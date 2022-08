RTX 3080 GeForce Now-abonnees krijgen upgrade naar 1440p en 120fps in Chrome

Nvidia heeft zijn gamestreamingdienst voor de Chrome- en Edge-browser van een upgrade voorzien. Voorheen was de webversie van de dienst beperkt tot 1080p en 60fps, maar dat is nu verhoogd tot 1440p en 120fps. Dit geldt alleen voor het RTX 3080 GeForce Now-abonnement.

Abonnees die gebruik willen maken van deze optie kunnen via de webversie van GeForce Now de resolutie van maximaal 2560x1440 pixels en de verversingssnelheid van 120fps selecteren. Dit staat alleen open voor de RTX 3080-abonnees van GeForce Now.

Deze combinatie van 1440p-resolutie en 120fps was voorheen ook al mogelijk op de pc en Mac voor GeForce Now-abonnees met specifiek het RTX 3080-abonnement, maar toen was er nog een speciale app nodig. Op de Nvidia Shield TV is 4k met hdr en 60fps het maximale.

Het RTX 3080-abonnement werd eind vorig jaar geïntroduceerd als de duurste optie binnen GeForce Now; deze kost 20 euro per maand. Het Priority-abonnement kost 10 euro per maand en bevat ook raytracing, maar gaat niet verder dan 1080p en 60fps. De RTX 3080-naam betekent overigens niet dat de gelijknamige videokaarten van Nvidia worden ingezet voor het cloudgamen.