Enkele online diensten van stad Antwerpen zijn weer operationeel

Inwoners van de stad Antwerpen kunnen vanaf vandaag weer gebruikmaken van enkele online stadsdiensten nadat die waren getroffen door een cyberaanval. Veel digitale diensten blijven echter nog offline.

Volgens Datanews kunnen Antwerpenaren vanaf vandaag opnieuw attesten, aktes en uittreksels aanvragen via het e-loket van de stad. Het is ook opnieuw mogelijk om online aangiftes te doen van sluikstorten, overlast of graffiti, blijkt uit informatie van de stad.

Toch zijn er nog veel online stadsdiensten offline na de cyberaanval van begin december. Zo is het nog steeds niet mogelijk om online tickets te kopen voor Antwerpse musea en culturele centra en om parkeerverboden en bewonerskaarten aan te vragen. Toelatingen voor de lage-emissiezone kunnen voorlopig ook nog niet online worden aangevraagd. Omdat de digitale afsprakentool van de Antwerpse politie nog steeds platligt, heeft de lokale politie vier extra kantoren geopend waar bewoners zonder afspraak geholpen kunnen worden.

Begin december raakte de IT-systemen van de stad Antwerpen getroffen door een cyberaanval van hackersgroep Play. Die groepering heeft 557 gigabyte aan data gestolen en dreigt die data op het darkweb te zullen publiceren op 19 december als Antwerpen het gevraagde losgeld niet betaalt. Hoeveel losgeld er gevraagd wordt, is niet bekend. Tussen de data zouden veel privégegevens van Antwerpenaren zitten.