Starlink verlaagt prijzen in Nederland en België

Satellietinternetprovider Starlink verlaagt de prijzen van het abonnement in Nederland en België. Klanten in Nederland betalen nu 85 euro en in België rekenen klanten 80 euro af per maand. Dat was 99 euro per maand in beide landen.

Diverse klanten melden aan Tweakers een mail te hebben gekregen van de dienst over de prijsverlaging. Op de site van Starlink zijn de nieuwe tarieven ook al te zien. Wie een adres in Nederland invult, ziet een abonnementsbedrag van 85 euro staan; bij Belgische adressen is dat 80 euro. Ook in andere landen lijkt de prijs van het abonnement verlaagd. Zo ging het bedrag in het Verenigd Koninkrijk van 89 naar 75 pond.

Nederlanders en Belgen betaalden tot nu toe 99 euro voor het abonnement bij de satellietinternetprovider. Nieuwe abonnees in België betalen ook minder voor de hardware, die daar 460 euro kost tegenover 480 euro in Nederland. Het abonnement is sinds vorig jaar overal in de Benelux beschikbaar. Vorig jaar probeerde Tweakers Starlink uit.