Amazon introduceert slim scherm Echo Show 15 dat aan muur gehangen kan worden

Amazon heeft de Echo Show 15 getoond, het grootste slimme scherm van het merk met een grootte van 15,6". Het scherm kan aan de muur gehangen worden of middels een standaard op een ondergrond worden gezet en kan in landscape of portrait gebruikt worden.

Het scherm van de Echo Show 15 heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. In een van de hoeken van het apparaat zit de 5-megapixelcamera die met een schuifje verborgen kan worden. Het slimme scherm werkt met Amazons AZ2 Neural Edge-processor. Deze quadcore zou 22 keer meer TOPS kunnen uitvoeren dan de voorgaande processor.

Deze nieuwe processor zou specifiek ontworpen zijn om op machinelearning gebaseerde spraakopdrachten sneller te kunnen uitvoeren dan de voorganger, waardoor de verwerking van deze opdrachten niet meer via de cloud hoeft plaats te vinden maar op het apparaat zelf kan gebeuren. Dat betekent dat wanneer het apparaat een gebruiker herkent via de gezichtsherkenning, eventuele spraakopdrachten sneller uitgevoerd kunnen worden.

De Echo Show 15 gebruikt deze gezichtsherkenning verder om het scherm te personaliseren op basis van de persoon die langsloopt. Het scherm kan dan bijvoorbeeld agenda-afspraken tonen, of recent afgespeelde muziek laten zien. Amazon ziet het apparaat als het 'digitale centrum' van een huis waarmee gebruikers andere Amazon-apparaten kunnen beheren, kalenders kunnen zien en pakketjes kunnen volgen. Amazon denkt dat het apparaat vooral in de keuken gebruikt kan worden en focust daarom op zaken als snelle en makkelijke toegang tot een kookboekapp en boodschappenlijst.

Middels de camera kunnen gebruikers ook videovergaderingen starten met anderen. Ook moet het mogelijk zijn om middels streamingdiensten als Amazon Prime en Netflix tv-series en films te kunnen kijken op het apparaat. Wanneer het slimme scherm niet wordt gebruikt, kan het fungeren als een digitale fotolijst. Amazons Echo Show 15 kost omgerekend met btw 259 euro. Of het apparaat ook in de Benelux verkocht gaat worden, is nog niet bekend.