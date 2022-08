Dead Island 2 komt wellicht in februari 2023 uit

De al in 2014 aangekondigde game Dead Island 2 krijgt wellicht een officiële release op 3 februari volgend jaar. Dit betreft onofficiële informatie afkomstig van productpagina's van de game op de Amerikaanse versie van Amazon.

Het gaat om nieuwe productpagina's voor de PS4-, PS5- en Xbox Series X-versie van Dead Island 2 die donderdag voor het eerst op Amazon online zijn gegaan. Momenteel staat daar geen informatie meer over de release, maar het betrouwbare Twitter-account Wario64 meldt dat in eerste instantie informatie was te vinden over het plaatsen van pre-orders en dat er een releasedatum van 3 februari 2023 werd genoemd. Het betreft overigens wel de Day 1 Edition van de game, dus het kan dat de reguliere versie iets later uitkomt. Op de Amazon-pagina's zijn ook enkele afbeeldingen te vinden, zoals de box art, naast enkele gameplaybeelden.

Wario64 plaatst ook een screenshot van een uitgebreide beschrijving van Dead Island 2. Het draait om een virusuitbraak in Los Angeles, waardoor inwoners in allerlei soorten zombies veranderen. De speler kruipt in de huid van een personage dat al gebeten is, maar de zombieneigingen min of meer de baas is. Er wordt gesproken over zes unieke personages om uit te kiezen, genaamd Slayers, die allemaal hun eigen eigenaardigheden en dialoogopties hebben en geheel aan te passen vaardigheden. Dat zal nodig zijn om je een weg te banen door de talloze zombies, erachter te komen wat je precies bent en wat de uitbraak heeft veroorzaakt.

Dead Island 2 is een fps-actiegame met rpg-elementen en werd in 2014 aangekondigd tijdens de toenmalige E3-beurs. Sindsdien hebben zich meerdere wisselingen voorgedaan aan de ontwikkelkant, wat tot de nodige vertraging heeft geleid. De game wordt uitgegeven door Deep Silver en nu ontwikkeld door Dambuster Studios. Begin dit jaar liet de uitgever weten dat de game in actieve ontwikkeling is en een analist suggereerde eerder al dat de Dead Island 2 voor maart 2023 uit zal komen.