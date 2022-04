NXP introduceert chip met ondersteuning voor Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 en Thread

NXP heeft op CES een radiochip aangekondigd die zowel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 als IEEE 802.15.4 bevat. Hiermee moet het voor fabrikanten makkelijker worden om deze radioprotocollen in een keer te voegen aan onder meer smarthomeapparaten.

Doordat fabrikanten met deze zogenaamde 'IW612'-chip nu slechts één chip in hun apparaten hoeven te bouwen voor deze drie protocollen, wordt de ontwikkeling vereenvoudigd en worden de ontwikkelingskosten verlaagd, aldus de fabrikant. Ook moet de chip ruimte schelen op de printplaat. De IW612 lijkt vooral bedoeld voor smarthomeapparaten als routers en hubs, die verschillende radiostandaarden zoals Wi-Fi 6 en Thread gebruiken. Thread is een alternatief voor het Zigbee-protocol dat eveneens gebruikmaakt van IEEE 802.15.4. Volgens NXP is de IW612 verder ook geschikt voor automotive- en industriële apparaten.

De tri-radiochip ondersteunt verder de Matter-smarthomestandaard, die later dit jaar moet verschijnen. Deze standaard moet het mogelijk maken dat smarthomeapparaten van verschillende fabrikanten standaard met elkaar kunnen communiceren. Volgens NXP zullen ontwikkelaars sneller Matter toepassen in hun apparaten dankzij de IW612. Met deze chip is de kans groter dat Matter-apparaten verbinding kunnen maken met oudere apparaten zonder de smarthomestandaard, beweert NXP.