Sony introduceert aanpasbare DualSense Edge-controller voor PS5

Sony heeft tijdens de gamescom-beurs in het Duitse Keulen een nieuwe controller voor de PlayStation 5 geïntroduceerd. Het is te beschouwen als Sony's variant van Microsofts Xbox Elite Controller. Er zijn onder meer extra knoppen en veel aanpassingsmogelijkheden.

Sony omschrijft de draadloze DualSense Edge-controller als de eerste volledig aan te passen, 'hoogpresterende' controller die door Sony Interactive Entertainment is ontwikkeld. Er zijn een aantal hardware- en softwarematige opties waarmee gebruikers hun ervaring geheel naar eigen smaak kunnen aanpassen.

PS5 controllerPS5 controller

Zo is er de mogelijkheid bepaalde knoppen volledig anders in te stellen, maar ook zijn bijvoorbeeld de gevoeligheid en de dead zones van de joysticks aan te passen. De travel distance van de twee triggers aan de achterkant is ook naar voorkeur in te stellen. Verder zijn er drie verschillende stick caps om de joysticks wat hoger of juist lager te maken en er zijn twee sets van back buttons die ingesteld kunnen worden voor elke willekeurige knopinput. Ook zijn er vervangbare stick-modules en vervangende exemplaren worden los verkocht.

PS5 controller

De specifiek gekozen instellingen zijn vervolgens op te slaan; er kunnen meerdere gebruikersprofielen worden aangemaakt en er is een speciale knop op de controller aanwezig met een gebruikersinterface om van profiel te wisselen of het volume aan te passen, zonder dat de gebruiker daarvoor de instellingen in de PS5 hoeft te openen.

Voor de rest behoudt de DualSense Edge-controller de features van de reguliere DualSense-controller. Sony heeft nog geen prijsinformatie naar buiten gebracht en zegt dat in de komende maanden meer details zullen worden gedeeld, waaronder de periode waarin de controller beschikbaar komt.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 24-08-2022 07:48 113

24-08-2022 • 07:48

113

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Sony PlayStation 5

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Reacties (113)

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orangemic 24 augustus 2022 08:16
In de nog geen twee jaar dat ik een PS5 heb, is zojuist mijn tweede DualSense controller kapot gegaan. Het is echt super frustrerend gezien ik juist zuinig op de controllers ben, maar kennelijk toch iets makkelijk afbreekt in de triggers. Zo te zien hebben andere mensen op Reddit hier ook last van. Verder heeft iFixit ook gewaarschuwd voor stick drift op de DualSense controller.

Mijn vraag is meer: Als Sony bij de standaard controller met een adviesprijs van 70 euro al geen kwaliteit kan garanderen, hoe gaan ze dit dan wel doen met zo'n luxe controller?

Tevens vind ik ook dat een product met een adviesprijs van 70 euro meer dan één jaar fabrieksgarantie dient te hebben.

[Reactie gewijzigd door orangemic op 24 juli 2024 17:32]

Cloggs @orangemic24 augustus 2022 08:29
Fabrieksgarantie is sowieso optioneel. Meeste fabrikanten wijzen je direct door naar punt van aankoop.

