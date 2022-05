Mars One stopt definitief nadat doorstart van de baan is

Het Nederlandse Mars One stopt definitief. Het bedrijf dat een enkele reis naar Mars wilde organiseren, zat al langer in een faillissement. Oprichter Bas Lansdorp zegt nu dat plannen voor een doorstart definitief van de baan zijn.

Daarmee lijkt het doek definitief gevallen voor het project. De commerciële tak van Mars One werd begin 2019 al failliet verklaard, maar dat was nog niet het einde van het project. Het faillissement draaide om Mars One Ventures AG. Mars One splitste zich in 2017 op in dat commerciële bedrijf dat handelde op de beurs van Frankfurt en in een stichting. Die stichting was bedoeld om bijvoorbeeld donaties binnen te halen. Via die constructie probeerde Mars One sinds het faillissement nog altijd om investeringen op te halen.

Het bedrijf zou een schuld hebben van een miljoen euro. "Na de afronding van het faillissement zal Mars One zijn focus verleggen", schreef het bedrijf in die tijd. "Voor de uitvoering van de reis naar Mars wil Mars One strategische samenwerkingen aangaan met gerenommeerde bedrijven en organisaties. Mars One zelf zal zich focussen op het 'daar zijn', het avontuurlijke verhaal van mensen die op de rode planeet wonen." Het plan voor de doorstart was om voornamelijk de marketing te doen rondom de reis.

Het faillissement is tot op de dag van vandaag nog niet afgerond, maar Mars One hoopt inmiddels ook niet meer op een doorstart, zegt oprichter Bas Lansdorp tegen Tweakers. "We hebben nog een hele tijd geprobeerd eruit te komen met onze schuldeisers en met een nieuwe investeringsronde een doorstart te maken. Dat gaat nu niet meer gebeuren", aldus Lansdorp. Hij zegt dat het faillissement tijd kost om af te ronden, maar dat het ook zo eenvoudig is dat het geen prioriteit heeft voor de curator. Op de website spreekt het bedrijf inmiddels al over zichzelf in de verleden tijd.

Lansdorp zegt trots te zijn op wat het heeft bereikt. "We hebben veel invloed gehad op hoe mensen naar Marsreizen zijn gaan kijken. Met name het feit dat het om een enkele reis zou gaan. Ook hebben 200.000 mensen zich aangemeld voor de reis", zegt hij. Dat waren echter alleen mensen die destijds op een formulier hun e-mailadres achterlieten. Het aantal mensen dat vervolgens het inschrijfgeld van 35 euro betaalde, lag op 4227. Lansdorp zegt tegen Tweakers dat hij de kans altijd al klein achtte dat het project zou slagen. "Dat vertelde ik ook aan iedereen die bij Mars One werkte, maar je moet het wel proberen."

Mars One werd in 2011 opgericht. Het bedrijf beloofde een enkele bemenste reis naar Mars te organiseren. Omdat het om een enkele reis ging, zouden de kosten met zes miljard euro relatief laag zijn. Mars One wilde dat bekostigen door de selectie, de reis en het wonen op Mars te livestreamen als een realityshow. De plannen werden door veel experts als onrealistisch gezien. Een onafhankelijke studie van universiteit MIT concludeerde dat ook. Het meest concrete wapenfeit van Mars One was een samenwerking met Lockheed Martin dat een haalbaarheidsstudie zou uitvoeren. Die studie is er nooit van gekomen. Lansdorp zegt dat hij zich in de toekomst gaat richten op een project om duurzame energie op te slaan.