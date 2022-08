Just Cause-ontwikkelaar werkte twee jaar aan geannuleerde Iron Man-game

Avalanche Studios, de ontwikkelaar die bekend is van de Just Cause-gamereeks, werkte zo'n tien jaar geleden gedurende twee jaar aan een officiële Iron Man-game, maar die titel werd uiteindelijk geannuleerd.

Deze informatie deelt Avalanche-medeoprichter Christofer Sundberg in een interview op het YouTube-kanaal MinnMax. Hij vertelt dat de Zweedse Avalanche-studio in Stockholm in 2012 werd benaderd door Disney en Marvel. De studio begon in dat jaar aan de openwereldgame. Na twee jaar werd de stekker dus uit dat project getrokken.

Sundberg spreekt van een 'puinhoop', omdat Disney de ontwikkeltijd met een jaar had ingekort. Dat leidde tot een steeds groter benodigd budget. Avalanche had volgens hem 70 tot 80 extra mensen moeten aannemen om de game te voltooien conform de verwachtingen van Disney. "Dat had het bedrijf volledig kapot gemaakt", zegt hij. Volgens Sundberg zou er geen nieuw project zijn geweest voor al die extra krachten na het voltooien van de Iron Man-game.

Sundberg zegt dat het moeilijk was om te zien hoe twee jaar ontwikkelwerk uiteindelijk in de prullenbak ging, maar hij stelt wel tevreden te zijn dat dit geannuleerde project niet heeft geleid tot ontslagen, zoals eerder wel gebeurde bij Avalanche in 2008. Volgens de medeoprichter zag de Iron Man-game er heel goed uit en hij hoopt dat het project ooit nog tot leven wordt gewekt. Dat lijkt hem echter onwaarschijnlijk, mede omdat het inmiddels een tien jaar oude Iron Man-game betreft.

De ontwikkelaar vertelt weinig over hoe de game werkte, maar hij deelde wel dat er veel aandacht was besteed aan de vuistgevechten, met speciale aandacht voor de repulsor gloves van Iron Man. Daarmee hadden spelers de kans gekregen om vijanden bijvoorbeeld dwars door een muur heen te lanceren. Ongetwijfeld was een zekere mate van destruction aan de orde geweest, zoals kenmerkend is voor de enigszins bombastische gameplay van de Just Cause-reeks van Avalanche. In die reeks kwam Just Cause 2 in 2010 uit en het derde deel verscheen in 2015. Just Cause 4 arriveerde in 2018.