Wat ik wel weet is dat de gekleurde controllers geen last hebben van drift omdat Sony de veer in de triggers vervangen heeft voor een ander type welke steviger is.
Godjira @Cloggs24 augustus 2022 08:45
Dat is niet helemaal waar, drift komt in de thumb-sticks gewoon voor op de gekleurde en zwarte controller, wat ze verbeterd hebben is de veer bij de triggers (ten minste, dat is wat ik mij kan herinneren). Ik heb inmiddels meerdere controllers versleten, en ik ben onwijs zuinig op die dingen. Het is inmiddels zo erg dat ik standaard een controller, in verpakking, klaar heb staan voor het geval dat...
Freakiebeakie @Godjira24 augustus 2022 11:37
Speel nog met eerste gen controllers en ik merk soms wel wat stick drift en ik vind dat vooral bij mn witte controller die bij de ps5 zat de batterij erg snel leeg is
Godjira @Freakiebeakie24 augustus 2022 11:39
De batterij van de DualSense controller is sowieso om te huilen vind ik, zeker als je gebruik maakt van alle features: adaptive triggers, tactile feedback en de speaker. De controller houdt het hier ca. 6 uur uit en dan zijn ze nog vrij nieuw, een oude controller hield het maar 4 uur vol na veel gebruik.
Verwijderd @Godjira24 augustus 2022 13:47
Het is inmiddels zo erg dat ik standaard een controller, in verpakking, klaar heb staan voor het geval dat...
Tja... dit is hoe dit ook nooit gaat veranderen. Als de consument liever 500 euro aan vervangers/reparaties in een lifecycle van een console lapt dan Sony aan de kant te schuiven, hebben ze geen reden om iets te veranderen. Hebben ze zelfs geen reparatie-systeem? Broeder Nintendo repareert tenminste kapotte Joycons gratis.
Micromize @Godjira25 augustus 2022 08:02
Meerdere controllers versleten??! Hoe ongelooflijk veel uren gebruik jij die dingen?
Godjira @Micromize25 augustus 2022 08:58
Niet veel, dat is het punt nu juist. Ik heb mogelijk gewoon pech. Bij 2 controllers had ik vrij snel al issues met drift, binnen 2 a 3 weken, die heb ik teruggestuurd en volledig vergoed gekregen. Een van de nieuwe gaf het binnen een paar maanden op, daar ging R2 kapot. De gekleurde versies doen het vooralsnog, al langere tijd, goed.
Bulls
@Cloggs24 augustus 2022 08:46
Je kan het ook zien aan id nummer achterop. Als het laatste teken een A is zijn ze over het algemeen beter, en met een 1 aan het eind heb je sneller kans op stick drift

https://youtu.be/u0iGwazuHxU
WokeBroke @Bulls24 augustus 2022 08:56
Bijzonder, ik heb dit bericht van PlayStation support gekregen.

Bedankt voor je contact met PlayStation Support.

Wij brengen niet 2 type controllers uit waarvan de een wel en de ander niet stick drift krijgt.
Evernote @WokeBroke24 augustus 2022 09:05
Logisch toch? Als ze zouden reageren met: Wij brengen 2 type controllers uit waarvan er één drift krijgt en de ander niet zou er iets goed mis gaan.
Bulls
@WokeBroke24 augustus 2022 09:10
De types met A zijn van later met de verbeterde sticks. In elk geval fijn dat je dat kan aflezen. Bij mij heb ik nog geen problemen ondervonden, en zowel de controller die ik bij de ps5 (Amazon uk) kreeg als de extra gekochte (Bol) zijn met een A
Styreta @Cloggs24 augustus 2022 08:44
stick drift word gefixt door een veer in de trigger? Of bedoel je drift in de trigger? OP heeft het over stick drift denk ik, maar goed om te weten dat de gekleurde controllers een verbeterde versie zijn.
loki504 @Styreta24 augustus 2022 08:48
Nee OP heeft leest van iets dat afbreekt in de trigger

Het is echt super frustrerend gezien ik juist zuinig op de controllers ben, maar kennelijk toch iets makkelijk afbreekt in de triggers.

