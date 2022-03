Devkit-build van SteamOS 3 lekt uit

Een vroege build van SteamOS 3, bedoeld voor ontwikkelaars die met de Steam Deck aan de gang gaan, is uitgelekt op het internet. De interface van dit os zal op termijn de Big Picture Mode van de desktop-client vervangen.

SteamDB-voorman Pavel Djundik komt met een serie tweets over de uitgelekte build. Welke ontwikkelaar het besturingssysteem naar het internet gelekt heeft, is niet bekend. Valve stelde zich eerder deze maand open voor devkit-aanvragen. Djundik post wat screenshots van de interface, draaiende op een pc, maar zet daarbij de kanttekening dat die op zich niets nieuws vertonen: de interface van SteamOS 3 is al onder de loep genomen in meerdere hands-on-video's van gamingwebsites, zoals die van IGN.

De image van het op Linux gebaseerde SteamOS draait volgens Djundik al op andere handheld-computers. Welke dat zijn, noemt hij niet, maar het kan gaan om apparaten als de GPD Win 3, Aya Neo en OnexPlayer. Moderators op de SteamOS-subreddit waarschuwen voor de mogelijkheid dat men malware in de build stopt en hem daarna verder verspreidt. Links naar de build worden daar ook verwijderd.