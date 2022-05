Amazon kondigt luchtkwaliteitsmeter met Alexa-ondersteuning aan voor 80 euro

Amazon introduceert een Smart Air Quality Monitor. Dat is een smarthomesensor die onder andere de temperatuur en luchtvochtigheid kan meten, naast de aanwezigheid van bijvoorbeeld koolstofmonoxide. Het apparaat komt in december beschikbaar voor 80 euro.

De Amazon Smart Air Quality Monitor meet volgens het bedrijf vijf verschillende factoren die de luchtkwaliteit beïnvloeden. Naast de temperatuur, luchtvochtigheid en koolstofmonoxide, meet het apparaat ook op de aanwezigheid van stofdeeltjes en vluchtige organische stoffen.

De sensor biedt ondersteuning voor Alexa, waarmee de luchtkwaliteitsmeter onder andere notificaties kan versturen wanneer de luchtkwaliteit slecht is. In de Alexa-app worden daarnaast gedetailleerde gegevens over de luchtkwaliteit getoond, terwijl een geïntegreerde kleurenled een meer simpele indicatie van de luchtkwaliteit geeft.

De Smart Air Quality Monitor ondersteunt ook spraakbesturing, waarmee gebruikers via Alexa kunnen vragen wat de temperatuur is. Daarvoor is wel een losse speaker met Alexa nodig. De luchtkwaliteitsmeter bevat zelf namelijk geen speaker of microfoon. De luchtkwaliteitsmeter wordt via Micro-USB van stroom voorzien.

The Verge schrijft dat de Smart Air Quality Monitor onder andere beschikbaar komt via Amazon Duitsland, naast de VS, Canada, Frankrijk, Italië, Spanje en het VK. Het apparaat krijgt een adviesprijs van 80 euro en wordt vanaf december geleverd. Er lijkt momenteel nog geen productpagina te staan op Amazon Duitsland.