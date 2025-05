Uitgelekte repo's van Team Fortress 2 tonen onbekende maps en level 4 sentry's

Een groot aantal repository's van de multiplayershooter Team Fortress 2 zijn online verschenen. Door dat lek bij Valve gaat momenteel 61GB aan ruwe data over de game rond onder spelers en modders. In die data zit informatie over maps, spelersmodellen en concept art.

Het is niet bekend waar de gegevens vandaan komen, maar youtuber Richer Overtime zegt dat de volledige repo's van de game zijn gelekt en dat verschillende spelers die inmiddels zouden hebben. Een leaker genaamd Leakerwanderer beweert de datadump al sinds 2016 in bezit hebben, schrijft de anonieme persoon op Discord. Op de subreddit van Team Fortress 2 worden de belangrijkste vondsten uit de repo's bij elkaar verzameld.

In de datadump zijn onder andere maps te vinden die nog nooit eerder zijn voorgekomen, zoals een concept voor Dustbowl 2, een opvolger van een van de populairste maps van het spel. Ook zit er een vrouwelijk personage in de character models die nog niet eerder bekend was en een sentry van level 4, een van de heftigste vijanden uit de game. Het is niet duidelijk in welke fase van ontwikkeling die modellen en onderdelen van de game waren en of het ooit de bedoeling was dat die uitkwamen, maar de modellen lijken allemaal relatief vergevorderd.

Dataonderzoekers en contentcreators zijn nog aan het zoeken naar nieuwe informatie uit de datadump. Ontwikkelaar Valve heeft nog niet gereageerd op het lek. In het verleden zijn er al vaker grote datalekken geweest bij Valve waarbij dergelijk gamemateriaal werd gevonden.