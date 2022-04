Borderlands 3 krijgt deze lente crossplay-ondersteuning voor PlayStation-spelers

PlayStation-spelers kunnen nog deze lente gebruikmaken van crossplay in Borderlands 3. De game ondersteunt binnenkort crossplay op alle platforms. Een exacte datum voor de ondersteuning is nog niet bekend.

Gearbox meldt dat de volledige crossplay-ondersteuning 'later deze lente' beschikbaar komt. Dat betekent dat crossplay in Borderlands 3 binnenkort mogelijk is tussen spelers op de pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en Google Stadia. Tot nu toe ondersteunden alle platforms crossplay in Borderlands 3, behalve PlayStation. Vorige maand werd bekend dat de PlayStation-versies van de first-person shooter uit 2019 alsnog crossplay gaan ondersteunen.

Een mogelijke verklaring waarom crossplay twee jaar na de release van de game alsnog beschikbaar komt voor PlayStation-spelers, is dat Sony wat terughoudend is als het gaat om crossplay-ondersteuning. Eerdere argumenten die Sony hiervoor noemde, zijn het niet willen meedoen vanwege een 'commerciële discussie', het blootstellen van kinderen 'aan externe invloeden die we niet kunnen beheren of controleren' en het willen bieden van 'de beste ervaring' op de PlayStation-consoles.

De laatste tijd lijkt daar verandering in te komen. Mogelijk komt dit doordat Sony ontwikkelaars soms om een vergoeding vraagt als zij crossplay aan hun games willen toevoegen. Het bedrag zou gebaseerd worden op de populariteit van de PlayStation-versie van de game en de hoeveelheid inkomsten die Sony verkrijgt uit het PlayStation Network.

Ook de Borderlands-spin-off Tiny Tina's Wonderlands, die op 25 maart verscheen, ondersteunt crossplay op alle platforms. Gearbox-oprichter Randy Pitchford zei eerder op Twitter dat crossplay voor PlayStation-gebruikers voor Borderlands 3 'onvermijdelijk' is. Er is nog geen exacte datum bekend, maar de crossplay-ondersteuning zou nog in de eerste helft van dit jaar moeten verschijnen.