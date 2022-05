America's Army-multiplayershooter stopt na twintig jaar

America’s Army, de gratis te spelen multiplayershooter en verkapte rekruterings- en marketingtool voor het Amerikaanse leger, stopt na twintig jaar. In mei zullen de onlinefuncties worden afgesloten, maar de offlinefuncties blijven nog wel bestaan.

Het Amerikaanse leger, de partij die achter de game zit, zegt dat America’s Army: Proving Grounds op 5 mei zal sluiten. Volgens het leger heeft de game zijn missie voltooid als rekruteringstool en platform voor 'strategische communicatie' en is nu de tijd aangebroken om de focus te verleggen en te kijken naar 'nieuwe en innovatieve manieren om de strijdkrachten met communicatie en rekrutering te assisteren'.

America’s Army: Proving Grounds, het derde deel uit de reeks, is momenteel beschikbaar voor Windows via Steam, de PlayStation 4 en het PlayStation Network. Voor Steam-spelers betekent het sluiten van de game dat spelersstatistieken niet meer beschikbaar zullen zijn en dat officiële servers zullen sluiten. Private servers, de Mission Editor en andere offlinefuncties blijven 'naar verwachting' wel functioneren.

PlayStation-spelers zullen merken dat de PlayStation Store-pagina van America’s Army: Proving Grounds zal verdwijnen en dat het downloaden van de game straks niet meer mogelijk is. Spelers die kiezen om de game in hun bibliotheek te houden, zullen vanaf de sluitingsdatum niet langer de Play Online-functie kunnen gebruiken en ook spelersstatistieken zullen verdwijnen. De offlinefuncties zullen ook voor deze groep naar verwachting beschikbaar blijven.

America's Army verscheen voor het eerst in 2002 en is in feite een promotietool voor het Amerikaanse leger. Tegelijk is het een gratis te spelen tactische multiplayershooter die relatief realistisch is. In de game kruipen spelers altijd in de huid van Amerikaanse soldaten die het moeten opnemen tegen generieke vijanden. Als speler kon je nooit het perspectief van de vijand innemen en het tegen de Amerikaanse soldaten opnemen. Dat was altijd een van de belangrijkste kritiekpunten. Spelers krijgen in de game ook training in bijvoorbeeld medische behandelingen en het rijden in een Humvee-terreinwagen.