:54
Voor Nederlanders zou het ook handig zijn om eens uit die bubbel van vijftien jaar geleden te komen en de Belgische internetmarkt serieus te bekijken voor je weer over een achterhaalde FUP begint. Buiten de instapabonnementen van Telenet ga je nooit tegen een FUP aanlopen.
darkpluisje @Andros25 augustus 2022 10:07
Echt waar joh, is zo'n passief agressieve reactie echt nodig naar iemand die gewoon een vraag stelt?
ouhaha @darkpluisje25 augustus 2022 10:16
mss moeten we het effe hebben over de vele jaren aan reacties daarvoor tegenover de zuiderburen? Ze hebben zich jaren moeten verantwoorden, omdat het vaak nogal een opgeblazen claim was.

terug ontopic: het heeft wss niks met de FUP te maken. Dan zou het net duurder kunnen zijn in BE, en niet andersom.
darkpluisje @ouhaha25 augustus 2022 10:33
Ze hebben zich moeten verantwoorden? Dan zorgt een arbitraire limiet van je internet provider waar je zelf niets aan kan doen wel voor erg lange tenen, als je jezelf dit zo persoonlijk aanrekent. Helemaal als je dat dus reden genoeg vind om "vele jaren" later nog zulke passief agresieve reacties te geven.

Een reactie als "Een FUP is in Belgie nauwelijks meer van toepassing, dus ook bij ons is dit alleen nuttig voor locaties waar een kabel geen optie is" was zowel vriendelijk, informatief als dat het mijn vraag beantwoordde.

Vroegâh ging het er toch anders aan toe in de comments op artikelen hier :/

[Reactie gewijzigd door darkpluisje op 23 juli 2024 09:49]

darkpluisje @Andros25 augustus 2022 11:05
Ik vraag in mijn post naar een usecase voor Nederland en noem terloops dat ik het me voor België voor kan stellen ALS je daar met een FUP te maken hebt. Dit was noch het "consequent verkondigen van onwaarheden", noch het punt van mijn vraag (was is de usecase voor Nederland).

Ik hoop dat je in ieder geval wat frustratie van je af hebt kunnen typen en je jezelf nu weer wat beter voelt. O+

[Reactie gewijzigd door darkpluisje op 23 juli 2024 09:49]

JVos90 @darkpluisje25 augustus 2022 12:10
Niet heel vreemd om het terloops te noemen.
Meerdere artikelen over dit onderwerp waarin Belgen het bespreken als actueel onderwerp.

nieuws: 'Belgische providers moeten fup verhogen als 1 op 10 klanten deze ove...

nieuws: Belgische autoriteit stelt eisen aan 'onbeperkt' internet


Daartegen is er wel een kans dat er ook FUP kan komen voor starlink, zoals Frankrijk:
https://www.techspot.com/...bmo-data-usage-could.html

[Reactie gewijzigd door JVos90 op 23 juli 2024 09:49]

oscar oscar @darkpluisje25 augustus 2022 10:19
Hij/zij heeft wel een punt, ik zie bij elk dergelijk artikel onjuiste info over zogenaamde limieten, je kan altijd een abonnement zonder limiet vinden in BE. Had het 18 jaar geleden al toen ik er nog woonde.
Marve79 @darkpluisje25 augustus 2022 09:44
Starlink aanschaffen om de FUP te omzeilen. Dat zou wel heel onzinnig zijn. Voor dat geld heb je ook gewoon een internet abonnement zonder datalimiet, goedkoper zelfs nog. Plus het feit dat je met starlink niet goed kunt gamen ivm de latency heeft het alleen maar nadelen boven een landlijn.

In Belgie is het echt enkel handig in gebieden met slecht internet. Ik was laatst bijv in Bohan en daar haalde ik met moeite 2 mbps. Je kon daar beter op 4G gaan zitten als dat er al was want dan moest je eerst het dal uit de heuvel op lopen.

En trouwens, zijn er nog werkelijk mensen die zoveel downloaden thuis? tientallen TB's per maand? Ik kan me dat nauwelijks voorstellen met al die streamingdiensten. En de beetje serieuze downloader heeft allang een seedbox.

