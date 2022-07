Storing PlayStation Network zorgt dinsdagavond voor problemen

PlayStation Network ondervindt dinsdagavond problemen. Gebruikers melden dat sommige games niet goed weren online en ook zijn er problemen met de PlayStation Store. Op de statuspagina van PlayStation staat dat er inderdaad problemen zijn met verschillende services.

Sinds ongeveer 19.00 uur melden gebruikers problemen met het PlayStation Network via downdetector. Zo kunnen sommige gebruikers niet goed online spelen in games as Call of Duty Warzone, NBA 2K en Apex Legends. Daarnaast werkt ook de PlayStation Store niet naar behoren. Het lijkt erop dat gebruikers wereldwijd last hebben van de storing.

PlayStation heeft nog geen update gegeven over de problemen, maar op de statuspagina van PlayStation wordt wel bevestigd dat er een storing is. De pagina geeft aan dat er problemen zijn met accountbeheer, gamen, sociale netwerken en de PlayStation Store.

Het is niet bekend waar de storing door wordt veroorzaakt of wanneer de problemen zijn opgelost.