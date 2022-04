Nvidia test cloudversie Fortnite met touchcontrols voor iOS via GeForce NOW

Nvidia en Epic Games willen Fortnite naar iOS brengen via een browserversie van GeForce NOW. Het gaat om een versie van de game die met touchcontrols te spelen is. De versie komt ook beschikbaar via de Android-app van GeForce Now. Voorlopig is het een gesloten bèta.

Spelers kunnen zich aanmelden op een wachtlijst bij Nvidia om kans te maken op deelname aan de test. Meer spelers zullen in fases toegelaten worden. Om Fortnite te kunnen spelen via deze weg, is een GeForce NOW-account nodig. Een gratis account volstaat. Met de bèta wil Nvidia de servercapaciteit, 'grafische levering' en prestaties van de touchbesturing testen.

Volgens Nvidia gaat het om een versie van Fortnite met touchcontrols. Of het gaat een aanpassing van de pc-versie, of een bestaande mobiele versie, is nog niet bekend. Bij Fortnite is crossplay tussen alle versies mogelijk. Als Epic Games via deze weg Fortnite naar iOS- en Android-gebruikers brengt, kan het bedrijf zijn eigen betaalsysteem hanteren. Nvidia hanteert geen commissie voor betalingen in games die via GeForce NOW worden gespeeld.

Nvidia en Epic Games willen met de methode een alternatief bieden voor de iOS-versie van Fortnite. De game is sinds de zomer van 2020 niet meer beschikbaar op iOS. Apple verwijderde de game toen uit de App Store, omdat Epic een eigen betaalsysteem toevoegde. Ook Google heeft Fortnite uit de Play Store verwijderd, maar Android-gebruikers kunnen de game nog wel spelen door de apk te downloaden en deze handmatig te installeren.

Eind 2020 zeiden Nvidia en Epic al dat een touchversie van Fortnite voor GeForce NOW zou verschijnen, maar tot nu toe bleef die uit. GeForce NOW was al te gebruiken via de browser en de pc-versie van Fortnite kon zo al gespeeld worden op iOS-apparaten via Safari, maar daarvoor is wel een controller nodig en de menu's zijn niet aangepast voor weergave op kleine schermen.