Starlink komt met maandelijks opzegbaar For RV-abonnement voor mobiel gebruik

Starlink introduceert een nieuw internetabonnement. Starlink for RV's is specifiek bedoeld voor gebruik buitenshuis en kost 124 euro per maand. Starlink for RV-verbindingen hebben minder prioriteit dan thuisverbindingen, maar kunnen ook tussentijds worden stopgezet.

Starlink for RV is vanaf nu beschikbaar in alle gebieden waar Starlink al actief wordt aangeboden, waaronder ook Nederland en België vallen. Het abonnement kost 124 euro per maand, waarbij gebruikers ook een schotel van 639 euro moeten aanschaffen en 81 euro verzendkosten moeten betalen. Daarmee is het abonnement 25 euro per maand duurder dan een gewoon Starlink-abonnement en precies even duur als een Starlink-abo met de optionele en soortgelijke Portability-optie.

Daarbij ligt de prioriteit van Starlink for RV-verbindingen wel lager dan die van gewone Starlink-thuisgebruikers. Tijdens drukke momenten of op gebieden met veel Starlink-gebruikers ligt de internetsnelheid van het For RV-abonnement dus lager. Datzelfde geldt voor Portability-gebruikers als ze buitenshuis op pad gaan met hun Starlink-schotel. De snelheden zullen het laagst zijn in gebieden waar momenteel een wachtlijst op het gewone Starlink-abonnement is. Dat is in Nederland en België momenteel niet het geval, blijkt uit de beschikbaarheidskaart op de Starlink-website.

Met het nieuwe abonnement kunnen gebruikers bijvoorbeeld gebruikmaken van het Starlink-netwerk als ze op vakantie zijn met de camper. Ze kunnen dan de schotel buiten neerzetten en buitenshuis internetten. De dienst werkt echter niet in beweging, maar alleen als de schotel stilstaat.

Onlangs introduceerde Starlink al een Portability-optie, die voor bestaande Starlink-gebruikers 25 euro extra kost. Met die optie kunnen gebruikers hun Starlink-schotel ook buiten de deur gebruiken. Het Starlink for RV-abonnement lijkt hier dus op, maar is volgens het bedrijf wel anders. Het is bijvoorbeeld mogelijk om Starlink for RV tussentijds stop te zetten, wat bij een gewoon Starlink-abonnement niet mogelijk is. Er is ook geen wachtlijst; momenteel is dat bij gewone Starlink-abonnementen in sommige gebieden wel het geval.