[Reactie gewijzigd door Marve79 op 23 juli 2024 09:49]

marcieking @Marve7925 augustus 2022 09:55
Hoe denk je precies dat streamingdiensten hun data bij jou krijgen?
b12e @marcieking25 augustus 2022 10:13
Via een op tot maximum 20 Mbps gecapte datastream. Da's 9GB per uur kijken. full HD is vaak 6mbps, dus 3GB per uur.

Kijk je gemiddeld 6 uur per dag. ELKE DAG, met 3 gelijktijdige streams in 4K, dan is dat 162GB. Doe dat "elke" dag zonder uitzondering en je hebt een serieuze verslaving en komt niet eens aan 5TB.

Doe je dat in full HD dan zit je op 54 GB per dag, 1.6TB per maand.

Maar in realiteit kijken mensen veel minder dan gemiddeld 6 uur per dag NF, DP, D+, etc en niet alleen maar in 4K, en al helemaal niet 3 streams tegelijk. En dan zit je eerder aan de 1-2 TB bij normaal verbruik inclusief het occasionele downloaden en software updates etc, wat perfect te doen is zelfs met de huidige FUPs (Proximus hanteert al een aantal jaar 3TB).

Enkel de hardcore gamer met last-gen consoles waarbij de familie ook nog eens 6 uur per dag Netflix in 4K zit te kijken elk op hun eigen 4K TV terwijl er thuis een Plex server staat te draaien waar iedereen op zit mee te kijken zal "tientallen TB's per maand" ofzo verbruiken. En daar is een thuis verbinding ook helemaal niet voor bedoeld.
Marve79 @marcieking25 augustus 2022 10:02
Maar streamen doe je enkel als je kijkt. Vroeger was downloaden een sport en van alles wat ik vroeger downloadde keek ik misschien 1%. Als dat al :)
marcieking @Marve7925 augustus 2022 10:34
Ok, als je voor de sport dingen gaat downloaden dan zul je inderdaad veel data verbruiken.
darkpluisje @Marve7925 augustus 2022 10:11
Thuiswerkend kan een commit op Perforce al vlot richting de TB's lopen, dus ben blij dat ik in ieder geval nergens op hoef te letten.
locke960 @darkpluisje25 augustus 2022 10:22
Thuiswerkend kan een commit op Perforce al vlot richting de TB's lopen.
Wut :? Misschien laat ik hiermee blijken dat ik geen verstand van software development heb, maar als ik dit lees is mijn eerste gedachte niet dat de internet verbinding de kern van het probleem is ...
Marve79 @darkpluisje25 augustus 2022 10:19
Dat is in Belgie ook geen probleem alleen moet je de juiste provider en het juiste pakket kiezen. Maar het zou compleet onzinnig zijn om daar Starlink voor te gaan aanschaffen.

Ben het wel eens dat die datalimieten of FUP's die sommige providers hier hanteren belachelijk en niet meer van deze tijd zijn. Dat je bijv bij Proximus fiber nog naar een website moet gaan om gratis datapacks bij te kopen bijv. slaat werkelijk nergens op.

Maarja duopolie he met de staat als grootste aandeelhouder. Dan krijg je dat soort praktijken.
ACM Software Architect @darkpluisje25 augustus 2022 10:45
Maar met de lage upload van Starlink ben je dan wel heel lang aan het wachten tot ie klaar is, of niet?
darkpluisje @ACM25 augustus 2022 11:01
Wauw, wist niet dat die upload snelheid nog zo bedroevend laag is inderdaad.
mikee368
@Marve7925 augustus 2022 11:59
Plus het feit dat je met starlink niet goed kunt gamen ivm de latency heeft het alleen maar nadelen boven een landlijn.
Heeft u enig idee wat de latency van Starlink is dan?
Want een latency van 20-40 ms is meer dan snel genoeg voor online gaming. En als je het daar niet mee eens bent is dat meer je eigen mening dan waarheid.
In Belgie is het echt enkel handig in gebieden met slecht internet. Ik was laatst bijv in Bohan en daar haalde ik met moeite 2 mbps. Je kon daar beter op 4G gaan zitten als dat er al was want dan moest je eerst het dal uit de heuvel op lopen.
Wat fijn dat u de intended use case van Starlink vermeld in een omslachtige wijze.
Het verbinden van mensen die geen tot slechte verbinding in hun regio hebben om internet uiteindelijk toegankelijk voor iedereen te maken.
Marve79 @mikee36825 augustus 2022 12:09
Het was niet mijn bedoeling mensen met Starlink te beledigen, je voelt je nogal aangevallen zeg.

