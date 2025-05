Borderlands-film komt in augustus 2024 naar bioscopen

De Borderlands-film verschijnt op 9 augustus 2024 in de bioscoop. De verfilming werd in 2015 aangekondigd en onder meer Cate Blanchett, Kevin Hart en Jack Black spelen erin mee. Het is nog niet bekend of de film volgend jaar ook naar Nederlandse of Belgische bioscopen komt.

Jack Blacks personage Claptrap

In de film speelt Blanchett Lilith, een beruchte outlaw die terugkeert naar haar thuisplaneet Pandora om de dochter te vinden van Atlas. Hart speelt daarbij een mercenary die haar helpt, samen met onder meer Jamie-Lee Curtis als een gestoorde wetenschapper en Jack Black als een wijsneuzige robot Claptrap. Ook de Nederlandse acteur Olivier Richters heeft een rol in de film; hij speelt vijand Krom, de leider van de bandieten op Pandora. Eli Roth is de regisseur van de film, die wordt uitgebracht door Lionsgate.

Lionsgate heeft nog niet veel beelden vrijgegeven van de film; een officiële trailer ontbreekt bijvoorbeeld nog. Wel zijn er eerder beelden verschenen van Jack Blacks personage Claptrap en een donkere afbeelding van het team dat op zoek gaat naar Atlas.

Borderlands is een serie firstpersonshooters met een western-sciencefictionsetting. Het eerste spel verscheen in 2009. Dit spel, en de meeste games daarna, werden door Gearbox gemaakt. De uitgever is 2K.