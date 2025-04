Minister: bijna niet te voorkomen dat Nederlandse chips in Iraanse drones komen

De Nederlandse minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het bijna niet te voorkomen is dat in Nederland gemaakte chips uiteindelijk gebruikt worden in bijvoorbeeld drones of andere wapensystemen die tegen Oekraïne worden ingezet.

Dat zei Schreinemacher tijdens een Commissievergadering over het wapenexportbeleid. "Het is natuurlijk verschrikkelijk om zulke berichten te lezen. Maar het zijn vaak chips die gewoon in een magnetron of een tosti-ijzer zitten", zei de bewindspersoon. "We hebben het hier niet over hoogwaardige technologische chips." Volgens haar is een zwarte lijst ook geen optie: "Je legt de hele chipexport stil als je deze chips op een verbodenlijst zet. Het gaat om miljoenen stuks", tekende de NOS op.

Volgens de minister is het niet te doen om alle in Nederland geproduceerde chips die geëxporteerd worden, te gaan controleren en daarbij te kijken of ze uiteindelijk al dan niet in een wapensysteem worden gebruikt. Dat is mede zo lastig omdat de chips bijvoorbeeld uit huishoudelijke apparaten kunnen worden gehaald. Wat ook gebeurt, is dat tussenhandelaren ze importeren en vervolgens weer doorverkopen. In oktober werd er nog een Nederlander opgepakt vanwege het leveren van chips aan Rusland.

Deze kwestie kwam tijdens de vergadering aan de orde vanwege onderzoek van de Britse onderzoeksorganisatie Conflict Armament Research. Deze organisatie bevestigde tegenover het AD dat Iraanse wapendrones die in Oekraïne zijn ingezet chips bevatten die van Nederlandse makelij zijn. In de zomer meldde het Financieel Dagblad al dat Rusland drones inzet met chips van NXP en het Chinees-Nederlandse bedrijf Nexperia, ondanks het feit dat deze bedrijven na de inval in Oekraïne al waren gestopt met leveringen aan Rusland.