Meeste online games zullen wel gaan maar probeer eens Counterstrike te spelen met een toegevoegde latency van 30-40 ms dan wordt je echt zwaar afgemaakt ;)

Starlink heeft zich bijv goed bewezen in Oekraine waar nu oorlog is en het reguliere internet niet meer beschikbaar is. Maar in Belgie en Nederland is er vrijwel geen use case.
mikee368
@Marve7925 augustus 2022 12:20
probeer eens Counterstrike te spelen met een toegevoegde latency van 30-40 ms dan wordt je echt zwaar afgemaakt ;)
Competative high end gaming.
Ja oke daar is het NOG niet goed genoeg voor. Echter de volgende generatie Starlink satellieten (die al gelanceerd worden) hebben laser verbinding aan boord waardoor se van sat naar sat kunnen communiceren. Dit zorgt er voor dat de latency omlaag moet komen naar zo'n 15-20 ms. En hoe groter de afstand van A naar B wordt (dus bv nederland frankrijk spelers of nederland turkije spelers) hoe meer voordeel het Starlink zal pakken met latency dan wat dan ook vanwege het simpele feit dat het licht veel sneller door een vacuüm gaat dan door glasvezel.
Starlink heeft zich bijv goed bewezen in Oekraine waar nu oorlog is en het reguliere internet niet meer beschikbaar is. Maar in Belgie en Nederland is er vrijwel geen use case.
Het zal u verbazen hoeveel boeren/mensen op het platte land goedkoper uit zijn met Starlink dan conventionele manieren. En nou heb ik me door een paar van die mensen me al eens laten vertellen dat de concurentie het voor maar 10% goedkoper kon dan Starlink (voorheen ~100 euro per maand) en dat voorlopig dat nog de afweging was.

Dus ja door die prijs omlaag te gooien hebben ze ook een betere toegang aangeboden voor die mensen.

Maarja Starlink goedkoper maken is al heel lang het doel. Echter de schaal was eerst nodig die ze nu inmiddels hebben vergaard
Het was niet mijn bedoeling mensen met Starlink te beledigen, je voelt je nogal aangevallen zeg.
Misschien niet, echter uw bewering dat Starlink online gamen verslechterd is simpelweg fout tenzij we het echt hebben over de top van high end competative gaming. En zelfs dan zijn de top snelheden van Starlink nog steeds sneller dan de dal snelheden van de meeste vaste lijn verbindingen.

Niet zo zeer aangevallen. maar wordt moe van zo veel mensen die niet echt weten wat Starlink is maar het wel proberen aan te vallen als zijnde slechtere optie.
Marve79 @mikee36825 augustus 2022 14:04
Op zich klopt dat wel hoor dat licht in een vacuum sneller is, maar dat licht moet ook nog door de atmosfeer van de aarde en dan nog door de lucht waar het uiteindelijk ook zal vertragen. Plus het moet ook weer terug of naar één of ander grondstation om aan internet gekoppeld te worden en daar gaat het ook weer over fiber. De meeste latency komt overigens vooral door het aantal hops van router naar router, niet zozeer doordat fiber nu zo traag is.

Dus in de praktijk vraag ik me af of jouw bewering wel klopt. Bovendien stel dat ik game met iemand uit Nieuw-Zeeland en de gameserver staat in Frankrijk, dan gaat dat toch ergens terug via een grondstation en daarna weer over kabels. Het is niet zo dat wij dan allebei via de satteliet direct met elkaar in verbinding staan en zo met elkaar kunnen gamen tegen 20 ms. Die satelliet voorziet zelf geen internet. Dat moet ergens vandaan komen op de aarde.
mikee368
@Marve7925 augustus 2022 14:14
Op zich klopt dat wel hoor dat licht in een vacuum sneller is, maar dat licht moet ook nog door de atmosfeer van de aarde en dan nog door de lucht waar het uiteindelijk ook zal vertragen. Plus het moet ook weer terug of naar één of ander grondstation om aan internet gekoppeld te worden en daar gaat het ook weer over fiber. De meeste latency komt overigens vooral door het aantal hops van router naar router, niet zozeer doordat fiber nu zo traag is.
De lichtsnelheid door glasvezel is grofweg 180.000 km/s en in een vacuüm is dat zo'n 300.000 km/s. oftewel zo'n 60%.

