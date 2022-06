Nvidia brengt 120fps-optie GeForce NOW uit voor alle 120Hz-Android-smartphones

Nvidia maakt de 120fps-optie van zijn GeForce NOW RTX 3080-abonnement beschikbaar voor alle Android-telefoons met ondersteuning voor 120Hz. Dat maakt het bedrijf op donderdag bekend. Ook komt de gratis game Genshin Impact voor iedereen beschikbaar op de dienst.

Volgens Nvidia komt de 120fps-optie 'in de komende weken' beschikbaar voor alle Android-smartphones met een 120Hz-scherm. Eerder was die modus alleen beschikbaar voor een beperkt aantal Android-toestellen van ASUS, Google, OnePlus, Samsung en Xiaomi.

Nvidia zegt tegen 9to5Google dat de 120fps-modus nog niet uit komt voor iOS- en iPadOS-apparaten met 120Hz-scherm, omdat die feature alleen beschikbaar is voor de native Android-app. Apple-gebruikers dienen GeForce NOW te gebruiken als Safari-webapp vanwege restricties die Apple oplegt aan cloudgamingdiensten. Het is niet bekend of dat de reden is dat 120fps-streaming nog niet beschikbaar komt op iOS en iPadOS.

De 120fps-optie is onderdeel van het duurste GeForce NOW-abonnement, dat beschikt over een RTX 3080. Datzelfde abonnement maakt het mogelijk om games op 4k te spelen; die feature werd onlangs al uitgebreid naar Windows en macOS.

Nvidia maakt verder bekend dat Genshin Impact binnenkort beschikbaar komt voor alle GeForce NOW-gebruikers. Die gratis game was eerder al als bèta beschikbaar voor een beperkt aantal gebruikers, maar is vanaf volgende week door iedereen te spelen.