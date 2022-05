Streacom brengt in juli open SFF-behuizing uit voor 139 euro

Streacom introduceert de DA6 en DA6 XL. Beide zijn compacte towerbehuizingen met een open frame. De behuizingen bieden plaats aan een mini-ITX-moederbord en maximaal een ATX-voeding. De XL-variant is bedoeld voor grote videokaarten tot 358mm lang.

Het frame van de Streacom DA6-behuizing bestaat uit stalen tubes met een diameter van 19mm en aluminiumbrackets om componenten aan te bevestigen. Die brackets kunnen op allerlei verschillende manieren gemonteerd worden, waardoor gebruikers veel vrijheid hebben bij het indelen van de behuizing, aldus de fabrikant.

De rechthoekige DA6-behuizing biedt tussen de buizen precies genoeg ruimte voor 140mm-fans. Streacom mikt met de open behuizing vooral op luchtkoeling en passieve koeling, maar er kan ook een 280mm-radiator gemonteerd worden voor waterkoeling.

Streacom DA6 en DA6 XL

Streacom levert bevestigingsmogelijkheden mee voor 3,5"- en 2,5"-hdd's en -ssd's en voor ATX- en SFX-voedingen. Het gebruik van een grote voeding gaat niet ten koste van de ruimte voor de videokaart. De DA6-behuizing heeft een volume van 19,9 liter, inclusief de 'standaard' en 'handvatten'. De bruikbare ruimte binnen het frame is 15,9 liter. Bij de grotere DA XL-variant is dat 17,6 liter.

In het reguliere model is er ruimte voor videokaarten van maximaal 323mm in lengte. Bij de XL-variant is dat maximaal 358mm. Daarmee is er ruimte voor de grootste videokaarten op de markt. Streacom brengt de behuizing in juli uit in chrome en zwart. De DA6 kost 139 euro; de DA6 XL kost 149 euro.