De weg naar boven is maar ~500 km wat in 1.6ms afgelegd wordt. En de lichtsnelheid wordt met ongeveer 90km/s afgeremd in de atmosphere van die 300.000 km/s dus de vertraging daar valt ook al snel mee.

Momenteel werkt Starlink nog met grondstations omdat ze moesten lanceren en de laser connecties nog niet klaar waren voor massa productie die geintegreerd konden worden met de satellieten.

Daarbij komt nog verder kijken dat je met lasers in de ruimte een veel rechtere weg kan maken van Punt A naar B op de planeet dan dat glasvezel in de grond doet. Hoeveel bochten moet dat wel niet maken voor het bij het verdeel station is? En dan naar de centrale? En dan naar het uiteijndelijke adres?
Bovendien stel dat ik game met iemand uit Nieuw-Zeeland en de gameserver staat in Frankrijk, dan gaat dat toch ergens terug via een grondstation en daarna weer over kabels. Het is niet zo dat wij dan allebei via de satteliet direct met elkaar in verbinding staan en zo met elkaar kunnen gamen tegen 20 ms. Die satelliet voorziet zelf geen internet. Dat moet ergens vandaan komen op de aarde.
Met iemand uit Nieuw/Zeeland zult u natuurlijk geen 20ms game ervaring hebben en dat zult u fysiek gezien nooit kunnen doen door natuur wetten.
Maar u lijkt nog niet zo goed te weten wat Starlink in de basis nou is. En dit is zeer zeker wel bedoeld om van punt tot punt alleen maar een verbinding te hebben door de ruimte wanneer de laser connecties het overgrote deel van de constalatie zijn.

Dus letterlijk, Uw kennis uit NZ heeft een schotel die de informatie naar Starlink sat XXXXX stuurt, deze verzend de data over het laser netwerk (nogmaals deze is nog niet operationeel maar ze zijn wel begonnen met het lanceren van deze sats dus het komt er aan) naar NL waar er hier een sat over vliegt die die data naar uw schotel kan sturen.
Het is niet zo dat wij dan allebei via de satteliet direct met elkaar in verbinding staan en zo met elkaar kunnen gamen tegen 20 ms.
Dus dit is wel degelijk het geval minus die 20 ms voor wat u beschrijft.
virtualpimp @Marve7925 augustus 2022 13:16
Plus het feit dat je met starlink niet goed kunt gamen ivm de latency heeft het alleen maar nadelen boven een landlijn.
De latency van Starlink is niet zo heel erg schokkend te noemen, zoals andere satelliet internet providers.
Rond de 40ms, tegenover 500-700ms voor Viasat.
Op deze site staan de meetgegevens van oa. Nederland en Belgie.
Marve79 @virtualpimp25 augustus 2022 14:07
Ik beweer ook niet dat de latency slecht is, maar gamen gaat gewoon beter over vaste lijnen. Zelfs draadloze muizen en wifi verbdiningen zijn al niet zo optimaal om te gamen.
k995 @darkpluisje25 augustus 2022 10:09
De grootste zijn of onbeperkt mits ergens eens op klikken of geven zoveel dat het voor 99.9% van de mensen genoeg is. Dus neen, ook in belgie zie ik zo goed als niemand daarvoor dat geld uit te geven.
darkpluisje @k99525 augustus 2022 10:35
Dan lijkt zowel in Belgie als Nederland mij de doelgroep erg klein inderdaad. Alleen de mensen die echt in buitengebieden wonen is die 80 euro het waarschijnlijk waard.
k995 @darkpluisje25 augustus 2022 10:42
Idd, en tegenworodig bied men ook via GSM masten aan, dus nog minder potentieele klanten.
Reloader 25 augustus 2022 10:23
voor de enthousiastelingen: let op dat je vrij zicht hebt en check eerst met de app of het naar verwachting goed gaat werken bij je anders gaat het erg tegenvallen. een boom in de line-of-sight gaat je bijvoorbeeld al hickups opleveren die onplezierig zijn
Rob vd Hoeven 25 augustus 2022 11:14
Jeff Geerling heeft een uitgebreide review van zijn Starlink apparatuur.

