90 van de 100 populairste Steam-games kunnen draaien op Linux. Dat blijkt uit cijfers van ProtonDB. 80 games krijgen een gouden rating of hoger. 29 games werken native op Linux; de rest draait via de Proton-tool. De meeste niet-werkende games gebruiken anticheat.

Momenteel draaien 90 van de Steam-top 100 op Linux. 80 procent van de top 100 krijgt daarbij een waardering van goud of hoger. Daaronder vallen 29 games die native op Linux draaien. Onder andere spellen van Steam-eigenaar Valve werken standaard op Linux, zoals Counter-Strike: Global Offensive, Team Fortress 2, Left 4 Dead 2 en DOTA 2. Ook games als Payday 2, Sid Meier's Civilization VI en Euro Truck Simulator 2 bieden native Linux-ondersteuning.

De overige werkende games maken gebruik van Proton. Dat is een Wine-fork van Valve, die het mogelijk maakt om Windows-games te spelen op Linux-systemen. Daarvan krijgen er zes een platinumrating, de hoogst mogelijke waardering. Dat betekent dat de game direct werkt, zonder dat enige aanpassing nodig is. Onder die games vallen bijvoorbeeld The Witcher 3: Wild Hunt en Football Manager 2022.

46 games krijgen een gouden waardering, wat volgens ProtonDB betekent dat de game werkt na enkele tweaks. Zeven games krijgen zilver, wat wil zeggen dat de game over het algemeen goed speelbaar is, maar met enkele kleine problemen. Drie games in de top 100 worden gewaardeerd met brons, wat betekent dat de game draait, maar kan crashen of problemen heeft die de speelervaring kunnen belemmeren.

80 procent van de top 100 games krijgen een rating van 'Gold' of hoger. Afbeelding via ProtonDB

Niet-werkende games vooral vanwege anticheat

Opvallend is dat zes van de tien niet werkende Steam-games in de top 10 staan. Daaronder vallen PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Halo Infinite, New World, Naraka: Bladepoint en Destiny 2. Verderop in de top 100 staan nog Black Desert, Hunt: Showdown, Dead by Daylight en Fall Guys: Ultimate Knockout; ook die games werken niet.

Negen van die tien games werken niet vanwege anticheatsoftware. Daarvan gebruiken er acht Easy Anti-Cheat van Epic Games of BattlEye. Naraka: Bladepoint, een battleroyalegame van ontwikkelaar NetEase, werkt ook niet vanwege anticheat, maar die game gebruikt NEAC Protect.

De enige uitzondering hierop is Halo Infinite. Gebruikers melden dat de Steam-versie van die game wel opstart naar het hoofdmenu via de experimentele versie van Proton, maar dat de framerate dan onspeelbaar laag is. De pc-versie van Halo Infinite gebruikt momenteel geen client-side anticheat, merkt The Verge op. Ontwikkelaar 343 Industries geeft wel aan dat anticheat later wordt toegevoegd aan de game. Het is niet duidelijk welke tool daarvoor gebruikt zal worden.

Twee games met anticheat uit de top 100 krijgen daarnaast een bronzen waardering op ProtonDB. Dat betreft tactische shooter Rainbow Six Siege en spirituele Left 4 Dead-opvolger Back 4 Blood. Gamers merken bij Rainbow Six Siege op dat enkel offline spelmodi goed werken. Ook bij Back 4 Blood klagen gebruikers dat alleen de singleplayer lijkt te werken. De multiplayermodi van die spellen werken nog niet. Een derde game met bronzen waardering uit de top 100, Icarus, heeft geen last van niet-werkende anticheat maar kampt volgens gamers wel met prestatieproblemen op Linux.

EAC en BattlEye zijn al beschikbaar voor Linux, maar nog niet voor alle games

Easy Anti-Cheat en BattlEye zijn al beschikbaar voor Linux. BattlEye gaf recent bijvoorbeeld aan de Proton-tool van Valve te gaan ondersteunen. Ook Epic Games bracht EAC recent uit voor Linux, macOS en de Steam Deck via Proton. Ontwikkelaars moeten die ondersteuning echter zelf toevoegen aan hun games en dat is nog niet grootschalig gebeurd. De eerste twee games met BattlEye kregen vorige maand Proton-ondersteuning. Dat betrof Mount & Blade II: Bannerlord en ARK: Survival Evolved. Ook Unturned, een andere BattlEye-game, ondersteunt inmiddels Linux-systemen.

Deze aankondigingen van EAC en BattlEye volgden het nieuws dat Valve een Linux-handheld gaat maken; de Steam Deck. De eerste exemplaren van die handheld worden volgens de huidige planning in februari geleverd. De Steam Deck wordt standaard geleverd met SteamOS 3.0 en Valve meldde bij de aankondiging al aan samen te gaan werken met anticheatmakers om dergelijke software compatibel te maken met de Steam Deck en Proton. Het wordt overigens ook mogelijk om Windows te installeren op de Steam Deck.