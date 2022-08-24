Sony introduceert aanpasbare DualSense Edge-controller voor PS5

Sony heeft tijdens de gamescom-beurs in het Duitse Keulen een nieuwe controller voor de PlayStation 5 geïntroduceerd. Het is te beschouwen als Sony's variant van Microsofts Xbox Elite Controller. Er zijn onder meer extra knoppen en veel aanpassingsmogelijkheden.

Sony omschrijft de draadloze DualSense Edge-controller als de eerste volledig aan te passen, 'hoogpresterende' controller die door Sony Interactive Entertainment is ontwikkeld. Er zijn een aantal hardware- en softwarematige opties waarmee gebruikers hun ervaring geheel naar eigen smaak kunnen aanpassen.

Zo is er de mogelijkheid bepaalde knoppen volledig anders in te stellen, maar ook zijn bijvoorbeeld de gevoeligheid en de dead zones van de joysticks aan te passen. De travel distance van de twee triggers aan de achterkant is ook naar voorkeur in te stellen. Verder zijn er drie verschillende stick caps om de joysticks wat hoger of juist lager te maken en er zijn twee sets van back buttons die ingesteld kunnen worden voor elke willekeurige knopinput. Ook zijn er vervangbare stick-modules en vervangende exemplaren worden los verkocht.

De specifiek gekozen instellingen zijn vervolgens op te slaan; er kunnen meerdere gebruikersprofielen worden aangemaakt en er is een speciale knop op de controller aanwezig met een gebruikersinterface om van profiel te wisselen of het volume aan te passen, zonder dat de gebruiker daarvoor de instellingen in de PS5 hoeft te openen.

Voor de rest behoudt de DualSense Edge-controller de features van de reguliere DualSense-controller. Sony heeft nog geen prijsinformatie naar buiten gebracht en zegt dat in de komende maanden meer details zullen worden gedeeld, waaronder de periode waarin de controller beschikbaar komt.