Zijn Starlink apparatuur is met een gemiddeld gebruik van 100W niet bepaald energiezuinig.
Met een energieprijs van 50c/KWh zijn de energiekosten per maand:

0.100 KW * 24u * 30 dagen * 0.5 euro = 36 euro. (per jaar 432 euro).

Dit moet je nog bij de abonnementsprijs optellen....

[Reactie gewijzigd door Rob vd Hoeven op 23 juli 2024 09:49]

Skit3000 @Rob vd Hoeven25 augustus 2022 11:24
Dat is minder dan de Mediabox XL van Ziggo met een maximaal verbruik van 59 watt als deze aan staat.
Rob vd Hoeven @Skit300025 augustus 2022 11:42
Ter info: Ik had eerst een link naar een Reddit discussie. Hier werd 50W als verbruik opgegeven, maar dat was enkel de disk. De gegevens van Jeff zijn beter.
Skit3000 @Rob vd Hoeven25 augustus 2022 14:36
The dish plus the router consumes almost 100W of power, all day long. Compare that to the 5-10 Watts my cable modem and ASUS router consume, and it's definitely something to consider.
Dat is inderdaad vrij veel. Aan de andere kant gebruikt natuurlijk de infrastructuur van je ISP zelf ook de nodige energie. Hier betaal je voor in je abonnement en dan is 85 euro voor Starlink (waarmee uiteindelijk de lanceringen bekostigd worden) opeens niet heel duur vergeleken met een kabelprovider, waarbij we weten dat de kabelprovider niet snel voor heel veel minder geld haar service kan leveren terwijl SpaceX met Starship straks in staat is haar satellieten voor veel minder kosten dan nu de ruimte in te schieten en mogelijk het abonnement daardoor nog een heel stuk goedkoper kan maken.

Men probeert trouwens ook het stroomverbruik van de schotel omlaag te brengen, dus ik weet niet hoe lang de cijfers van Jeff relevant blijven.

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 23 juli 2024 09:49]

virtualpimp @Rob vd Hoeven25 augustus 2022 13:09
In de post van 2022 op de blog van Jeff Geerling, zie je dat er een update is geweest en het wattage gezakt is naar 60-70watt.
teek2 25 augustus 2022 12:18
Dit begint wel mooi te worden, ik verhuis straks van de stad naar (wat meer) platteland, ik ga van glasvezel (100/100/60 eur) naar ADSL (max 30/2.5) of Ziggo (100/20 kies ik (55 eur), maar max is 1000/100 geloof ik, 85 eur?).

Dit wordt competitief dan, zeker omdat Ziggo weigert een vast IP adres te geven aan niet-zakelijke aansluitingen, ik vermoed dat ze ook moeilijk doen over poort 25 enzo (ik zat bij Tweak, perfecte "freedom georiënteerde" provider, ik ga ze echt missen).

De ping van Star Link schijnt echter wel snel in de 10-tallen ms te liggen hoor ik....

[Reactie gewijzigd door teek2 op 23 juli 2024 09:49]

mikee368
@teek225 augustus 2022 16:29
Tenzij u een pro gamer bent die op de honderste van een seconden precisie nodig hebt zullen een paar dozijn miliseconden weinig verschil uit maken.

En ja Starlink zit ergens tussen de 15-40 ms. Zal niet veel lager worden maar de piek kan zeker wel omlaag naarmate het netwerk beter wordt.
Sleepkever @Yordi-25 augustus 2022 10:03
Die satellieten boven Nederland zitten in verschillende banen om de aarde. Ze worden echt niet gelanceerd om exclusief boven Nederland te hangen hoor.

