F1 Manager 2022-studio kondigt twee maanden na release einde ondersteuning aan

De ontwikkelaar van F1 Manager 2022 maakt bekend dat de volgende update voor het spel de laatste zal zijn die groot is en feedback en suggesties verwerkt. De aankondiging volgt slechts twee maanden na de release van de game.

De ontwikkelaar en uitgever, Frontier Developments, wil het ontwikkelteam zich volledig laten richten op de projecten die na F1 Manager 2022 komen. Het bedrijf motiveert de beslissing als volgt: 'om te verzekeren dat komende F1 Manager-projecten hun potentie behalen en voldoen aan de verwachtingen van ons team en de gemeenschap'. Mochten er nog updates voor deze game volgen na deze komende grote patch, dan zullen dat volgens Frontier kleine patches zijn die de gameplay 'niet merkbaar beïnvloeden'.

Spelers laten op Reddit blijken niet blij te zijn met de aankondiging. Er wordt voornamelijk geklaagd over het feit dat er grote bugs zijn op het gebied van lapping in combinatie met safetycars en drs; die zouden te effectief zijn. Velen zeggen zich bedonderd te voelen en de volgende game in de serie, die volgend jaar uit moet komen, niet te gaan kopen. Frontier Developments heeft een licentie om in totaal vier F1 Manager-games uit te brengen, waarvan 2022 de eerste is.

De komende en dus laatste significante update bevat visuele updates voor de wagens om ervoor te zorgen dat ze beter van elkaar te onderscheiden zijn. Daarnaast wordt het brandstofverbruik in kwalificatieronden aangepast en zullen rekenfouten in de estimated race time verholpen worden, naast 'andere optimalisaties'.

De Tweakers-review van F1 Manager 2022, die hoort bij een geschreven review