Wat stick drift met een veer is de trigger te maken heeft geen flauw idee.😀
livePulse @orangemic24 augustus 2022 09:12
Ik heb ook al twee jaar de PS5 met twee controllers. Eén ervan heb ik uitgerust met Extreme Rate paddles, deze controller heeft erg licht last van drift maar is mijn main controller. Een tikje op de stick en het is weg. Ik begrijp echt niet hoe je het voorelkaar krijgt om een stick kapot te krijgen! Je moet ze niet tegen een muur gooien natuurlijk... :+ los van de gekheid... ik begrijp niet hoe je dan omgaat met je spullen als het zo kapot gaat.
Verwijderd @livePulse24 augustus 2022 09:24
Ze gaan gewoon vanzelf kapot omdat het goedkope potentiometers zijn van een paar cent die ze voor de sticks gebruiken. Niet alleen Sony hoor, Nintendo en Microsoft gebruiken precies dezelfde rotzooi.
Bulls
@livePulse24 augustus 2022 09:37
Er kan vuil in komen waardoor de sticks valse input krijgen. Misschien ook afhankelijk hoe je de controllers opbergt. Plat kan er veel meer stof in de sticks komen dan rechtop in de originele oplader. Ik zie dat veel 3rd party laders ze horizontaal hebben zitten
jovinkus @Bulls25 augustus 2022 12:17
Nou sorry, maar als dat een probleem zou zijn dan mag het wel wat anders gebouwd worden. Horizontaal leggen valt onder standaard gebruik. En ik vermoed dat huidschilfers iets meer vervuiling zou veroorzaken.

Ik bedoel dit niet vervelend naar jou toe. Ik bedoel dit meer van als dat letterlijk een suggestie van Sony of andere zou zijn dan zou ik dat echt niet ok vinden.

Maar je weet het maar nooit tegenwoordig.
Bulls
@jovinkus25 augustus 2022 16:25
Ik weet het ook niet, maar zag een video over stick drift en de oorzaak ervan, meestal vuil of vet van chips. Maar kan ook een mankement zijn in de sensoren. Nu snap ik ook niet dat je met chips handen kan gamen.
BaseBoyNL @orangemic24 augustus 2022 09:37
Volgens de wet heb je 2 jaar garantie mits het uiteraard niet een defect is door de gebruiker zelf.

Je mag er als gebruiker vanuit gaan dat een product als een controller langer als 2 jaar blijft werken dat je deze kan bedienen zoals het bedoeld/gemaakt is. Gaat hij binnen die 2 jaar toch kapot zouden ze het moeten repareren of een nieuw exemplaar leveren.
Christoxz @BaseBoyNL24 augustus 2022 09:43
Volgens de wet heb je 2 jaar garantie mits het uiteraard niet een defect is door de gebruiker zelf.
Een kleine correctie voor Nederland, hier heb je recht op een deugelijk product. Er is geen garantietermijn vastgesteld.
Dit omdat een (goedkope)muis niet de zelfde garantie zou moeten hebben als je wasmachine, omdat de verwachte levensduur zo verschillend zijn.

Ja twee jaar blijft gangbaar, maar dat is niet volgens de wet.

Maar ook in andere landen binnen de EU wijkt het af, ik weet bijvoorbeeld in Hongarije dat de garantietermijn is bepaald door de verkoopprijs.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 24 juli 2024 17:32]

pimcent @Christoxz24 augustus 2022 14:22
Daar zit wel een addertje onder het gras. Na de fabrieksgarantie, moet je dus wel als consument kunnen aantonen/bewijzen dat het niet jou schuld is.
Dat zal niet met alles even simpel zijn om dat te kunnen aantonen/bewijzen.
Verwijderd @orangemic24 augustus 2022 09:17
Ik vermoed dat ook deze nieuwe controller gebruikt maakt van potentiometers voor de sticks, net zoals elke andere controller op de markt. De Xbox Elite controller heeft hetzelfde probleem. Het wordt tijd dat men overstapt op Hall effect sensoren voor de sticks. Dan heb je nooit meer last van stick drift (en een verwaarloosbare dead zones) en is al jaaaaaaaaaaaaren de standaard in de betere RC transmitter radios.
cold_as_ijs
@Verwijderd24 augustus 2022 10:11
Was 24 jaar geleden ook al de standaard op de dreamcast controller. Als ik ifixit mag geloven is het prijsverschil maar minimaal. Mogelijk speelt mee dat alps geen hall effect in zijn assortiment lijkt te hebben en bedrijven vaak conservatief zijn en niet zomaar overstappen op andere leveranciers, zeker als het om grote aantallen gaat
YopY @orangemic24 augustus 2022 09:25
Stick drift is idd een ding op een van de controllers die we hebben; gelukkig nog geen last van de triggers gehad.

