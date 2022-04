Samsung brengt Google Stadia en GeForce Now naar tv's via Gaming Hub

Enkele Samsung-tv's die in 2022 verschijnen krijgen ondersteuning voor Google Stadia en GeForce Now. De apps komen beschikbaar via de nieuwe Gaming Hub van Samsung-tv's. Ook komt er een nft-platform.

Samsung kondigt een vernieuwde Smart Hub voor zijn smart-tv's van 2022 aan, waar de Gaming Hub een onderdeel van is. Die Gaming Hub biedt toegang tot een collectie van games die spelers streaming kunnen spelen. Samsung werkt daarvoor samen met Google Stadia, Nvidia's GeForce Now en Utomik.

In eerste instantie krijgen enkele tv's van de 2022-line-up van tv's de mogelijkheid apps voor Stadia en GeForce Now via de Gaming Hub te installeren, detailleert Samsung tegen The Verge. Het bedrijf werkt er aan om de Gaming Hub ook naar eerdere tv-modellen te brengen. Niet bekend is op welke resolutie de games streaming weergegeven worden. Alleen de Shield TV van Nvidia zelf ondersteunt tot nu toe 4k-weergave. LG kondigde in december aan Stadia te ondersteunen voor webOS 5.0 en hoger.

De Gaming Hub krijgt ondersteuning voor Xbox- en PlayStation-controllers, die dankzij passthrough-ondersteuning mogelijk zonder veel moeite voor zowel de streamingdiensten als de console te gebruiken zijn.

Samsung kondigt verder aan dat de Smart Hub een Watch Together-app krijgt, waarmee gebruikers via videochat samen kunnen kijken. Ook maakt het bedrijf melding van een nft-platform, waarmee gebruikers digitale goederen kunnen 'ontdekken, aankopen en verhandelen'. Tenslotte krijgen de tv's ondersteuning voor Smart Calibration, waarmee gebruikers het scherm binnen een halve minuut kunnen kalibreren in een basismodus, terwijl er ook een professionele modus komt, die in ongeveer tien minuten uitgebreide kalibratie mogelijk maakt.