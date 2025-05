Britse krant The Guardian mogelijk getroffen door ransomwareaanval

The Guardian meldt dat er een IT-incident heeft plaatsgevonden. De Britse krant vermoedt dat het gaat om een ransomwareaanval. Het netwerk ligt plat en een deel van de interne systemen is getroffen door het incident.

Het incident deed zich volgens The Guardian voor in de nacht van dinsdag op woensdag. Medewerkers van de krant moeten vanuit huis werken. De krant verwacht dat de papieren krant van donderdag gewoon gedrukt kan worden.

Volgens de directeur van The Guardian Media Group, Anna Bateson, is het nog niet helemaal zeker dat het om een ransomwareaanval gaat: "Er heeft een IT-incident plaatsgevonden dat ons IT-netwerk en systemen treft. We hebben het idee dat het om een ransomwareaanval gaat, maar houden andere opties open".

De krant heeft woensdag gewoon nieuws kunnen brengen op zijn site. Het systeem om artikelen te publiceren is niet getroffen. De medewerkers van de krant zijn verzocht de rest van de week vanuit huis te werken. Een notitie die is verspreid onder het personeel en ingezien door de Financial Times, roept medewerkers op om geen gebruik te maken van de VPN. Medewerkers die vanaf de redactie werken, kunnen geen gebruik maken van de wifi.

The Guardian is een van de meestgelezen kranten uit het Verenigd Koninkrijk, die ook internationaal veel wordt gelezen.