Dat is wel jammer, want we hebben nooit eerder problemen gehad met Sony controllers (voor mij sowieso niet sinds de PS2).
cold_as_ijs
@YopY24 augustus 2022 10:15
Probleem is dat de death zone steeds kleiner is geworden door de jaren heen waardoor stick drift dus veel sneller kan gebeuren. Daar is nauwkeurigheid voor teruggekomen. Maar de techniek is niet wezenlijk veranderd. Mijn ogXBOX controllers werken na 20 jaar nog steeds, maar daar zit een death zone in waarin je een auto kan parkeren :D
Hulleman
@orangemic24 augustus 2022 08:36
Hier net zo. Ik had problemen met de R2 trigger. Dat was overigens na meer dan een jaar en ik kreeg gewoon een nieuwe. Nu is het wachten totdat m'n andere controller kapot gaat, zodat ik die nog binnen de garantie kan worden vervangen. Niet best.

De launchcontrollers van de PS4 en PS5 zijn gewoon gaar. Je zou zeggen dat PS wel geleerd had van de gare PS4 controllers, maar nee.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 24 juli 2024 17:32]

Themperror @orangemic24 augustus 2022 08:44
Ik heb zelf ook al denk ik onderhand een jaar de ps5, maar ik heb nog geen issues met de controllers. Gelukkig zijn die triggers modulair en makkelijk te vervangen als zelf reparatie
zlpsycho @orangemic24 augustus 2022 09:02
Ik heb 2 controllers en zat bij de 2e lichting PS5. Doen het nog steeds.
Stick drift is er iets aanwezig maar niet erger dan de ps4 controllers.
In games heb ik de look en movement deadzone op small staan en daarmee heb ik geen drift.
Cid Highwind @orangemic24 augustus 2022 09:20
Ik wilde al wat cynisch reageren dat het uit marketing perspectief niet erg handig is te insinueren dat de standaard controllers voor een high-end console dus niet "high performance" zijn. Maar kennelijk is dat al lang een breed ingehaald door de realiteit.
Beandeh @orangemic24 augustus 2022 09:25
Ik had dat al in de eerste maand van gebruik bij mijn PS5 controller, heb zelf het veertje die gebroken was in de trigger kunnen vervangen (heb nu een zooitje voorraad voor de toekomst).Waar ik mij toch het meeste aan stoor is toch de behoorlijk korte levensduur van de batterij, deze gaat nog steeds verdomd snel leeg imo.
KuroHana @orangemic24 augustus 2022 09:39
Ik had een zwarte gekocht maar somige knoppen werkde ineens niet meer ik was ok…. Hoop dat deze beter kwaliteit is
Dutch_CroniC @orangemic24 augustus 2022 11:56
Ik heb even Astro gespeeld met adaptive om goed de mogelijkheden van de controller zijn. Daarna gelijk uitgezet.
Triggers zijn nog net zo soepel.
Af en toe wel eens aan bij nieuw spel, maar vind t nu al niet meer zo interesant als bij uitgifte. T zit me eerder tegen

Het is mooi bedacht, minder uitgevoerd
Linksquest Moderator Spielerij
@orangemic24 augustus 2022 12:16
Als het goed is, even niet naar de EGDE gekeken, zou nieuwere modellen een iets dikkere veer hebben gekregen in de triggers. Dat had een Youtuber gemeten die nieuwe kleuren een paar maanden geleden uitkwamen.
carlosb @orangemic24 augustus 2022 12:17
wellicht xbox een betere keuze voor je?
cyberpunkog @orangemic24 augustus 2022 12:40
Is het niet gewoon 2 jaar volgens nederlande wetgeving? 2 jaar garantie op alle elektronische apparaten toch? En het is gewoon een elektronisch apparaat.
VonDudenstein @orangemic24 augustus 2022 14:44
Mijn vraag is meer: Als Sony bij de standaard controller met een adviesprijs van 70 euro al geen kwaliteit kan garanderen, hoe gaan ze dit dan wel doen met zo'n luxe controller?
Volgens mij gewoon niet?

