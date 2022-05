Microsoft patcht 51 kwetsbaarheden op Patch Tuesday met geen enkele kritieke bug

Microsoft heeft tijdens de maandelijkse Patch Tuesday 51 kwetsbaarheden verholpen in Windows, Office, Edge en andere software. Daar zat een zeroday bij, maar opvallend is vooral dat geen enkele kwetsbaarheid een 'kritiek'-rating kreeg.

Tijdens de maandelijkse Patch Tuesday zijn voor Windows 11 KB5010386 en voor Windows 10 KB5010342 uitgebracht. Microsoft schrijft dat er patches zijn uitgebracht voor in totaal 51 bugs. Die zitten in Windows, Azure, Edge, Office en Visual Studio Code, maar ook in Components, Azure, Kestrel Web Server, de Codes-library, Dynamics en Hyper-V Server. 51 kwetsbaarheden is een opvallend laag aantal voor een Patch Tuesday, waarop recentelijk steeds vaker recordaantallen bugs worden gerepareerd.

Nog opvallender is dat geen van de CVE's die zijn gerepareerd een 'kritiek'-rating krijgt. Vrijwel alle kwetsbaarheden hebben een rating met 'belangrijk' gekregen, maar er zijn ook veel kwetsbaarheden die helemaal geen score hebben gekregen. Dat er geen kritieke bugs zijn, komt vrijwel nooit voor. In de meeste Patch Tuesdays worden een paar ernstige of kritieke lekken gerepareerd.

Een van de kwetsbaarheden die is gefixt was een zeroday. Dat is een lek waarvan details al voorafgaand aan de patchcyclus bekend zijn gemaakt. Het gaat om CVE-2022-21989, een privilege escalation in de kernel. Volgens Microsoft werd dat lek voor zover bekend niet uitgebuit.

Andere opvallende bugs zijn CVE-2022-21984, waarmee een remote code execution kon worden uitgevoerd in Windows DNS Server, en CVE-2022-21995, waarmee een aanvaller uit een Hyper-V-omgeving kon ontsnappen.