En als je Starlink vergelijkt met het oude "satellietinternet" heb je wat lezen te doen. Omdat ze veel korter op de aarde staan hebben ze meer satellieten nodig om globale dekking te krijgen maar zijn de afstanden, en daarmee de reactiesnelheden vele malen hoger. 15ms pings en 100mbit verbindingen waren 2 jaar geleden al geen uitzondering. en de techniek gaat alleen maar verder vooruit.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat een trans-Atlantische Starlink verbinding sneller is dan een glasvezelkabel onder de oceaan door. Licht gaat sneler door vacuum dan door glasvezel namelijk. De bandbreedte zal beperkter zijn dan glasvezel dus het zal ongetwijfeld alleen voor niche markten gebruikt gaan worden, maar om te zeggen dat het dramatische kwaliteit is en geen meerwaarde bied gaat wel heel ver.
computerjunky 25 augustus 2022 12:22
Je moet toch echt wel behoorlijk wanhopig zijn voor beter internet wil je deze prijzen betalen gezien je voor de helft al veel sneller internet kan krijgen in zon 95% van het land.
mikee368
@computerjunky25 augustus 2022 16:27
Gelukkig is dit internet ook bedoeld voor die paar % waar dat dus niet goedkoper kan.

Letterlijk het doel van het netwerk is om meer mensen online te kunnen krijgen zodat ze hun eigen problemen kunnen oplossen (ontwikkelings landen bv)
computerjunky @mikee36825 augustus 2022 16:48
trouwens net nog even gekeken. Moeders heeft een huis in croatie en daar is het 50 euro voor de vaste versie en 61.30 voor de mobiele RV versie. scheelt al weer een hoop Gewoon daar de RV versie halen en hier gebruiken is dus goedkoper als hier de gewone versie halen.
balblas @computerjunky26 augustus 2022 09:52
Ja en bij Starlink werken allemaal kneuzen die er nooit aan gedacht hebben dat mensen zoals jij met dit soort briljante ideëen zouden kunnen komen: https://www.starlink.com/...35-99506-74?regionCode=NL

"5.3 Limitation and Requirements for RV Users. Starlink for RVs is a consumer product only and is not available for purchase or use by commercial, enterprise, governmental or institutional users. Starlink for RV can only be used within the same continent as the registered shipping address. If you use Starlink for RV Services for more than two months in a country that is different than your shipping address, you will be required to move your registered address to your new location or purchase an additional Starlink to maintain Service."
computerjunky @balblas26 augustus 2022 12:52
Als je tussen beide locaties heen en weer reist is dit dus geen probleem ;)
Verwijderd 25 augustus 2022 09:42
Bijzonder dat er tussen België en Nederland een verschil zit voor deze dienst, maar mooi dat hij in prijs zakt. Nog altijd aan de prijs, maar als dit zo doorgaat wellicht in de toekomst een mooi alternatief.
mikee368
@Verwijderd25 augustus 2022 11:49
Aan de prijs?

Ik denk dat u het dan met de verkeerde providers vergelijkt.
Starlink is niet bedoeld voor de random burger maar voor de mensen die in meer afgelegen gebieden wonen. Hier zijn vaak prijzen van een internet verbinding als snel richting de 100 knaken per maand als het niet meer is voor vaak een lagere data snelheid dan wat Starlink aan bied.

Daarom begonnen ze ook eerst behoorlijk hoog om de grootste vraag van deze groep snel te leveren en nu ze steeds grotere dekking krijgen kunnen ze voor lagere prijzen meer mensen aansluiten in een bepaald gebied.
Verwijderd @mikee36825 augustus 2022 12:52
Afgelegen gebied in Nederland… 🤷🏻‍♂️
mikee368
@Verwijderd25 augustus 2022 12:54
in meer afgelegen gebieden wonen
Context is erg belangrijk.
Er zijn genoeg mensen op het platte land in Nederland die meer dan 100 knaken per maand betalen voor iets dat een minder product is als dat Starlink aan bied.

Als dat net het geval was hadden ze ook niet bepaald een use case.

Gelukkig is nederland maar een klein kikkerlandje en wordt de service op veel plekken op de wereld en in de toekomst wereldwijd aangeboden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.