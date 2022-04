Gamestreamingdienst Nvidia GeForce Now krijgt gratis demo's van games

Nvidia heeft enkele gratis demo's toegevoegd aan zijn gamestreamingdienst GeForce Now. Daarmee kunnen spelers met een account de dienst uitproberen. Het maakt dan niet uit of ze een account van Steam, Epic Games of een ander platform gekoppeld hebben.

Nvidia voegt de demo's vanaf vandaag toe aan GeForce Now. Eerst komen er vijf demo's beschikbaar op de dienst, in de vorm van Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option en The RiftBreaker: Prologue. Later moeten ook andere demo's beschikbaar komen. Nvidia geeft aan dat ontwikkelaars welkom zijn om dergelijke demo's beschikbaar te maken op de dienst, met als voorwaarde dat de volledige game op termijn dan ook speelbaar moet worden op GeForce Now, vertelt het bedrijf aan The Verge.

Gratis demo's waren al speelbaar op het platform, maar gebruikers moesten daarvoor inloggen bij een ander platform, zoals Steam, Epic Games of Ubisoft Connect. Bovendien moesten gebruikers vervolgens specifiek naar de demo's zoeken op die platformen om ze te spelen via GeForce Now. Met de introductie van directe demo's hoeven gebruikers alleen een Nvidia-account te hebben. De demo's werken ook op de gratis versie van GeForce Now en moeten ook automatisch getoond worden in de 'Instant Play Free Demos'-rij in de GeForce Now-app op alle platformen.