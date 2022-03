Ontwikkelstudio achter Tropico en Surviving Mars werkt aan Jagged Alliance 3

Game-uitgever THQ Nordic heeft middels een trailer aangekondigd dat er een Jagged Alliance 3 komt. Het is de eerste game in de franchise die een nummer in de titel krijgt sinds 1999. Volgens THQ moet het 'een ware opvolger' worden. De game krijgt ook een online co-op-modus.

In de trailer is te zien dat de tactische turn-based-gameplay waar de franchise om bekend staat, weer een onderdeel is van het spel. Daarnaast moeten spelers hun privé-leger aan huurlingen zelf samenstellen, inclusief contractonderhandelingen. Ook is in de trailer en op de Steam-pagina te zien dat de verschillende huurlingen hun eigen specialiteiten, persoonlijkheden, verhalen en eigenaardigheden hebben. Daarnaast vertoont de Steam-pagina wat extra screenshots.

Volgens de Steam-pagina moeten spelers met hun huurlingen het fictieve land Grand Chien bevrijden uit de handen van de paramilitaire groepering The Legion en de verkozen president redden uit gevangenschap. Net als in eerdere games is het zaak om territorium voor territorium het land in te nemen.

De ontwikkelstudio achter de game is Haemimont, uit Bulgarije. De studio staat bekend om games als de Tropico-serie, Victor Vran, Surviving Mars, Omerta - City of Gangsters en een aantal andere. In de trailer is aan het einde alleen een pc-logootje te zien, wat het onwaarschijnlijk maakt dat deze game ook naar consoles gaat komen. Een releasedatum maakt THQ Nordic niet bekend.