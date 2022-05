Nvidia GeForce NOW krijgt 4k-ondersteuning op Windows en macOS

Cloudgamingdienst Nvidia GeForce NOW krijgt de mogelijkheid om games in 4k te streamen naar Windows- en macOS-systemen. Voorheen was dat alleen mogelijk met Nvidia's Shield-mediaspelers.

De update wordt op donderdag doorgevoerd in de GeForce NOW-apps voor Windows en macOS, schrijft Nvidia in een persbericht. Hiermee wordt het mogelijk om via de cloudgamingdienst games op 4k te spelen met maximaal 60fps. 4k-streaming wordt echter niet ondersteund in de browserversie van de streamingdienst, maar alleen in de native apps.

Nvidia introduceerde de optie voor 4k-streaming vorig jaar voor een GeForce NOW RTX 3080-abonnement, maar de functie bleef beperkt tot zijn Shield TV-mediaspelers. Op Windows en macOS werd maximaal 1440p ondersteund op 120fps bij dat abonnement. Nvidia zei eerder al wel dat 4k-streaming later zou worden uitgebreid naar andere platforms.

Verder brengt Nvidia de streamingmodus voor 1080p op 120Hz naar een aantalnieuwe smartphones. Het gaat daarbij onder meer om de Galaxy S22-serie, de Z Fold 3 en de Z Flip 3. Ook de OnePlus 9 Pro krijgt 1080p120-streaming met GeForce NOW. Deze optie was voorheen alleen beschikbaar voor de Galaxy S21, Note 20 en S20 FE, naast de ASUS ROG Phone 5 en de Google Pixel 6 Pro.