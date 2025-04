Windows 10-gebruikers melden blue screens of death na Patch Tuesday-update

Sommige gebruikers van Windows 10 krijgen een blue screen of death te zien na het installeren van een update op Patch Tuesday. Microsoft zegt dat signaturevalidatieprobleem te onderzoeken.

Het probleem ontstaat in cumulatieve update KB5021233 voor Windows 10-versies 20H2 tot en met de recentste versie 22H2. Die update werd eerder deze maand verstuurd op Patch Tuesday, de maandelijkse updatecyclus.

Gebruikers melden dat ze in sommige gevallen een blue screen of death te zien krijgen. Er lijkt geen patroon te zitten in welke apparaten erdoor worden getroffen. De bsod's gaan gepaard met foutcode 0xc000021a. Volgens Microsoft ontstaat het probleem omdat er geen signaturevalidatie wordt gedaan tussen de hidparse.sys-parsinglibrary en drivers in de system32-map.

Microsoft heeft nog geen oplossing beschikbaar gesteld. Het bedrijf zegt wel aan een patch te werken. Het is nog niet bekend wanneer die klaar is. In de tussentijd heeft Microsoft wel een workaround beschreven waarbij gebruikers handmatig hidparse.sys in de system32-map moeten plaatsen via de Recovery.