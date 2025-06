Valve brengt Steam Big Picture Mode met SteamOS-ontwerp uit als bèta

Valve heeft een bijgewerkte Steam Big Picture Mode vrijgegeven als open bèta. Deze heeft de interface die ook voor de Steam Deck is ontworpen. Het bestaande ontwerp van Big Picture Mode is alweer tien jaar oud.

Valve zegt dat er nog wat 'ruwe randjes' aan de interface zitten, maar dat het wel het punt heeft bereikt waarop het de interface wil vrijgeven voor gebruikers en om feedback wil vragen. De nieuwe interface, die nog steeds Big Picture heet, vervangt de voorgaande helemaal.

Naast esthetische veranderingen, is er een nieuw home screen, waar onlangs gespeelde games en nieuwe updates voor games uit de bibliotheek vertoond worden. De zoekfunctie biedt daarnaast de mogelijkheid om niet alleen in de bibliotheek te zoeken, maar tegelijk in de winkel en de vriendenlijst. Ook is de interface voor het aanpassen van controllerlay-outs aangepast en zal de stijlwijziging zich ook tonen in de in-game overlay van Steam.

Hoewel Valve zegt dat het de interface aan de man wil brengen en feedback graag tegemoetziet, is de interface nog niet breeduit geïntroduceerd. Niet alleen moeten spelers namelijk in het optiesmenu van Steam een opt-in voor de bèta aangeven, ze moeten ook de parameter '-gamepadui' toevoegen aan een snelkoppeling naar Steam. Dan pas zal de interface zich tonen, zonder de optie om terug te keren naar de desktopinterface, die de oude Big Picture Mode wel heeft.

Deze interfacemodi zijn voorbeelden van 10-foot user interfaces. Ze zijn geoptimaliseerd voor kleine schermen, zoals die van de Steam Deck, maar ook voor grote schermen waar de gebruiker verder vandaan zit, dus televisies. Een ander kenmerk van dergelijke interfaces is optimalisatie voor gebruik met afstandsbedieningen of controllers.

Valve werkt eraan de nieuwste versie van SteamOS naar pc's te kunnen brengen, waar dat OS momenteel alleen beschikbaar is voor de Steam Deck-handheld. Deze interface geeft een voorproefje van hoe dat eruit zou zien. Een releasedatum voor SteamOS voor pc's is er nog niet, maar de eerste signalen dat een image eraan zit te komen, zijn onlangs verschenen. Tweakers publiceerde onlangs een interview met Valve over de Steam Deck en SteamOS.