Fortnite krijgt verbeterde gyrobesturing op Switch, Android, PlayStation en pc

Epic geeft Fortnite met een update verbeterde besturing via de gyrosensor op de Nintendo Switch en Android-apparaten. Ook kan gyrobesturing voortaan gebruikt worden in combinatie met PlayStation-controllers op zowel PlayStation-consoles als de pc.

Voor het verbeteren van de gamebesturing met de gyrosensor heeft Epic samengewerkt met Jibb Smart. Dat is een ontwikkelaar die bekendstaat om zijn implementaties van gyrobediening in games. Hij is ook de bedenker van Flick Stick, een methode om zowel de rechterstick van een controller als de gyrofunctie gebruiken om snel te kunnen bewegen en nauwkeurig te kunnen mikken. Die methode is vanaf versie 19.30 geïmplementeerd in Fortnite.

De Switch- en Android-versies van Fortnite hadden al ondersteuning voor de gyrosensor. De implementatie daarvan is echter verbeterd en er zijn nieuwe opties waar spelers uit kunnen kiezen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gyrobediening alleen te gebruiken bij het mikken of alleen bij wapens met een scope.

Verder is gyrobediening nu mogelijk op alle platforms die controllers met een gyrosensor ondersteunen. Concreet gaat dat om de PlayStation en de pc, in beide gevallen met gebruik van een PS4- of PS5-controller. Xbox-controllers hebben geen gyrosensor. Epic merkt op dat de gyrobediening niet werkt als Fortnite gespeeld wordt via GeForce NOW op pc's of mobiele apparaten.