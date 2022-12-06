IT-systemen van Antwerpen zijn getroffen door een cyberaanval

De IT-systemen van de stad Antwerpen zijn gehackt. De schade die de aanval heeft toegebracht, wordt nog onderzocht. Het is nog niet bekend welke partij achter de aanval zit en of ze eisen hebben gesteld aan het stadsbestuur.

Volgens de Gazet van Antwerpen hebben de criminelen vannacht toegeslagen. De aanval lijkt vooralsnog gericht te zijn op de interne systemen van de stad. Zo zijn alle Windows-applicaties niet toegankelijk voor de ambtenaren. Het Laatste Nieuws schrijft dat de politie wel bij zijn databanken kan komen, maar dat de administratieve programma's zijn afgesloten. Volgens de krant gaat het mogelijk om een ransomwareaanval. Het is nog niet duidelijk wanneer de problemen precies zijn opgelost.

Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat een Belgische overheidsinstantie is gehackt. In september heeft een hacker ingebroken bij de IT-systemen van de lokale politie van de Belgische gemeente Zwijndrecht. De persoon had toegang tot alle gegevens van 2006 tot en met september 2022 en heeft deze data op het darkweb geplaatst. De hacker zou de politie vervolgens hebben proberen af te persen, maar het is niet duidelijk of dat ook is gelukt.