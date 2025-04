Britse bank TSB krijgt ruim 48 miljoen pond boete wegens langdurige IT-problemen

De Britse bank TSB heeft twee boetes gekregen die gezamenlijk 48,65 miljoen pond bedragen. De bank krijgt de boetes wegens een mislukte migratie van zijn IT-platform in 2018. Het duurde acht maanden voordat alle problemen waren opgelost en klanten geen hinder meer ondervonden.

De boetes zijn afkomstig van twee financiële toezichthouders: de Financial Conduct Authority (FCA) en de Prudential Regulation Authority (PRA). TSB heeft van de FCA een boete van 29,75 miljoen pond en van de PRA een boete van 18,9 miljoen pond gekregen. Door in te stemmen met een schikking kreeg TSB een korting van 30 procent, schrijven de toezichthouders in een verklaring.

In april 2018 begon TSB met het overzetten van zijn bedrijfs- en klantendiensten naar een nieuw IT-platform. De gegevens waren succesvol overgezet, maar het platform zelf ondervond 'onmiddellijk technische storingen'. Dit heeft geleid tot een 'aanzienlijke verstoring van de bankdiensten van TSB', waaronder bankfilialen, telefoon, online en mobiel bankieren, schrijven de FCA en PRA. Alle kantoren van TSB en een groot deel van de 5,2 miljoen TSB-klanten werden door de problemen getroffen. Het heeft tot december 2018 geduurd voordat de dienstverlening van de bank weer normaal verliep.

"De migratie van TSB was een ambitieus en complex IT-project met een hoog operationeel risico. Het succes ervan was cruciaal voor het vermogen van TSB om continuïteit van kritische functies en veiligheid en soliditeit te bieden. De toezichthouders hebben echter vastgesteld dat TSB het IT-migratieprogramma niet naar behoren organiseerde en controleerde en er niet in slaagde de operationele risico's te beperken", aldus de FCA en PRA.

In een verklaring heeft TSB-ceo Robin Bulloch zijn excuses aangeboden aan klanten die door de problemen zijn getroffen, schrijft Reuters. "We hebben hard gewerkt om de problemen voor onze klanten op te lossen en sindsdien hebben we ons bedrijf getransformeerd. In de afgelopen vier jaar hebben we onze technologie ingezet om nieuwe producten en betere diensten voor TSB-klanten te leveren." TSB heeft ook 32,7 miljoen pond aan schadevergoeding betaald aan klanten die destijds schade hebben geleden.