Doet MSFT dat met die Xbox Elite dingen?
Al die controllers hebben dezelfde sticks, voor zover ik weet, en al die dingen kunnen drift krijgen.
Er is ook drift beklag op alle drie de grote console platformhouders.

Daar praat ik het niet mee goed btw. Het is gewoon klote. Maar die stick productent moet hiermee aan de bak. Sony heeft niet zoveel keus volgens mij.

Maar de video laat wel zien dat je de sticks in ieder geval makkelijk kunt vervangen, dus dan hoef je niet je hele controller op te sturen.
RogerW @orangemic24 augustus 2022 14:48
Welke versie heb je? Er is inmiddels een nieuwe versie van de dualsense controllers verschenen, die betere sticks en triggers zouden hebben. Aan het serienummer op de achterkant van de controller kun je zien of je de verbeterde versie hebt (het FCC ID nummer eindigt op A). Zie dit filmpje op 3:00
Rastapopoulos @orangemic24 augustus 2022 22:49
Bijzonder, ik heb een launch day PS5 en bij mij werkt de originele controller nog als nieuw. Geen stick drift oid en de batterij gaat voor mijn gevoel juist erg lang mee.
DedSec85 @orangemic26 augustus 2022 12:56
Hier ook. Ik speel niet bijster veel maar mijn DualSense controller maakt een hard klikkend geluid zodra de adaptive triggers in- of uit worden geschakeld. Daarnaast is die rumble ook gewoon erg luidruchtig. De controller ligt heerlijk in de hand, maar qua kwaliteit laat het te wensen over.
Steven030 24 augustus 2022 08:43
Hoewel ik hier wel op zit te wachten snap ik niet dat de controller maar 2 backbuttons heeft, terwijl ze 4 knoppen zouden moeten vervangen
zlpsycho @Steven03024 augustus 2022 09:06
Hoezo 4?
Donstil
@zlpsycho24 augustus 2022 09:13
Hoezo 4?
Driehoekje, vierkantje, rondje, kruisje
Steven030 @zlpsycho24 augustus 2022 16:23
Zoals Donstil hierboven zegt. Alle vier de knoppen zijn even belangrijk. Bijvoorbeeld bij een potje Warzone zou ik niet weten of springen, sliden, wapen wisselen/platen of iets oppakken/openen belangrijker is
welvaartsbuik 24 augustus 2022 07:59
Weet iemand of deze controller hall effect sticks gebruikte? Ik heb ze zelf nu op mijn steamdeck gezet en het werkt zo veel beter dan de standaard potmeter gebaseerde.
cold_as_ijs
@welvaartsbuik24 augustus 2022 08:43
Zijn potmeter sticks, tenminste op de huidige controllers. Zou mooi zijn als ze hall effect sticks gaan gebruiken of deze als upgrade aanbieden aangezien je de sticks volledig kan vervangen
ari3 @welvaartsbuik24 augustus 2022 10:01
De sticks bestaan uit een sleepcontact dat over een grafietlaagje schraapt. Als je dat schrapen maar vaak genoeg doet, slijt het grafietlaagje en krijg je drift.

Sony kan dit Inderdaad makkelijk de voorkomen door gewoon HAL effect sensoren erin te zetten. Maarja, dat is wat duurder...

[Reactie gewijzigd door ari3 op 24 juli 2024 17:32]

