Dead Island 2 komt op 3 februari uit

Dead Island 2 komt uit op 3 februari 2023. Deze releasedatum is door uitgever Deep Silver bekendgemaakt tijdens de openingsavond van de Gamescom-beurs. Er werd al uitgegaan van deze releasedatum nadat onlangs een eerdere productpagina met deze informatie online kwam.

Aan het einde van de cinematische trailer van Dead Island 2 is de releasedatum te zien. Deep Silver heeft ook een trailer met gameplaybeelden uitgebracht waarin onder meer het kenmerkende, stevige geweld gericht tegen zombies te zien is. Dead Island 2 komt uit voor de PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series-consoles, Google Stadia en voor de pc via de Epic Games Store.

Dead Island 2 is een fps-actiegame met rpg-elementen en is min of meer te beschouwen als een ode aan oude culthorrorfilms. De actie speelt zich af in Los Angeles. Er is sprake geweest van een virusuitbraak waardoor inwoners in allerlei soorten zombies veranderen. De speler kruipt in de huid van een personage dat al gebeten is, maar de zombieneigingen min of meer de baas is. Er zullen zes verschillende personages speelbaar met elk hun eigen eigenaardigheden, dialoogopties en aan te passen vaardigheden.

De game werd oorspronkelijk al in 2014 aangekondigd tijdens de toenmalige E3-beurs. Sindsdien hebben zich meerdere wisselingen voorgedaan aan de ontwikkelkant, wat tot de nodige vertraging heeft geleid. De game wordt uitgegeven door Deep Silver en nu ontwikkeld door Dambuster Studios.