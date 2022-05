Streacom introduceert nieuwe versies van inklapbare BC1-benchtables

Streacom brengt nieuwe versies van zijn inklapbare BC1-benchtables uit. De nieuwe BC1 V2 en BC1 Mini V2 krijgen onder andere een nieuw ontwerp met verbeterde stabiliteit en een optionele verticale oriëntatie. De twee benchtables komen begin 2022 uit.

De BC1 V2-benchtables krijgen volgens Streacom een inklapbaar ontwerp, net als hun voorgangers. Daaraan wordt onder meer een 'displaymodus' toegevoegd, waarmee gebruikers de benchtables verticaal kunnen oriënteren om de geïnstalleerde hardware te tonen. De voorgaande versies konden alleen horizontaal gepositioneerd worden. De fabrikant meldt daarbij dat het gemakkelijker moet zijn om de benchtables te assembleren en uit elkaar te halen. De reguliere V2 ondersteunt wederom ATX-moederborden en kleiner. De Mini V2 ondersteunt alleen mini-ITX-moederborden.

De standoffs voor moederborden en PCI-kaarten worden daarnaast niet langer bevestigd in schroefdraden die direct in de aluminium behuizing zitten geboord. In plaats daarvan zitten er metalen inserts in de benchtables geïntegreerd, waarin de standoffs geschroefd kunnen worden. Deze inserts moeten meer slijtagebestendig zijn.

De nieuwe BC1 V2-modellen krijgen twee 12mm-gaten waarin een aan-uitknop en een resetknop geplaatst kunnen worden. Een extra uitsnede in de V2-benchtables moet functioneren als handvat. De BC1 V2 ondersteunt ook SFX-voedingen; bij de V1-modellen ondersteunde alleen de Mini-variant dergelijke voedingen. Verder meldt de fabrikant dat de verpakking minder beschermend EVA-schuim bevat en zijn de primaire verpakkingsmaterialen gerecycled. Daarmee zou de verpakking minder schadelijk zijn voor het milieu.

Streacom meldt dat de reguliere BC1 V2 medio januari 2022 beschikbaar moet zijn bij de eerste retailers, tegen een adviesprijs van 159 euro. De Mini-variant volgt begin maart en krijgt een adviesprijs van 129 euro.