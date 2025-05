Team Fortress 2 ondersteunt servers met 100 spelers, was voorheen maximaal 32

Valve heeft het maximale spelersaantal van Team Fortress 2 verhoogd van 32 naar 100. Tegelijkertijd zegt het bedrijf dat het niet aan te raden is dit in de praktijk te brengen. Video's van de instelling tonen een chaotisch tafereel.

Opvallend is dat er verder niets aan de game is veranderd om het grotere aantal spelers te ondersteunen; levels als 2Fort zijn nog steeds gemaakt voor veel kleinere groepen spelers. Valve noemt het optionele maximum dan ook 'niet ondersteund' en 'niet aanbevolen', maar het kán wel. Spelers maakten al melding van crashes met zoveel spelers, maar anderen slagen erin om een potje TF2 te spelen.

Valves multiplayershooter, die onderdeel was van The Orange Box, is alweer bijna 16 jaar oud. Ondanks het feit dat de systeemvereisten dus bescheiden zijn voor hedendaagse standaarden, is de game op een technisch vlak alsnog niet in staat om op moderne systemen soepel te draaien met zoveel spelers. Desalniettemin reageert de community positief op de update, deels omdat TF2 simpelweg niet zo vaak meer updates krijgt.

Naast de optionele hogere limiet is er een nieuwe gamemode toegevoegd die eerst onofficieel was: VS Saxton Hale. Hierin krijgt een speler de controle over een zeer krachtig personage en alle andere spelers in de server moeten hem ombrengen.