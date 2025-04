NASA beëindigt missie van Marslander InSight na mislukte communicatiepogingen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie stuurt marslander InSight definitief met pensioen, omdat het leggen van contact definitief voorbij lijkt te zijn. Het beëindigen van de missie volgt ruim vier jaar nadat de lander succesvol arriveerde op de rode planeet.

Missiecontrollers van het Jet Propulsion Laboratory van NASA zijn er ondanks meerdere pogingen niet meer in geslaagd om contact te leggen met de lander. Dat leidde tot de conclusie dat de accu's van het ruimtevaartuig leeg zijn en geen energie meer kunnen leveren. Deze staat waarin InSight zich hoogstwaarschijnlijk bevindt, wordt door de ingenieurs ook wel aangeduid met 'dead bus'. Het missieteam heeft de robotarm al eerder in een rustpositie gebracht.

NASA had eerder al aangegeven de missie als beëindigd te beschouwen als twee communicatiepogingen niet zouden lukken. Er wordt nog wel geluisterd naar een signaal, maar NASA acht het onwaarschijnlijk dat er nog een teken van leven wordt opgevangen. Op 15 december was er voor de laatste keer contact.

Onlangs publiceerde de ruimtevaartorganisatie nog een foto die InSight heeft gemaakt. Er werd al vanuit gegaan dat die foto de laatste zou zijn. Dat heeft te maken met de hoeveelheid stof die op de zonnepanelen is komen te zitten. Die hoeveelheid is steeds verder toegenomen in de afgelopen maanden en daardoor is de hoeveelheid elektriciteit die nog opgewekt kon worden, aanzienlijk afgenomen. Eind oktober werd al uitgegaan van een laatste termijn van zes weken.

De missie van InSight begon toen de lander in november 2018 arriveerde op Mars. Een maand later maakte Insight zijn eerste volledige selfie. De geplande missie werd in 2020 afgerond en verlengd tot in 2022. InSight is naar Mars gestuurd voor bodemonderzoek. De lander is hoofdzakelijk gelanceerd om antwoord te geven op vragen over de structuur en de energetica van het binnenste van de planeet Mars. Om daar meer over te weten te komen, heeft de lander onder meer de dikte van de korst, de omvang en de dichtheid van de kern gemeten. Eerder dit jaar mat Insight nog de grootste aardbeving op Mars tot nu toe en werd ook een meteorietinslag ontdekt.