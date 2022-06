Amazon maakte zijn Alexa-stemassistent eind vorig jaar beschikbaar voor de Nederlandse markt, samen met de introductie van 4e generatie Amazon Echo en Echo Dot slimme speakers. Daarmee lijkt er eindelijk concurrentie te zijn voor Google Assistant, de ándere grote stemassistent, die we natuurlijk kennen van de Google/Nest Home-producten. Toch zijn er een aantal kanttekeningen te maken bij de werking van Alexa in Nederland die ervoor zorgen dat Google zich voorlopig nog geen al te grote zorgen hoeft te maken.

Amazon bracht de eerste Echo slimme speaker al in 2014 uit op de Amerikaanse markt, twee jaar voordat Google met de eerste Google Home-speaker kwam. Amazons zwarte, cilindervorming luidsprekers met blauwgroene ledring aan de bovenzijde waren in eerste instantie in beperkte hoeveelheden beschikbaar voor Amazon Prime-gebruikers, maar groeiden in de jaren daarna uit tot een groot verkoopsucces. Niet alleen omdat de Alexa-stemassistent gebruikt kan worden om via spraak antwoord te krijgen op vragen als 'wat voor weer wordt het' en omdat je er gemakkelijk spraakgestuurd muziek af kunt spelen, maar ook omdat er in de loop der tijd steeds meer apparaten zijn gekomen die direct of via een omweg door Alexa aangestuurd kunnen worden.

Amazon - dat de speakers voor relatief lage prijzen op de markt brengt en geen geld vraagt voor gebruik van de Alexa-dienst - heeft zelf ook direct baat bij gebruik van de Echo-luidsprekers. Melk of wc-papier op? Vraag Alexa het aan je boodschappenmandje toe te voegen en voilà, direct extra omzet voor Amazons eigen webwinkel.

De Echo-speakers waren tot vorig jaar niet officieel in Nederland verkrijgbaar en als je ze via een omweg importeerde was de functionaliteit beperkt. Het knowledge domain van Alexa bevatte geen informatie over ons land en de Nederlandse taal werd niet ondersteund. Doordat Amazon ons land - en veel andere Europese landen - lang links liet liggen, heeft Google met zijn Google en Nest Home-producten een grote voorsprong kunnen opbouwen. De Google Assistant-stemassistent begrijpt en spreekt sinds 2018 Nederlands en heeft een schat aan lokale informatie beschikbaar. Denk daarbij niet alleen aan informatie over weer en verkeer, maar ook over de aanwezigheid en openingstijden van winkels in de buurt van jouw locatie. Ook Google Assistant werkt met tal van andere apparaten en diensten samen, waardoor Googles Assistant en slimme speakers een populaire methode zijn geworden om onder andere verlichting aan te sturen.

Waar Amazon met Alexa en de Echo in de VS een voorsprong op Google had, zijn de rollen bij ons dus omgekeerd en moet Alexa het opnemen tegen de Google Assistant die inmiddels is ingeburgerd op Android-telefoons en in veel slimme luidsprekers. Of Amazon de Nederlandse markt ook écht wil veroveren is echter de vraag. Want hoewel de 'Internationale versie' van de Echo-speakers en stemassistent Alexa nu werken in Nederland, wordt onze taal nog altijd niet ondersteund, kunnen we in Nederland geen aankopen doen via stemcommando’s en werkt local search ook niet. Wat je wél kan met Alexa en hoe de 4e Generatie Echo en Echo Dot die nu te koop zijn in de praktijk werken, zochten wij voor je uit.