Interactief verhaal New Tales from the Borderlands komt op 21 oktober uit

Gearbox meldt dat New Tales from the Borderlands op 21 oktober uitkomt. De releasedatum was eerder deze maand gelekt, maar nu is het door Gearbox zelf bevestigd tijdens de gamebeurs Gamescom. Het spel verschijnt voor de huidige consolegeneratie en pc.

Het spel is afgelopen april aangekondigd tijdens gameconferentie PAX East. Toen werd gemeld dat het later dit jaar zou uitkomen. Eerder deze maand lekte informatie over de releasedatum. Amazon had namelijk per ongeluk een pre-orderpagina online staan, waar de datum en de boxart op te zien was. Nu heeft Gearbox zelf bevestigd dat het spel op 21 oktober uitkomt.

New Tales from the Borderlands is een vervolg op Tales from the Borderlands, dat in 2014 verscheen. De nieuwe game volgt andere personages en heeft een nieuw verhaal. Net als bij zijn voorganger moeten spelers beslissen over het lot van de personages. De game verschijnt voor de Nintendo Switch, PlayStation-consoles en Xbox-consoles. Voor pc is spel verkrijgbaar via Steam en de Epic Games Store.