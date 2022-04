Google Cloud neemt Israëlisch cybersecuritybedrijf Siemplify over

Google Cloud heeft het Israëlische cybersecuritybedrijf Siemplify overgenomen voor een bedrag van omgerekend 442 miljoen euro. Dat hebben de twee bedrijven bekend gemaakt. Het team van Siemplify gaat het Google Cloud-securityteam ondersteunen bij threat response.

Siemplify ontwikkelt tools voor bedrijven om geautomatiseerd beveiligingsincidenten te herkennen en daarop te reageren, ofwel security orchestration, automation and response. SOAR-platformen houden constant een netwerk in de gaten op zoek naar incidenten en kunnen geautomatiseerd ingrijpen, zonder dat een mens daarbij hoeft te helpen. Google is van plan die SOAR-tools toe te voegen aan securityplatform Chronicle, dat onderdeel is van Google Cloud voor bedrijven, schrijft het bedrijf.

Google zegt dat het van plan is de SOAR-capaciteiten uit te breiden met Siemplify's clouddiensten als kern. De diensten van Siemplify worden volledig geïntegreerd in Chronicle en het team van Siemplify gaat het Google Cloud-securityteam ondersteunen bij threat response bij klanten.

Volgens Techcrunch betaalde Google 500 miljoen dollar, of omgerekend 442 miljoen euro voor de overname. Siemplify is in 2015 opgericht in Israël en heeft daar nog een onderzoeksafdeling. Het hoofdkantoor van Siemplify zit in New York. De overname van Google valt binnen een grotere toezegging om in de komende vijf jaar 10 miljard dollar te investeren in cybersecurity. Dat maakte het bedrijf in augustus 2021 bekend.