WiXX 24 augustus 2022 08:57
Jammer dat ze maar 2 backpedals hebben en niet 4 zoals de scuf reflex. Daarnaast ben ik benieuwd hoe makkelijk de back pedals te bereiken zijn en hoe het voelt. Op het oog ziet het er niet uit dat ze op een handige plaats zitten, maar ben benieuwd.
HKS-Skyline 24 augustus 2022 09:17
Ik ga er vanuit dat deze controller een smerig hoge meerprijs gaat hebben, laten we dan in ieder geval hopen dat ze gebruik maken van hall effect sensoren voor de thumbsticks, alle game controllers hebben tegenwoordig last van stick drift, terwijl het doodeenvoudig te voorkomen is als je een component van een paar cent duurder gebruikt. Maarja, in de huidige "engineered to fail" economie kan je er donder op zeggen dat het product niet gemaakt is voor duurzaamheid.
pvt_Joker 24 augustus 2022 10:08
Ik probeer een beetje te visualiseren hoe de vingers nou op die backbuttons komen te liggen, hele aparte vormgeving die ik nergens eerder heb gezien ( normaal zijn ze altijd plat en gelijk an contouren van de controller oppervlak).
Ik vind het systeem om de sticks te wisselen ook interessant, alhoewel ik van de CNET review begrepen heb dat deze los te koop zouden zijn...
Voor mij ligt de oude dualshock 4 het beste in de hand, gevolgd door xsx, dan de elite2 en dan de dualsense.
Tri Force @pvt_Joker24 augustus 2022 15:01
Misschien is het niet voor vingers maar voor duimen ? geen idee ik vindt dat de standaard controllers al teveel knoppen hebben en teveel kosten en dat elk spel verschillende knoppen gebruikt is ook een drama.. alles wordt gebruikt om een Unieke game ervaring te bieden maar niet de kwaliteit want dan ga je met een ander spel bezig en zit je weer te prusten met wat welke knop doet..

Update.

Er staat "De travel distance van de twee triggers aan de achterkant is ook naar voorkeur in te stellen" denk dus een soort van in en uitzoomen ?

[Reactie gewijzigd door Tri Force op 24 juli 2024 17:32]

pvt_Joker @Tri Force24 augustus 2022 15:35
met travel distance bedoelen ze triggerstops, dus dat je bij shooters de trekker minimaal hoeft in te drukken. Dat heeft o.a. de elite series ook. Er zit een knop waarmee je dat mechanisch instelt. Hiermee veranderd de trekker meer in een knop.
Maar duimen lijk me sterk want daarmee bedien je de sticks dus je komt niet aan de achterkant van de controller, tenminste als je deze normaal vasthoudt.
Tri Force @pvt_Joker24 augustus 2022 19:27
Ah bedankt Joker :+ ik dacht nog misschien zijn het flippers voor schakelen met racing sims.
Advanced03 24 augustus 2022 11:50
Vind het belachelijk dat in deze controllers nog steeds geen magnetische joysticks zitten, terwijl ze zo duur zijn.

Geldverspilling.
EnigmaNL 24 augustus 2022 17:09
Twee back buttons maar? Wat een gemiste kans... Ik keek naar deze controller uit maar hierdoor is hij het kopen niet meer waard.
LockeNL 24 augustus 2022 17:48
Als je je dan afkijkt van de concurrent doe t dan goed. Twee paddles??? 😖🔫
Daoka
24 augustus 2022 22:24
Ik weet zelf nog niet wat ik van deze controle moet denken. Ik vind de Dualshock 4 persoonlijk veel beter in de hand liggen. Op dit moment speel ik ook vaak de PS4 versie van een spel wanneer het kan met uitzondering van spellen als Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank, ect (waar het dus echt verschil uit maakt).

Persoonlijk vind ik de onderkant van de handvat niet fijn afgerond, vind ik de controller eigenlijk net te zwaar om echt fijn te zijn en daarnaast gewoon heel erg snel leeg. Ik heb ook niets met de adaptive triggers of überhaupt het trillen in de controller. De Dualsense is eigenlijk de eerste controller waar ik overdacht om die te vervangen door een andere merk controller. Maar zover heb ik nog geen 1 gezien waarvan ik verwacht dat die geschikt was voor mij. Eigenlijk alle die ik gezien heb leken qua vormgeving te veel op de huidige Dualsense. Al is het wel een tijd geleden dat ik gekeken heb

Daarnaast heb ik nog nooit met back buttons gewerkt dus hoe fijn dit is weet ik nog niet. Maar op dit moment heb ik hier een paar vingers rusten dus de back buttons zouden mijn ook nog eens in de weg kunnen zitten.

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