Amazon onthult robotassistent op wielen voor in huis

Amazon heeft een robot aangekondigd voor in huis. De robot Astro is een slimme assistent op wielen en is volgens Amazon in staat om verschillende taken in huis uit te voeren, zoals het brengen van objecten, muziek afspelen en vragen beantwoorden.

De robotassistent werd getoond tijdens een exclusief evenement van Amazon, waar ook The Verge bij aanwezig was. Volgens het medium is Astro in een Amazon Echo op wielen. Amazon claimt dat Astro kan navigeren naar verschillende kamers in huis, zolang deze gelijkvloers zijn. Astro kan onder andere worden gebruikt om te videobellen, muziek af te spelen of om het weerbericht op te vragen.

Astro is uitgerust met een 10"-aanraakscherm en rijdt rond op wielen met een diameter van 30cm. De robot weegt ongeveer 9kg. Het scherm heeft boven in de rand een 5-megapixelcamera waarmee videogesprekken gevoerd kunnen worden. Al zal je daarvoor wel moeten bukken, aangezien de robot bij een volwassene tot net onder de knie komt. Gelukkig krijgt de robot ook een 12-megapixelperiscoopcamera, waarmee er meer op ooghoogte gebeld kan worden als je bijvoorbeeld op een stoel zit.

Verder heeft Astro een laadbak waarin kleine objecten gelegd kunnen worden. Vervolgens kan Astro met zijn lading via een spraakopdracht naar een specifieke locatie in huis worden gestuurd. Zo kun je dus een klein object naar een huisgenoot brengen zonder te hoeven opstaan. Dat is ook meteen een van de weinige extra toepassingen die Astro lijkt te hebben ten opzichte van een gewone slimme speaker van Amazon. De robot heeft bijvoorbeeld geen arm waarmee het functies kan uitvoeren en Astro kan ook niet naar buiten of de trap op.

Amazon wil Astro blijven ontwikkelen en de robot in een volgende fase op grote schaal gaan produceren. De fabrikant verwacht dat de uiteindelijke prijs voor de consument zal uitkomen op 1500 dollar. Amazon wil later dit jaar een eerste versie van Astro uitbrengen. Deze eerste versie gaat 999 dollar kosten.