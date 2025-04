Arianespace doet onderzoek naar mislukte Vega C-raketlancering

Arianespace en ESA hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de mislukte lancering op dinsdagavond van een Vega C-raket. Er was een issue met de tweede trap van de relatief nieuwe Europese raket.

Arianespace meldde eerder al dat 2,5 minuut na de lancering vanuit Frans-Guyana zich een afwijking voordeed bij de Zefiro 40-rakettrap waarmee deze Vega C-missie ten einde kwam. Het loskomen van de grond en het afstoten van de eerste trap geschiedden probleemloos en dat gold ook voor het ontsteken van de tweede trap, maar daarna werd er plotseling een verlies van druk geconstateerd. Vervolgens werd niet meer het bedoelde traject afgelegd en waren er sterke afwijkingen. Daarmee kwam de missie voortijdig ten einde en de raket werd bewust tot ontploffing gebracht. Daarmee zijn ook de twee satellieten die aan boord waren, Pléiades Neo 5 en Pléiades Neo 6, verloren gegaan. Deze hadden Airbus' Pléiades Neo Earth-constellatie moeten voltooien.

De onderzoekscommissie krijgt de taak om de oorzaken van de mislukte missie te analyseren en om met oplossingen en maatregelen op de proppen te komen, zodat er weer vluchten met de Vega C-raket kunnen plaatsvinden. Er was woensdagmiddag een mediabriefing, maar volgens het Twitter-account Space Voyaging werd er weinig informatie gedeeld en mochten er geen vragen worden gesteld. Arianespace zei dat het meer informatie zal delen als het onderzoek verder is gevorderd.

De lancering van dinsdagavond was de tweede missie van de nieuwe, 35 meter hoge Vega C-raket. De eerste lancering van de raket vond in juli plaats en was succesvol. De tweede lancering had al op 24 november moeten plaatsvinden, maar dat werd eerder uitgesteld door de ontdekking van kapotte apparatuur. De Vega C is een krachtigere versie van de bestaande Vega-raket die in 2012 voor het eerst vloog. Onder meer de Zefiro-40-motor is nieuw, als vervanging van de Zefiro 23 van de originele Vega-raket. De Zefiro-trappen bevatten vastebrandstofmotoren en worden gemaakt door het Italiaanse bedrijf Avio.