Home Assistant brengt volgend jaar hardwarekit uit met Matter-ondersteuning

Home Assistant heeft genoeg geld opgehaald voor het maken van de Amber-hardware. Dat is een upgradebare kit, voorzien van een Raspberry Pi Compute Module en een chip om verbinding te maken met allerlei smarthome-apparaten. Amber krijgt ook ondersteuning voor Matter.

Op het moment van schrijven heeft Home Assistant zo'n 146.000 dollar opgehaald. Het doel was gesteld op minimaal 140.000 dollar en de campagne op Crowdsupply begon vorige week. Tot en met 27 oktober kunnen geïnteresseerden intekenen voor de crowdfundingcampagne. Producten worden als alles volgens plan verloopt in juni 2022 geleverd.

Home Assistant Amber is hardware voor het aansturen van smarthome-apparatuur via de Home Assistent-software. In de basis bestaat Amber uit een pcb met daarop een Silicon Labs MGM210P Mighty Gecko-module. Die is gebaseerd op de EFR32MG21-soc en heeft ondersteuning voor Zigbee, Thread, Bluetooth en multi-protocol connectivity in de vorm van Zigbee + Bluetooth 5.1.

Home Assistant Amber zal compatible zijn met de komende Matter-smarthomestandaard, waar grote techbedrijven als Apple, Google en Amazon bij betrokken zijn. Silicon Labs is daar ook nauw bij betrokken en zodra de benodigde sdk beschikbaar is, zal Amber werken met Matter-apparaten.

Het Amber-bord dient uitgebreid te worden met een Raspberry Pi Compute Module 4. Gebruikers kunnen daarbij zelf een uitvoering kiezen. Alle varianten werken. Zodoende kan ook geüpgraded worden naar een variant met meer ram en opslag. Verder heeft het Amber-pcb een M.2-slot voor een NVMe-ssd, of een AI-accelerator zoals een Google Coral. Daarmee kunnen gebruikers de machinelearningcapaciteiten van het apparaat verbeteren.

Home Assistant Amber

Home Assistant gaat diverse kits maken. Een complete kit met Amber-bord, Raspberry Pi 4 Compute Module, behuizing, heatsink en voeding kost 149 dollar. Er zijn ook kits zonder de Compute Module; daarvan zijn varianten met voeding en met Power-over-Ethernet. Deze uitvoeringen kosten 99 dollar. De genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten van 20 dollar.

De hardware wordt gemaakt door een fabrikant in Shenzhen, China. Er zijn al engineering samples gemaakt en eerste tests uitgevoerd om te voldoen aan regelgeving rondom elektromagnetische straling. Een officiële keuring moet nog doorlopen worden. In theorie kan dat vertraging opleveren, als daar zaken ontdekt worden waardoor het pcb moet worden aangepast.

Het team achter het project heeft componenten vooruitbesteld om 500 exemplaren van de complete Home Assistant Amber-kit te maken en onderdelen voor 4000 exemplaren van de kits waar gebruikers zelf een Raspberry Pi 4 Compute Module bij moeten kopen. Volgens de makers is het moeilijk om aan grote aantallen van de module te komen, terwijl het geen probleem is om een enkel exemplaar te bestellen.

Vorig jaar verscheen al de Home Assistant Blue, het eerste hardwareproject van het team. Dat ging om een samenwerking met een fabrikant van singleboardcomputers en dat project is nu stopgezet. De Blue krijgt nog wel ondersteuning. Amber is de opvolger en volledig van de grond af aan opgebouwd door het Home Assistant-team.

Home Assistant is opensourcesoftware voor het aansturen van smarthome-apparatuur. Het project is in 2012 opgezet door de Nederlander Paulus Schoutsen, die er fulltime aan werkt. De software is gratis, maar er is ook betaalde optionele Home Assistant Cloud-dienst. Tweakers publiceerde begin dit jaar een interview met Schoutsen.