GeForce Now krijgt ondersteuning voor M1-Macs en Google Chrome

GeForce Now, de gamestreamingdienst van videokaartontwerper Nvidia, is nu beschikbaar voor de Chrome-browser en Macs met M1-hardware. Chrome-ondersteuning is in bèta, maar Apple M1-ondersteuning niet.

Ondersteuning voor Chromebooks was er al, schrijft Nvidia in de release notes, maar voor Chrome zelf nog niet. Gebruikers kunnen navigeren naar play.geforcenow.com, waar de dienst moet starten. Op de site valt nog wel te lezen dat Nvidia de GeForce Now-app aanbeveelt voor 'de beste ervaring'. Voor Linux-gebruikers is het nieuws wellicht ook interessant, aangezien Chrome daarop ook kan draaien.

De M1-Macs van Apple worden specifiek genoemd als zijnde ondersteund omdat deze op een voor Apple-laptops en -desktops nieuwe ARM-architectuur draaien. Dat vergt het herschrijven van macOS-applicaties om ondersteuning voor deze nieuwe hardware te introduceren.

GeForce Now is een gamestreamingdienst, soortgelijk aan Google Stadia, maar niet helemaal. Bij GeForce Now moet men zelf de games aanleveren door de dienst te koppelen aan accounts bij Steam, Ubisoft, Epic Games, GOG of Origin. Bij Stadia moet men de games in de Stadia-winkel kopen, ook als ze die al op bijvoorbeeld Steam hebben. GeForce Now draait op Windows, macOS, Chromebooks, de Nvidia Shield, Android en de Safari-browser in iOS. Ondersteuning voor LG-tv's is onderweg.