Starlink verlaagt prijzen in Nederland en België

Op zich klopt dat wel hoor dat licht in een vacuum sneller is, maar dat licht moet ook nog door de atmosfeer van de aarde en dan nog door de lucht waar het uiteindelijk ook zal vertragen. Plus het moet ook weer terug of naar één of ander grondstation om aan internet gekoppeld te worden en daar gaat het ook weer over fiber. De meeste latency komt overigens vooral door het aantal hops van router naar router, niet zozeer doordat fiber nu zo traag is.
De lichtsnelheid door glasvezel is grofweg 180.000 km/s en in een vacuüm is dat zo'n 300.000 km/s. oftewel zo'n 60%.
De weg naar boven is maar ~500 km wat in 1.6ms afgelegd wordt. En de lichtsnelheid wordt met ongeveer 90km/s afgeremd in de atmosphere van die 300.000 km/s dus de vertraging daar valt ook al snel mee.
Momenteel werkt Starlink nog met grondstations omdat ze moesten lanceren en de laser connecties nog niet klaar waren voor massa productie die geintegreerd konden worden met de satellieten.
Daarbij komt nog verder kijken dat je met lasers in de ruimte een veel rechtere weg kan maken van Punt A naar B op de planeet dan dat glasvezel in de grond doet. Hoeveel bochten moet dat wel niet maken voor het bij het verdeel station is? En dan naar de centrale? En dan naar het uiteijndelijke adres?
Bovendien stel dat ik game met iemand uit Nieuw-Zeeland en de gameserver staat in Frankrijk, dan gaat dat toch ergens terug via een grondstation en daarna weer over kabels. Het is niet zo dat wij dan allebei via de satteliet direct met elkaar in verbinding staan en zo met elkaar kunnen gamen tegen 20 ms. Die satelliet voorziet zelf geen internet. Dat moet ergens vandaan komen op de aarde.
Met iemand uit Nieuw/Zeeland zult u natuurlijk geen 20ms game ervaring hebben en dat zult u fysiek gezien nooit kunnen doen door natuur wetten.
Maar u lijkt nog niet zo goed te weten wat Starlink in de basis nou is. En dit is zeer zeker wel bedoeld om van punt tot punt alleen maar een verbinding te hebben door de ruimte wanneer de laser connecties het overgrote deel van de constalatie zijn.
Dus letterlijk, Uw kennis uit NZ heeft een schotel die de informatie naar Starlink sat XXXXX stuurt, deze verzend de data over het laser netwerk (nogmaals deze is nog niet operationeel maar ze zijn wel begonnen met het lanceren van deze sats dus het komt er aan) naar NL waar er hier een sat over vliegt die die data naar uw schotel kan sturen.
Het is niet zo dat wij dan allebei via de satteliet direct met elkaar in verbinding staan en zo met elkaar kunnen gamen tegen 20 ms.
Dus dit is wel degelijk het geval minus die 20 ms voor wat u beschrijft.