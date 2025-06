NASA staakt binnenkort Marsmissie InSight en ontdekt recente meteorietinslag

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verwacht de vier jaar geleden gelanceerde Marslander InSight binnen zes weken definitief af te sluiten. De lander heeft op de valreep nog geholpen met zoeken naar de bron van een beving, die afkomstig bleek van een meteorietinslag.

Wetenschappers hebben nu vastgesteld dat de beving met sterkte 4 van 24 december vorig jaar werd veroorzaakt door een meteorietinslag. Om tot die conclusie te komen, is gebruikgemaakt van de Mars Reconnaissance Orbiter, die om de planeet heen vliegt. Daarmee zijn beelden gemaakt van voor en na de gebeurtenis, waarbij een krater zichtbaar werd.

De meteoriet meet naar schatting 5 tot 12 meter. Met dat formaat was hij opgebrand in de aardse atmosfeer, maar dat geldt niet voor de dunne atmosfeer van Mars. De inslag resulteerde in een krater van 150 meter breed en 21 meter diep. Het is volgens NASA waarschijnlijk een van de grootste kraters die ooit is gevonden na het arriveren van wetenschappelijke missies. Er zijn op Mars veel grotere kraters, maar die zijn allemaal veel ouder en dateren van voor welke Mars-missie dan ook.

De missie van Marslander InSight begon in 2018. InSight is naar Mars gestuurd voor bodemonderzoek. De geplande missie werd in 2020 afgerond en verlengd tot 2022. Het was al de vraag hoelang InSight nog actief kon blijven, omdat de zonnepanelen waarmee de Marslander is uitgerust, steeds meer bedekt raken met stof. In de afgelopen maanden is de hoeveelheid elektriciteit die daarmee wordt opgewekt, aanzienlijk afgenomen en daarom verwacht NASA de missie van de lander in zes weken te beëindigen. InSight heeft in totaal 1318 Marsbevingen gedetecteerd.