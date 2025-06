Team Fortress 2 krijgt deze zomer eerste grote update in zes jaar

Valve gaat deze zomer weer een update voor Team Fortress 2 uitbrengen. Het gamebedrijf onderstreept dat het niet slechts een update voor een tijdelijk evenement zal zijn, maar dat er nieuwe items, levels, taunts, skins en 'wie weet wat nog meer' zullen komen.

In een jolige blogpost noemt Valve het een 'update van updateformaat' en roept het modmakers op om hun Steam Workshop-creaties in te sturen voor 1 mei, zodat ze mogelijk onderdeel worden van de game met ingang van deze update. Dat doet Valve al meer dan een decennium met deze game. Vorige maand lekten repo's van TF2 uit, met daarin nog nooit getoonde content, zoals een Level 4 Sentry. Het is onbekend of dat onderdeel is van de aankomende update.

Het wordt voor het eerst in een lange tijd dat Valve met een update voor zijn multiplayershooter uit 2007 komt. De laatste grote update die geen herhalend seizoensevenement was, was Jungle Inferno, uit 2017. Hoewel de game nog maar weinig aandacht krijgt van zijn ontwikkelaar, blijft hij onverminderd populair. Op het moment van schrijven spelen bijna 100.000 mensen de game. Daarmee staat de game momenteel op plek zeven op de ranglijst van meest gespeelde Steam-games van dit moment.

De Team Fortress 2-gemeenschap is er ook een die zichzelf in leven probeert te houden. Vorig jaar werd de #SaveTF2-campagne opgezet om Valve te attenderen op het op dat moment grote probleem van lagbots. Dat zijn bots die met een ddos-achtige techniek een gameserver konden doen stagneren. Valve gaf gehoor aan de campagne.

Team Fortress 2 was onderdeel van The Orange Box, een gamepakket dat bestond uit deze game, Half-Life 2 Episode 2 en de eerste Portal. Het pakket sleepte in die tijd veel game-of-the-yearprijzen binnen.

Eentje uit de oude doos: Meet the Heavy (2009)